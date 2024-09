Prim-ministrul Marcel Ciolacu a dezvăluit, printr-un video publicat pe TikTok, media obținută la examenul de Bacalaureat. Mărturisirea a fost făcută la o zi după ce a spus că nu și-o amintește.

„Ca orice om normal, aseară, după ce am terminat și cu crescătorii de oi, m-am dus acasă și am avut proasta inspirație să dau drumul la televizor și să văd știrile. Normal că toate știrile au început că eu nu am știut să răspund la întrebarea ce medie am avut la Bacalaureat. Oameni buni, eu Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani”, a declarat liderul Partidului Social Democrat în videoclip.

„Normal că m-am apucat să caut în toate documentele toate diplomele, să închidem acest circ care la început l-am crezut că este pur și unul într-o limită normală”, a mai ținut să precizeze premierul.

Președintele Partidului Social Democrat a precizat că a susținut „examenul maturității” în urmă cu mai bine de trei decenii.

„Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani, când am terminat liceul, l-am luat cu media 7.03. Dacă tot am căutat, am și diploma de licență de la facultate, unde am susținut examenul și am luat media 9”, a dezvăluit Marcel Ciolacu.

„Sper că lucrurile s-au lămurit, din acest moment, și să nu vină cineva să mă întrebe ce culoare de pix am folosit acum 38 de ani sau ce tip de stilou am folosit. Mulțumesc tare pentru înțelegere”, a spus în încheiere Ciolacu.

Amintim faptul că prim-ministrul a fost întrebat de un jurnalist în timpul unei conferințe de presă, care a fost susținută la sediul formațiunii politice pe care o conduce, de media obținută la examenul de Bacalaureat, susținut în anul 1986.

Marcel Ciolacu a declarat în fața jurnaliștilor că „o să se uite”, adăugând doar că a avut „o medie suficient de bună”.