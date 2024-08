Marcel Ciolacu răspunde controverselor legate de educația sa: „Tatăl meu m-a dat afară din casă. Voi nu ați prins vremurile acelea”

Proaspătul președinte al Partidului Social-Democrat a decis să răspundă controverselor legate de studiile sale și de diploma sa de bac, astfel închizând subiectul referitor la lacunele din CV-ul său.

Potrivit liderului PSD, acesta ar fi luat Bacalaureatul imediat după terminarea liceului, iar imediat după finele studiilor, a fost „dat afară din casă” de către tatăl său și trimit să muncească.

De asemenea, șeful Executivului a promis că va face o coferință de presă în care va pune la dispoziția publicului toate documentele legate de studiile sale.

„Oricând vă pot pune la dispoziție și diploma de bacalaureat. Am și fost la Buzău, am căutat, am o copie lagalizată. În 1986 am terminat bacalaureatul, când am terminat liceul, am dat licența când am considerat eu.N-am scris cărți, n-am plagiat, chiar sunt un om normal”, a spus Ciolacu, într-o conferință de presă susținută după Congresul PSD.

În plus, candidatul PSD la alegerile prezidențiale a declarat că, după ce a absolvit liceul, a început să lucreze pentru că tatăl său l-a dat afară din casă.

„Am muncit imediat după ce am terminat liceul. Tatăl meu m-a dat afară din casă. Voi nu ați prins vremurile acelea. Tata mi-a zis: Dacă nu ești în stare să intri la facultate, te duci la muncă. Apoi m-am dus în armată. Erau alte vremuri, acesta e adevărul”, a explicat Ciolacu.

Liderul PSD a adăugat că va face o conferință de presă în care va prezenta diplomele de studii.

„Mi-am făcut o familie, am muncit. Am muncit în mediul privat. Nu mi-e rușine cu nimic. Dar nici nu pot să răspund la toate știrile inventate. Nu pot să mă umilesc și să răspund fiecăruia cum crede el despre mine. Facem o conferință, vă arat actele și am încheiat cu toate. Nu am jignit pe nimeni și vreau să nu fiu jignit”, a mai spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu a provocat controverse atunci când a publicat primul său CV pe site-ul Camerei Deputaților, în care nu a menționat liceul pe care l-a absolvit și motivul pentru care a început facultatea la o vârstă mai înaintată. În plus, CV-ul publicat nu includea anii din perioada post-liceală, care a început înainte de Revoluție și a durat până în 2004.