Orașul care a rămas fără niciun magazin alimentar. Ultimul proprietar a ieșit la pensie: „Nimeni nu a vrut să preia afacerea”

Un mic oraș din Italia a rămas fără magazin alimentar, după ce ultimul supermarket de acest fel și-a închis porțile. Proprietarii au decis să se pensioneze după 17 ani de activitate, însă nu au găsit pe nimeni dispus să preia afacerea și să continue tradiția. Închiderea magazinului stârnește îngrijorare mai ales în rândul localnicilor în vârstă.

Un mic oraș din Italia a rămas fără magazin alimentar Foto: FB

Minimarketul Crai, situat pe Via Roma, în localitatea Ceregnano, din provincia Rovigo, și-a încetat activitatea la sfârșitul lunii octombrie. Luisa Zanini și Domenico Costanzo, proprietarii magazinului, au ajuns la vârsta pensionării și au sperat până în ultimul moment că vor găsi un cumpărător care să ducă mai departe afacerea. Cum nimeni nu s-a prezentat să o preia, au fost nevoiți să închidă.

Potrivit Il Messaggero, dispariția magazinului Crai vine după alte închideri care au afectat localitatea. Magazinul Katiei, din centrul orașului, și-a încetat activitatea în urmă cu doi ani, iar măcelăria administrată timp de mulți ani de Nicola Bertazzo, în Piazza Annonaria, s-a închis la sfârșitul anului 2025.

O afacere construită în 17 ani, transformată într-un loc de întâlnire pentru comunitate

Pentru cei doi proprietari, magazinul nu a însemnat doar o activitate comercială, ci și o legătură construită în timp cu oamenii din localitate. În ultimele zile de funcționare, aceștia au primit numeroase mesaje de afecțiune și încurajare din partea clienților.

„Ultima zi a fost cu totul specială, plină de urări, îmbrățișări, zâmbete și, ce-i drept, chiar și de câteva momente emoționante”, au povestit proprietarii.

Cei doi au deschis magazinul în urmă cu 17 ani și spun că, de-a lungul timpului, relația cu clienții a depășit cu mult simpla interacțiune dintre comercianți și cumpărători.

„Am început această aventură acum șaptesprezece ani și, zi de zi, am construit o relație cu clienții noștri care nu a fost doar financiară, ci și, mai presus de toate, umană. Întotdeauna am avut ceva de discutat, de la râsete la cuvinte de alinare pentru cele mai grave probleme. Acestea sunt momente care vor dura o viață”, au mărturisit aceștia.

Localnicii se tem de izolarea persoanelor în vârstă

Închiderea ultimului magazin alimentar din Ceregnano readuce în discuție problema dispariției treptate a micilor afaceri din localitățile italiene și efectele pe care acest fenomen le are asupra comunităților.

Maurizio Zannato, implicat în viața comunității, atrage atenția că lipsa magazinelor de proximitate îi afectează în special pe vârstnici, care depindeau de aceste spații pentru cumpărăturile zilnice și pentru socializare.

„Acum nu mai avem un magazin alimentar, nu mai avem o măcelărie, ne stingem puțin câte puțin și spun asta cu regret, din motivele pe care ni le putem imagina cu toții. Fie că este vorba despre inconvenientul de a trebui să iei mașina, de a aștepta ca odraslele să te poată ajuta cu puținele cumpărături, fie pentru că te atașezi de oamenii care, ani la rând, și-au ținut afacerile în viață și, odată cu ele, și localitatea”, a explicat acesta.

Deși în localitatea Canale există un magazin alimentar bine aprovizionat, distanța și dificultățile deplasării reprezintă o problemă pentru persoanele în vârstă.

Maurizio Zannato subliniază că o băcănie de cartier nu înseamnă doar un spațiu comercial, ci și un loc în care oamenii se întâlnesc, stau de vorbă și află noutățile din comunitate.

„Când un magazin se închide, dispar și aceste momente. Atunci rămâi acasă, nu-ți mai vezi consătenii și te izolezi. De asta mă tem: de izolarea socială a persoanelor în vârstă, care se trezesc acum fără aceste puncte de reper”, a avertizat acesta.

La finalul celor 17 ani de activitate, Domenico Costanzo a vorbit și despre emoția despărțirii de comunitatea care i-a fost aproape. Acesta a amintit inclusiv de serile petrecute alături de părinți și copii, în jurul unor meciuri de fotbal organizate anual, în care rezultatul conta mai puțin decât timpul petrecut împreună.

„Suntem bucuroși că am făcut parte din această comunitate. Am încercat să facem și să oferim tot ce am putut mai bun. În aceste zile mi-am retrăit în minte cei 17 ani de magazin. M-am emoționat în prima zi, la inaugurare. Acum, în ultimele zile, au fost saluturile, îmbrățișările, mulțumirile și emoțiile care îți fac plăcere și care vor rămâne”, a spus proprietarul.

Astfel, închiderea magazinului Crai nu marchează doar sfârșitul unei afaceri de familie, ci și dispariția unuia dintre ultimele locuri în care locuitorii din Ceregnano se întâlneau în mod obișnuit.