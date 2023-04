Ce crede Patriarhul Daniel despre ÎPS Teodosie, potrivit lui Theodor Paleologu: „Toată lumea știe că e exasperat“

"Toată lumea știe că Patriarhul Daniel e exasperat de toate pantalonadele ÎPS Teodosie. Știm asta de foarte multă vreme", susține Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii, care precizează că ierarhul, "pur și simplu nu are ce să facă".

Invitat la emisiunea în "În Fața ta" la Digi24, Paleologu a fost întrebat dacă luările de poziție ale ÎPS Teodosie fac rău Bisericii. Fostul ministru a fost categoric: „Enorm rău, un rău incomensurabil, dar nu ai ce să îi faci, structura Bisericii Ortodoxe e cea care e. Toată lumea știe că Patriarhul Daniel e exasperat de toate pantalonadele ÎPS Teodosie. Știm asta de foarte multă vreme”.

Totodată, acesta a precizat că ierarhul nu are are ce face în fața unor astfel de situații. „Nici Patriarhul nu poate să facă orice. El are evident o putere considerabilă, multă influență, dar el nu are majoritate în Sinod, contrar a ceea ce poate cred unii. Iar cu Teodosie pur și simplu nu are ce să facă. A fost acea scrisoare care s-a scurs de la sinod, care a fost o punere la punct a ÎPS Teodosie, dar cam asta poate facă Patriarhul, nu mai mult de atât”, a explicat el.

Această declarație a fost făcută în contextul dezbaterii privind data sărbătoririi Paștelui, după ce Teodor Baconschi și Adrian Papahagi au propus ca ortodocșii să petreacă Paștele odată cu catolicii și protestanții. ÎPS Teodosie s-a opus vehement.

"S-a trezit și ÎPS Teodosie să spună chestii în genul lui - catolicii n-au lumina cea adevărată și lumina aia nu se aprinde decât în conformitate cu calendarul ortodox. Genul ăsta de trogloditisme prinde la o anumită categorie de populație”, spune fostul ministru al Culturii.

"Lumina care coboară la noi e realitate nu e simbol"

ÎPS Teodosie respinge categoric ideea calculării datei Învierii Domnului (Paștele) după calendarul gregorian, așa cum cer unii intelectuali și oameni ai Bisericii.

Într-o conferință de presă ținută luni, 10 aprilie, la Palatul Arhiepiscopal din Constanța, ÎPS Teodosie a vorbit despre propunerea ca data Paștelui să fie recalculată conform calendarului gregorian.

„Adevărat este că noi sărbătorim Paștele după calendarul neîndreptat, că așa a hotărât Sinodul de la 1923, de la Constantinopol, când s-a îndreptat calendarul în parte de Răsărit. În parte de Apus s-a îndreptat calendarul în secolul al XVII-lea. Dar, acolo este Paștele adevărat unde vine Sfânta Lumină. Au catolicii Sfântă Lumină? N-au. Au alții Sfântă Lumină? N-au. Toți se adună la lumina ortodocșilor și strigă Adevărata Lumină a ortodoc;ilor. Dar nu îndrăznesc să vină că e greu la ortodocși. Sunt posturi mari, aspre, metanii, rânduieli de slujbă mai lungi. Totul este simbolic, au lumină materială. Lumina care coboară la noi e realitate nu e simbol. Nu vreau să-i judec că nu e treaba mea, nu îi compătimesc”.

Universitarul clujean Adrian Papahagi a anunțat că va cere Sinodului BOR să calculeze data Paștilor pe calendarul gregorian, astfel că ortodocșii români vor sărbători Învierea în aceeași zi cu credincioșii catolici.