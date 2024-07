O fotografie cu un profesor îmbrăcat în fustă a împărțit Internetul. Reacția Universității București și a colegilor acestuia FOTO

O fotografie în care un tânăr lector universitar de la Universitatea București poartă o fustă scurtă, un top, sandale și pălărie a iscat o adevărată isterie pe Internet. Sunt mii de comentarii, de la „e treaba lui cum se îmbracă”, la „nu-mi trimit copiii să vadă așa ceva”. Cum a reacționat lectorul.

Fotografia l-ar înfățișa pe lectorul universitar dr. Andrei Nae, care predă la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universității din București

„Fotografia este făcută astăzi la Universitatea București. În imagini este lector universitar dr. Andrei Nae de la catedra de engleză. Că se identifică “she” adică “ea”, n-am o problemă.

Băh baiatule... cum să te prezinți în halul ăsta îmbrăcat la studenți? Că mai ești și în comisia de admitere. Plătește băh, o rochie de bun gust. Zici că ești ultima centuristă întoarsă-n timp!”, este mesajul postat de jurnalista mondenă Mara Bănică, mesaj care însoțește fotografia. Postarea a fost distribuită masiv (peste 6.000 distribuiri) și s-au adunat între timp peste 3.000 comentarii.

Reacția Universității București

Purtătorul de cuvânt al Universității din București, Bogdan Oprea, a precizat că profesorul n-a venit îmbrăcat indecent. „Trăim într-o țară democratică. Domnul n-a venit indecent, expunând lucruri care nu se expun. Există un cod de etică și incluziune, așa cum obligă legea, ce punct de vedere aș putea să formulez? Trăim într-o țară în care oamenii au libertatea să se exprime”, a spus Oprea.

Pe de altă parte, a mai precizat reprezentantul Universității din București, în codul de incluziune și gen nu sunt prevăzute norme vestimentare. „Cu siguranță nu sunt prevederi care să te oblige să te încalți cu pantofi de o culoare sau cu pantaloni nu știu de care. Regulile sunt în limitele legii. Un astfel de regulament ar fi împotriva Constituției. Nu poți să dai un regulament care nu respectă legislația națională”, a adăugat Oprea.

Cine este profesorul

Conform prezentării de pe site-ul Universității București, „dr. Andrei Nae este lector la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine unde predă cursul de masterat <<Jocurile video şi identitatea culturală>> şi cursul opţional<<Introducere în studiul jocurilor video ca medii narative>> pe lângă seminare de practica limbii engleze şi literatură americană. Începând cu 2019 este directorul proiectului de cercetare "Discurs colonial în jocurile video" finanţat de UEFISCDI. Andrei Nae a publicat mai multe studii sub forma de cărţi, capitole şi articole printre care se numără monografia Immersion, Narrative, and Gender Crisis in Survival Horror Video Games publicată de Routledge în 2021”.

Foarte mulți dintre cei care au comentat au legat, de altfel, ținuta vestimentară în care ar fi fost surprins profesorul de tematica unora dintre cursurile pe care le predă.

„Nu cred că această fotografie arată ținuta cotidiană a unui profesor universitar, într-o zi în care își susține cursurile. Dar cred că poate fi o ținută pe care domnul profesor ar fi putut să o îmbrace la unul dintre cursurile pe care le susține la Universitatea București, de exemplu, acela de Gender Crisis in Survival Horror Video Games. Părerea mea este că asistăm la un fake news, o manipulatorie scoatere din context a unei ipostaze. Cred că răspunsul Universității București va lamuri situația și îl așteptăm cu interes, să vedem pe unde ne situăm în gândirea critică de care dispunem”, este comentariul fostului secretar de stat din Ministerul Educației, prof. Marina Ștefania Manea.

„Este posibil ca un student să îi fi făcut o farsă să se răzbune! Să fi prelucrat fotografia cu Al! Trebuie sa recunoaștem că îți trebuie ceva curaj să vii în fața unui public în modul ăsta „elegant"”, este un alt comentariu.

„Și care e problema? De ce atâta ură aruncată asupra acestui om? Poate și copilul tău peste câțiva ani o să devină Costică sau ca domnul din poză! Atunci ce vei face?”, a comentat un alt cititor al postării.

„Lăsând la o parte șocul de a vedea un bărbat îmbrăcat în haine de femeie, deși e fix același șoc pe care l-au avut bărbații în trecut când femeia a trecut la pantaloni, e vorba despre un loc de muncă. Nu vii ca de pe câmp la muncă. Văd asta și la locul meu de muncă. Nu trebuie să fii îmbrăcat lux, doar decent. E o dovada de respect față de tine și față de ceilalti. Văd și la mine cu buric la vedere, fuste foarte scurte. Nu e vorba că se îmbracă în femeie, e durerea lui, sunt sigură că e un om care suferă enorm, dar nu te îmbraci așa, poți să te îmbraci decent și să transmiți un mesaj. Eu mai degrabă aș merge cu el la cumpărături să îsi aleagă niște haine frumoase, rochii, ce vrea el, dar să fie cu gust, să fie potrivite locului de muncă ”, este un fragment dintr-un alt comentariu.

Ce se discută pe grupul profesorilor

Fotografia a fost preluată și pe un grup de pe Facebook al cadrelor didactice, grup cu peste 86.000 membri. „Eu nu știu ce să mai zic... Măcar nu e la liceu sau generală. :')”, este mesajul care însoțește postarea preluată.

„Toată lumea distribuie poza acestui ins care dacă azi nu se simțea „fetiță" NIMENI nu știa, nu afla de numele lui. Intenționat a abordat o manieră să se evidențieze... având în vedere că la nașterea lui pe fișa medicală era înregistrat cu sexul masculin... Altfel, firesc , NIMENI nu afla de existența lui. Acum există 56 de identități de gen identificate , în spectrul LGBTQIA++...

O minte cât ar fi ea de normală, genială, nu își imaginează 56 de feluri....de " a fi sau a nu fi"... Mâine posibil lectorul nostru să își atașeze o coadă de vulpe și să se declare un vulpoi sau vulpe și să schelălăie... englezește și nu poți să îl trimiți la psihiatrie pentru că are drepturi LGBTQIA++

„A fi sau a nu fi" aceasta este întrebarea... William Shakespeare să fi anticipat întrebarea esențială a existenței umane.

P.S. Tratatele de psihiatrie nu își mai au niciun rost”, este unul dintre comentariile pe care membrii grupului s-au grăbit să le scrie.

„Am văzut mai mulți profesori imorali îmbrăcați în pantaloni decât domnul îmbrăcat în fustă”

„Nu e ce trebuie să fie! Nu mai afișați așa ceva, că nu ne face cinste nouă, majorității!”, este un alt comentariu de pe grupul profesorilor.

„Este pusă în discuție LUMEA ACADEMICĂ, care prin natura ei impune anumite limite de cunoaștere și comportament. Eu cred că articolul este o ,, făcătură " a cuiva care era în criza de idei dar pe care-l ardea să posteze ceva în acel moment. Cât despre orientările și opțiunile fiecăruia, liber, dar nu încercați să le impuneți și la alții!”, a scris un alt membru al grupului.

„Îmi asum comentariile negative însă am și eu o întrebare. Am citit comentariile. Chiar daca imaginea este sau nu reală. Ce legătură are orientarea/apartenența la un anumit grup pe care o are domnul cu intelectul? Am înțeles: noi, în general, suntem un popor oripilat de transgender, gay, LGBT. I-am înfiera daca am putea uitând că până la urmă cel care judecă este Dumnezeu. În același timp suntem același popor care își acceptă vecinul adulter, închide ochii la faptul că avem cea mai mare rată de mame adolescente din UE, abandonul școlar cauzat de sărăcie este ceva normal, suntem același popor pentru care "a fura" e sinonim cu "să fii descurcăreț".

Am văzut un comentariu despre „ce valori transmite copiilor noștri?". Dar TikTok-ul, mass media (în general), un anumit gen muzical agreat de ei, ce valori le transmit? Eu știu că este responsabilitatea părinților să transmită valori. Într-adevar, nu neg, profesorul trebuie să aibă o anumită conduită morală și profesională - sau așa este de dorit. Dar am văzut mai mulți profesori imorali îmbrăcați în pantaloni decât domnul îmbrăcat în fustă. Cel puțin dumnealui este asumat!”, a postat un alt membru al grupului profesorilor un comentariu.

Reporterii „Adevărul” contactat pe lectorul Andrei Nae pentru a-i consemna punctul de vedere. „Bună ziua, vă mulțumesc că m-ați contactat, dar momentan nu doresc să comentez” este răspunsul scurt al lectorului.