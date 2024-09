Marcel Ciolacu nu își aduce aminte de nota obținută la BAC: „O medie suficient de bună”

Premierul Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru funcția de președinte al României, nu își aduce aminte de media obținută la examenul de Bacalaureat.

Întrebat de un jurnalist în timpul unei conferințe de presă, susținută la sediul PSD, de media obținută la examenul de bacalaureat , susținut în 1986, prim-ministrul Marcel Ciolacu a spus că nu și-o amintește.

Premierul a susținut în fața jurnaliștilor că „o să se uite”, precizând doar că a avut „o medie suficient de bună”.

Liderul PSD a spus, anterior, în ziua congresului partidului, că a obținut o copie legalizată dupa diploma sa de Bacalaureat din anul 1986, document pe care-l va face public într-o conferință de presă, lucru pe care nu l-a făcut până în acest moment.

Redăm răspunsurile oferite de premierul Marcel Ciolacu la întrebările pe acest subiect:

Reporter: Cu ce medie ați luat bacalaureatul? Ce notă ați avut la bacalaureat?

Ciolacu: Nu știu în acest moment. O medie suficient de bună.

Reporter: Iertați-mă, nu știți media cu care ați luat bacalaureatul?

Ciolacu: Stați că nu v-am arătat nici diploma. Așa că o să vă dau și media, și diploma.

Reporter: Dar știti nota?

Ciolacu: Nu știu pe de rost. Nu m-am uitat. O să mă uit.

Reporter: Nu considerati că alegătorii cărora le cereți votul pentru funcția supremă în stat ar trebui sa știe acest aspect?

Ciolacu: Ba da, vor ști acest aspect. Nu cred că ați avut vreodată un prim ministru, ca și partener de dialog, care să stea în fața dumneavoastră la 2-3 zile, să vă răspundă la toate întrebările. Deci, categoric veți avea și acest răspuns.

Reporter: Dar rămâne promisiunea dumneavoatră că veți prezenta public acest document?

Ciolacu: Am înțeles că s-a făcut un 544 (n.red. solicitare de informații de interes public în baza legii 544/2001) așa că prefer ca autoritățile statului să dea răspunsuri.

Recent, liderul PSD a precizat că a luat Bacalaureatul imediat după terminarea liceului, iar după finalul studiilor, a fost „dat afară din casă” de către tatăl său și trimit să muncească.

„Am muncit imediat după ce am terminat liceul. Tatăl meu m-a dat afară din casă. Voi nu ați prins vremurile acelea. Tata mi-a zis: Dacă nu ești în stare să intri la facultate, te duci la muncă. Apoi m-am dus în armată. Erau alte vremuri, acesta e adevărul”, a explicat Ciolacu, într-o conferință de presă susținută după Congresul PSD.

Șeful Executivului a promis atunci că va face o coferință de presă în care va pune la dispoziția publicului toate documentele legate de studiile sale.

„Oricând vă pot pune la dispoziție și diploma de bacalaureat. Am și fost la Buzău, am căutat, am o copie lagalizată. În 1986 am terminat bacalaureatul, când am terminat liceul, am dat licența când am considerat eu.N-am scris cărți, n-am plagiat, chiar sunt un om normal”, a spus Ciolacu.