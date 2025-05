„O tută ticăloasă cu tupeu”. CTP, reacție vehementă după scandalul fotografiilor publicate de Elena Lasconi

Cristian Tudor Popescu o acuză pe Elena Lasconi de „mârșăvie” și o consideră „o tută ticăloasă cu tupeu”. Deși a votat-o în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, jurnalistul spune că „a făcut-o în disperare de cauză”.

Gazetarul spune acum că Elena Lasconi nu e doar „o tută cu tupeu”, ci „o tută ticăloasă cu tupeu”.

„Am scris că o votez pe E. Lasconi pentru că avea cele mai mari șanse să-l depășească pe G. Simion (ceea ce s-a și întâmplat), și am votat-o în primul tur al alegerilor din noiembrie. Am scris că o votez și o votam și în turul doi. Am făcut-o în disperare de cauză, ca atâția alții dintre cei 1,7 milioane care au pus ștampila pe ea, deși o consideram o tută cu tupeu. Acum aș spune «doar» o tută cu tupeu. Pentru că demonstrează că e mai mult decât atât. E o tută ticăloasă cu tupeu”, a scris Cristian Tudor Popescu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Despre scandalul fotografiilor postate de Elena Lasconi pe rețelele de socializare, care indică o presupusă întâlnire a lui Nicușor Dan cu Florian Coldea și Victor Ponta, CTP consideră că reprezintă „o flegmă colectată din haznaua internetului”.

„Lasconi a înnodat un elastic de crucioiul pe care îl poartă la gât, și, cu praștia astfel obținută, a aruncat asupra contracandidaților ei o flegmă colectată din haznaua internetului. Femeia lui Dumnezeu, ce mama dracului”, mai spune acesta.

Gazetarul o acuză pe Elena Lasconi de „mârșăvie”.

„Prostia nu e un păcat. Mârșăvia, da. Acum, unii ar putea s-o bănuiască pe Lasconi de o înțelegere cu Ponta și Dan – neavând nicio șansă pentru turul doi, să-i facă pe aceștia victime, aducătoare de voturi, în fața «atacului» ei, pe cât de murdar, pe atât de cretin”, concluzionează jurnalistul.

Nicușor Dan și Victor Ponta au reacționat după ce Elena Lasconi a postat fotografiile susținând că nu s-au întâlnit cu Florian Coldea și că vor face plângere penală împotriva acesteia.

De asemenea, Florian Coldea s-a „delimitat” de această acțiune, despre care spune că e „o încercare disperată care urmărește să influențeze procesul electoral”.