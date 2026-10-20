România trece la ora de iarnă în weekend. Ce se întâmplă în noaptea în care ceasurile se dau înapoi

România trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, când ceasurile se dau înapoi cu o oră. Deși vom dormi teoretic cu o oră în plus, modificarea poate influența ritmul circadian și calitatea somnului. CFR Călători anunță că mersul trenurilor nu se modifică, în timp ce pasagerii care călătoresc cu avionul trebuie să verifice programul zborurilor și eventualele actualizări transmise de companiile aeriene.

România trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026 Foto: arhivă

România trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, când ceasurile se dau înapoi cu o oră, iar ziua de duminică va avea 25 de ore. Schimbarea poate influența ritmul de somn, iar medicii recomandă câteva măsuri simple pentru o adaptare mai ușoară. CFR Călători anunță că mersul trenurilor nu se modifică, în timp ce pasagerii care călătoresc cu avionul trebuie să verifice programul zborurilor înainte de plecare.

România trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026

Trecerea la ora de iarnă are loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie. La ora 04:00, ceasurile se dau înapoi la ora 03:00, iar ziua de duminică va avea 25 de ore.

Telefoanele mobile și celelalte dispozitive conectate își actualizează, de regulă, ora automat. Ceasurile care nu sunt conectate la internet trebuie reglate automat.

Cum circula trenurile CFR în noaptea schimbării orei

CFR Călători anunță că trecerea la ora de iarnă nu modifică mersul trenurilor aflat în vigoare. Trenurile care au plecarea programată din stațiile de formare după ora 04:00 vor circula conform orarului stabilit, raportat la ora oficială de iarnă.

În cazul trenurilor de călători aflate deja în circulație în intervalul schimbării orei, acestea vor opri în stațiile stabilite și vor staționa până la ora de plecare prevăzută în noul orar. Trenurile care se află la o distanță scurtă de stația finală își vor continua deplasarea până la destinație.

Potrivit CFR Călători, trenurile internaționale vor circula între stațiile de frontieră conform mersului de tren în vigoare, întrucât și țările vecine cu România trec la ora oficială de iarnă în aceeași zi.

Călătorii pot obține informații despre circulația trenurilor la numărul 021952 - INFO CFR, pe site-ul CFR Călători, în secțiunea dedicată mersului trenurilor, sau prin aplicația „Trenul meu”, unde pot verifica în timp real opririle, întârzierile și orele estimate de sosire.

Ce trebuie să știe pasagerii care călătoresc cu avionul

Începând cu 25 octombrie 2026, Aeroportul Internațional Henri Coandă din București va introduce coordonarea completă a aterizărilor și decolărilor prin sloturi orare fixe, serviciul urmând să fie asigurat de Airport Coordination Limited, potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB).

De ce iarna sunt zilele mai scurte și ce se întâmplă după echinocțiul de toamnă: tradiții și superstiții fascinante. Ce să faci pe 22 septembrie

Fiecare zbor va avea o oră aprobată, iar activitatea aeroportului va fi distribuită mai echilibrat pe parcursul zilei. Măsura urmărește reducerea aglomerației din orele de vârf și îmbunătățirea punctualității.

Pasagerii care au zboruri programate în weekendul schimbării orei trebuie să verifice ora de plecare comunicată de compania aeriană și eventualele notificări primite. Informațiile actualizate despre plecări și sosiri pot fi consultate pe site-ul oficial al Aeroporturilor București.

Cum ne pregătim pentru schimbarea orei. Ce recomandă medicul

Schimbarea orei poate influența ritmul circadian, mecanismul biologic care reglează alternanța dintre somn și starea de veghe. Lumina naturală are un rol esențial în reglarea acestuia, iar expunerea la lumină artificială seara poate întârzia instalarea somnului.

„Lumina este cel mai puternic regulator al ritmului nostru circadian. Când modificăm expunerea la lumina pe care o obținem dimineața și seara, se produce un dezechilibru al ritmului. Există consecințe negative asupra sănătății și consecințe în viața reală ca urmare a acestora”, a explicat medicul pneumolog cu competențe în somnologie Răzvan Alexandru Roșu, potrivit unui site de specialitate.

Pentru a ajuta organismul să se adapteze mai ușor, specialiștii recomandă păstrarea unui program regulat de somn, expunerea la lumină naturală în timpul zilei și reducerea luminii artificiale înainte de culcare.

Trebuie să ne culcăm mai devreme sau mai târziu?

Persoanele care vor să se pregătească din timp pot muta treptat ora de culcare cu aproximativ 10-15 minute mai târziu, în zilele dinaintea schimbării. Totuși, nu este obligatoriu să își modifice programul dacă dorm bine și se trezesc odihnite.

Lumina emisă de telefoane, televizoare și alte dispozitive poate întârzia apariția somnului.

„Expunerea la lumină artificială seara poate întârzia ritmurile circadiene și poate prelungi apariția somnului, sau timpul necesar pentru a adormi. Smartphone-uri, televizoare și alte dispozitive cu ecrane produc lumină albastră artificială care poate fi dăunătoare somnului, chiar dacă utilizați setări mai slabe ale ecranului”, explică medicul.

Adulții au nevoie, în general, de cel puțin șapte ore de somn pe noapte. Un program regulat poate contribui la menținerea atenției, a memoriei și a unei stări de spirit echilibrate.

Unele cercetări au asociat schimbarea orei cu efecte cardiovasculare, în special în cazul trecerii la ora de vară, când oamenii pierd o oră de somn. Aceste rezultate nu trebuie interpretate ca dovadă că revenirea la ora de iarnă produce aceleași efecte.

În perioada următoare, păstrarea unei rutine regulate, expunerea la lumină naturală și limitarea luminii artificiale seara pot ajuta la menținerea unui ritm de somn sănătos.

În noaptea de 24 spre 25 octombrie, ceasurile se dau înapoi cu o oră. Chiar dacă vom avea teoretic o oră în plus de somn, calitatea odihnei depinde și de regularitatea programului, precum și de condițiile în care dormim.