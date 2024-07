David și Victoria Beckham au recreat scenele nunții de acum 25 de ani. Hainele violet le vin încă turnate

David și Victoria Beckham au purtat hainele violet de la căsătoria de acum 25 de ani, stând pe faimoasele tronuri aurii care au devenit un moment de cultură pop.

David și Victoria Beckham au recreat scena iconică a nunții lor, pentru a sărbători cea de-a 25-a aniversare de când și-au unit destinele.

Cuplul a împărtășit fotografii pe Instagram, îmbrăcați în ansamblurile mov asortate pe care le-au purtat ca a doua ținută în ziua cea mare, în 1999, scrie news.sky.com.

Ei au scris: "Uite ce am găsit...", iar David a adăugat într-o a doua postare: "Yep, încă le mai am! Nu pot să cred că au trecut 25 de ani și încă se potrivesc!"

Fostul fotbalist englez și Spice Girl s-au căsătorit pe 4 iulie 1999 la castelul Luttrellstown din Irlanda, în fața unui public intim de 29 de invitați, după care a urmat o petrecere plină de vedete.

Una dintre fotografiile recreate îi arată stând pe tronurile purpurii din catifea care au apărut în ziua nunții lor - și care au devenit rapid parte din istoria culturii pop a anilor '90.

Ei au purtat inițial costumele mov satinat pentru primul lor dans, care a fost pe melodia It Had To Be You a lui Frank Sinatra.

Bebelușul Brooklyn, care avea doar patru luni la acea vreme, a avut și el un costum mov asortat.

Pentru nunta propriu-zisă, Victoria a purtat o rochie Vera Wang de culoarea șampaniei, iar David a optat pentru un costum auriu și crem al designerului britanic Timothy Everest.

Vorbind despre ținutele lor mov, care au fost concepute de Antonio Berardi, în documentarul lor Netflix care a fost lansat anul trecut, David părea dornic să se distanțeze de decizia de a le purta.

Reuniunea Spice Girls?

În serie, David a spus: "Încerc să mă gândesc la momentul în care am decis să port un costum violet și nu știu când s-a întâmplat asta. Cred că am urmat exemplul Victoriei, dar la ce ne gândeam?"

Cuplul a sărbătorit cea de-a 50-a aniversare a Victoriei în aprilie cu o reuniune Spice Girls.

David a stârnit o frenezie pe rețelele de socializare când a postat un videoclip cu trupa de fete cântând și dansând pe scenă pe hit-ul lor din 1998, Stop, în timpul petrecerii de ziua ei.

De atunci, el a negat speculațiile potrivit cărora Spice Girls s-ar putea reuni din nou.

Două dintre cele mai mari vedete ale anilor '90, cuplul a început să se întâlnească în 1997 și s-a logodit în anul următor.

Marca Beckham

Conacul întins în care s-au mutat la granița dintre Hertfordshire și Essex a fost supranumit "Beckinham Palace" datorită statutului lor de celebritate regală.

Ei au devenit un fel de brand, David lansându-se în afaceri după cariera sa de sportiv și model, iar Victoria creându-și propria linie de modă.

Cuplul are împreună patru copii: Brooklyn, 25 de ani, fotograf și bucătar aspirant, Romeo, 21 de ani, fotbalist și model, Cruz, 19 ani, muzician și model, și fiica lor Harper, care are 12 ani.