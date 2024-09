George Simion și-a etalat diploma de Bacalaureat. Ce note a luat liderul AUR: „Marcel Ciolacu, tu când ne arăți diploma de Bacalaureat?”

După ce prim-ministrul Marcel Ciolacu și-a făcut publică nota obținută la examenul de Bacalaureat, liderul AUR, George Simion, și-a etalat diploma și a menționat că a avut media 9,69 la examenul maturității pe care l-a susținut în urmă cu 19 ani.

„Vă arăt, astăzi, deși am mai făcut-o și în trecut, diploma de Bacalaureat a lui George Simion. Față de alții, nu am nicio reținere în a o arăta public. Pentru că eu nu am nimic de ascuns.

Diploma de Bacalaureat a lui George Simion arată note precum 10 la proba orală la Limba și Literatura Română, tot 10 la proba orală la Limba Franceză, în timp ce la probele scrise am avut următoarele note: Limba și Literatura Română, nota 9, la Istoria Românilor nota 9.55, iar la Limba Engleză, nota 9.60. La Educație Fizică am primit nota 10.

Am avut media 9,69 la examenul de Bacalaureat și nu am nicio problemă în a arăta acest lucru publicului. Diploma mea de bacalaureat este reală și, spre deosebire de alții, eu nu am nicio problemă să vorbesc despre asta.

În schimb, Premierului României, Marcel Ciolacu, a evitat constant să prezinte diploma și, deși a avut multe ocazii să clarifice situația, a refuzat să o facă, alimentând suspiciuni și speculații.

Nu am nimic de ascuns, pentru că atunci când reprezinți românii și vorbești în numele lor, trebuie să fii transparent și onest. Cred că toți politicienii care cer încrederea oamenilor trebuie să dovedească integritate și să fie deschiși cu privire la trecutul lor academic.

Nu mă ascund în spatele unor diplome sau realizări inventate, pentru că știu ce înseamnă să muncești pentru succes. Nu ar trebui să fie o rușine să arăți ce ai realizat, dar se pare că unii preferă să ascundă sau să omită adevărul.

O Românie puternică începe cu lideri care își asumă trecutul și care pot arăta că au câștigat respectul și încrederea prin muncă, nu prin minciuni sau trucuri.

Marcel Ciolacu, tu când ne arăți diploma de Bacalaureat?”, se arată pe pagina de internet a președintelui AUR.

Amintim faptul că președintele Partidului Social Democrat a dezvăluit marți, printr-un video publicat pe TikTok, media obținută la examenul de Bacalaureat.

Marcel Ciolacu a promovat examenul de Bacalaureat cu media 7.03.