Preotul Tănăsescu îi răspunde lui Theodor Paleologu: Soft-power îți „lămurește" credințele până când crezi „cum trebuie"

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Dobrogei ripostează la recentele „atacuri” ale lui Theodor Paleologu la adresa ÎPS Teodosie. Fostul ministru al Culturii reacționează și el la afirmațiile preotului Eugen Tănăsescu, pe care le cataloghează drept „gogomănii”.

„Am spus că e cu geopolitică, soft-power și <<agenți>>?! Am... Nici n-a trecut o zi și dn. Paleologu a demonstrat, matematic, tot ce am scris anterior despre atacurile domniei sale la adresa IPS Teodosie. Desigur, nu l-a ratat nici pe IPS Ciprian de la Buzău (a aflat mai târziu). S-o luăm pe scurtătură, fără multe vorbe și cât mai neutru: există niște <<mireni>> care vor un Sinod euro-atlantic. N-ajunge că s-a intregrat <<societatea civilă>>, trebuie acum integrat și <<purificat>> Sinodul BOR”, a scris preotul Eugen Tănăsescu pe Facebook.

Reacția purtătorului de cuvânt al Arhiepiscopiei Dobrogei vine la două zile după afirmațiile lui Theodor Paleologu făcute în emisiunea în „În Fața ta" de la Digi24, unde a afirmat că luările de poziție ale ÎPS Teodosie fac Bisericii „un rău incomensurabil” .

„ A fost acea scrisoare care s-a scurs de la sinod, care a fost o punere la punct a ÎPS Teodosie, dar cam asta poate facă Patriarhul, nu mai mult de atât”, a fost una dintre explicațiile lui Theodor Paleologu.

Declarația din emisiune a fost făcută în contextul dezbaterii privind data sărbătoririi Paștelui, după ce Teodor Baconschi și Adrian Papahagi au propus ca ortodocșii să petreacă Paștele odată cu catolicii și protestanții, idee la care ÎPS Teodosie s-a opus vehement.

"S-a trezit și ÎPS Teodosie să spună chestii în genul lui - catolicii n-au lumina cea adevărată și lumina aia nu se aprinde decât în conformitate cu calendarul ortodox. Genul ăsta de trogloditisme prinde la o anumită categorie de populație”, este una dintre declarariile făcute în aceeași emisiune de fostul ministru al Culturii.

„Open society...dar în direcția precizată”

În replica dată de purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Dobrogei pe Facebook, acesta a pomenit despre „agenturili” reeducării.

„Prevăd și o <<integrare>> a învățăturii de credință (există doar CNCD pt discriminări pe bază de catehism :)). Pentru că soft-power asta face: îți << lămurește>> credințele până când crezi <<cum trebuie>> și te aliezi cu cine trebuie. Open society...dar în direcția precizată. Nimic nou sub soare....<<agenturili>> reeducării au fost și vor mai fi încă (din ce în ce mai....). LE. Unde credeți că s-au blocat dezbaterile parlamentare pe Legile Educației? Fix la amendamentele cultelor”, a mai scris Preotul Eugen Tănăsescu, joi, pe Facebook.

„Îmi exercit dreptul de a rîde de gogomăniile unor ierarhi histrionici”

Reacția Fostului ministru al Culturii la afirmațiile lui Eugen Tănăsescu a venit imediat, pe aceeași rețea de socializare.

„PS Teodosie ripostează prin purtătorul său de cuvînt, care invocă într-o grilă conspiraționistă tot felul de concepte pe care nu pare a le fi digerat: agenți, agenturi, soft-power, reeducare, purificare euro-atlantică etc. Dedesubtologia permite oricui să se creadă deștept. Lucrurile sînt, de fapt, mult mai simple: îmi exercit dreptul de a rîde de gogomăniile și pantalonadele unor ierarhi histrionici, scoțînd în evidență talmeș-balmeșul din capetele lor și ale ciracilor lor din <<the lunatic fringe>>. Atît”, a spus Theodor Paleologu.

În aceeași replică dată pe Facebook preotului Eugen Tănăsescu, Theodor Paleologu a mai spus că „nici măcar data Paștelui nu mă pasionează atît de mult ca pe alți intelectuali, știind cît de greu este să faci cea mai mică schimbare în contextul unei ortodoxii divizate”.