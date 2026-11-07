Greșelile pe care le fac românii când își usucă rufele în casă. „Iarna stai două zile, tot sunt umede”

Vremea rece și ploioasă aduce noi provocări în gospodăriile românilor. Una dintre acestea este uscarea rufelor în locuințe, mai ales în apartamentele unde spațiul este limitat.

Uscarea rufelor reprezintă o problemă pentru mulți români iarna. Foto: Magnific.com / Ekaterina Pereslavtseva

O româncă mutată recent într-un apartament închiriat a cerut sfaturi despre cum poate usca mai eficient hainele scoase din mașina de spălat, iar răspunsurile nu au întârziat să apară.

Problema a fost semnalată pe platforma Reddit, iar autoarea postării a explicat că, odată cu răcirea vremii, hainele au început să se usuce tot mai greu.

„Cât mai era soare, le lăsam în fața geamului și era mai OK. Dar acum se usucă greu. Și când se usucă, uneori unele haine miros a apă stătută”, a relatat aceasta.

Ea a precizat că folosește un suport pentru rufe și, uneori, aerul cald produs de aparatul de aer condiționat. Un uscător electric de haine nu este însă o opțiune, din cauza costurilor și a spațiului insuficient.

Dezumidificatoarele, recomandate de mulți români

Una dintre cele mai frecvente recomandări a fost folosirea unui dezumidificator, aparat care extrage umezeala din aer și poate contribui la uscarea mai rapidă a hainelor întinse în interior. Mulți români au relatat că folosesc astfel de aparate în sezonul rece.

„Iarna mie mi se uscau rufele în două-trei zile în casă, neavând uscător. Da, două-trei zile! Cele din poliester 100%, subțiri, de exemplu îmbrăcămintea de sală, se uscau într-un timp rezonabil. Dar să mă ferească Dumnezeu să am bumbac. De asemenea, să mă ferească să am lenjerii de pat sau prosoape. Stăteau ude, le pipăiam în fiecare zi și, când voiam să le strâng, îmi dădeam seama că încă sunt ude. Cu dezumidificatorul, în 12-24 de ore sunt uscate. Deci, na...”, a povestit un român.

Altcineva a relatat că aparatul îl ajută să reducă umezeala acumulată în locuință.

„Efectiv, îl pui lângă rufele întinse și în șase ore e plin recipientul de apă. Pe mine mă ajută iarna și la condens. Probabil blocul nu are izolație bună sau țin eu prea cald în casă, dar mi se abureau geamurile”, a explicat acesta.

Unii consideră că dezumidificatoarele consumă prea multă energie electrică și produc zgomot, fără să scurteze suficient timpul de uscare.

„Nu recomand, am și eu și nu face mare brânză. Stai non-stop cu el în priză. Mai bine iei uscător și în două ore sunt uscate, le bagi direct în dulap”, a comentat un utilizator.

„Trebuie să meargă o zi întreagă să se usuce și atunci mă întreb ce mare lucru face, în afară de zgomot și consum de curent. Grăbește nițel procesul, dar mai bine le pun pe calorifere”, mai spune cineva.

Alții au atras atenția asupra costurilor de întreținere, în cazul aparatelor care au și funcție de purificare a aerului, pentru care filtrele de schimb pot fi scumpe.

Soluții simple pentru uscarea rufelor

Unii au propus metode care nu presupun cumpărarea unor aparate suplimentare.

„Pun rufele la încă un ciclu de stoarcere, sau chiar mai multe, după ce termină mașina și ies aproape uscate”, a comentat unul dintre aceștia.

O altă persoană a atras atenția că suporturile pentru haine nu ar trebui încărcate complet, întrucât lipsa circulației aerului între țesături poate îngreuna uscarea.

„E posibil să înghesui prea multe haine pe suport. Iarna las spațiu între haine, nu îl încarc mai mult de 50%. Am stat într-un apartament cu umiditate mare și asta a fost soluția”, a relatat aceasta.

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Alți români folosesc alternativ balconul și camerele încălzite, pentru a profita de circulația aerului fără să lase permanent ferestrele deschise.

„Eu am următorul proces: le pun pe uscătorul din casă, scot uscătorul pe balcon să le ia aerul câteva ore și le bag înapoi în casă, fiindcă pe vremea asta nu se usucă afară”, a explicat cineva.

O altă soluție propusă a fost folosirea unui ventilator obișnuit, care să mențină aerul în mișcare în jurul hainelor, împreună cu aerisirea încăperii.

Pentru cei care locuiesc în apartamente mici, caloriferele rămân o variantă folosită frecvent. Metoda a stârnit însă și nemulțumiri.

„Eu, când fac asta, mi se pune toată apa pe geamuri, de zici că le-am stropit eu cu soluție, și stă acolo ore întregi. Îmi imaginez că acel condens se pune și pe pereți și inevitabil o să apară mucegaiul. Nu mai zic că miroase în toată casa a umiditate”, a povestit un utilizator.

Altcineva a descris problema cu care se confruntă familiile care au de uscat cantități mai mari de haine.

„Când sunteți două sau trei persoane, pe ce calorifere pui tu toate hainele? Plus că arată foarte urât. Iarna stai două zile, tot sunt umede și încep să pută mai rău decât atunci când le-ai băgat la spălat”, a comentat acesta.

Alți români au recomandat folosirea programului de dezumidificare al aparatului de aer condiționat, iar pentru familiile care spală cantități mari de haine au fost amintite și spălătoriile cu uscătoare automate.

Riscurile umidității ridicate în locuințe

Uscarea hainelor în interiorul locuințelor poate crește umiditatea aerului și poate influența confortul termic, arată un studiu publicat în revista științifică Indoor Environments. Cercetătorii au analizat uscarea hainelor într-o încăpere experimentală de 40 de metri cubi și au constatat că, în cazul unei încărcături de rufe din bumbac, aproximativ doi litri de apă se evaporă în aer.

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Un alt studiu a analizat obiceiurile de uscare a rufelor în 100 de locuințe din Glasgow, folosind monitorizări detaliate.

„Nivelurile de umiditate sunt susceptibile să favorizeze creșterea populațiilor de acarieni și a concentrațiilor de spori de mucegai din aer”, au arătat cercetătorii, avertizând asupra posibilelor efecte negative asupra sănătății.

Profesorul David Denning, specialist în boli infecțioase la Universitatea din Manchester, a atras atenția asupra riscurilor pentru persoanele care suferă de astm sau au sistemul imunitar slăbit.

„O singură încărcătură de rufe ude conține aproape doi litri de apă, care sunt eliberați în încăpere”, a explicat specialistul, într-un material publicat de Universitatea din Manchester.

El a avertizat că sporii unor ciuperci care se dezvoltă în condiții de umiditate ridicată pot agrava problemele respiratorii ale persoanelor vulnerabile.

„Sfatul meu ar fi ca, atunci când există îndoieli, rufele ude să fie uscate afară, într-un uscător electric sau într-un spațiu interior bine ventilat, departe de dormitoare și camerele de zi”, a recomandat profesorul David Denning.

Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite (EPA) recomandă menținerea umidității relative din locuințe sub 60%, ideal între 30% și 50%, pentru a limita dezvoltarea mucegaiului.

Specialiștii atrag atenția că apariția condensului pe ferestre și pereți poate semnala un nivel prea ridicat al umezelii. Ei recomandă controlul surselor de umiditate, îmbunătățirea ventilației și utilizarea dezumidificatoarelor atunci când condițiile din locuință o impun.