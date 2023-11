Ministrul Justiției: „Pregătiți-vă pentru momentul în care în instanțele din România n-o să mai avem dosare fizice”

Ministrul Justiției Alina Gorghiu a declarat, la Slatina, că este destul de aproape momentul în care instanțele de judecată vor trece la dosarele electronice.

Gorghiu a fost prezentă la inaugurarea noului sediu al Judecătoriei Slatina, cu această ocazie vorbind despre stadiul proiectului ECRIS 5, finanțat din fonduri europene, prin PNRR, care va înlătura treptat dosarele fizice.

„Este un pas spre viitor pe care suntem obligați cu toții să îl facem, mai tineri, mai în vârstă. Va trebui să ne ușurăm activitatea din domeniul judiciar digitalizându-ne”, a spus Gorghiu.

De acest proiect, ECRIS 5, a mai precizat ministrul, se ocupă secretarul de stat George Șerban, beneficiile digitalizării fiind deja recunoscute de oamenii din sistem.

„Pregătiți-vă pentru momentul în care în instanțele din România n-o să mai avem dosare fizice. Este practic o îmbunătățire a programului pe care-l avem acum, ECRIS 4, și ne dorim să implementăm acest dosar electronic la scară națională”, a adăugat Gorghiu.

Ministrul Alina Gorghiu a fost foarte interesată, de altfel, făcând turul noii clădiri, să vadă care este noul spațiu destinat arhivei, știut fiind faptul că majoritatea instanțelor de judecată au o problemă legată de spațiile în care sunt ținute dosarele.

Prezent la același eveniment, și președintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul Daniel Grădinaru, a subliniat faptul că Ministerul Justiției are competențe lărgite în implementarea proiectului ECRIS 5. „Este însă incert momentul la care se va finaliza. Noi sperăm să se finalizeze așa cum este prevăzut în proiect. Vreau să transmit pe această cale că am avut parte de personal de specialitate, IT-ști de la instanțe, care au lucrat și au creat multe aplicații destinate publicului și au fost de mare ajutor pentru aceștia. Am avut un feedback foarte bun și-i încurajăm în continuare să procedeze în acest fel. Sigur, împreună cu Ministerul Justiției vom contribui și în această zonă”, a spus președintele CSM.