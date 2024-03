BMW Group și-a făcut fabrică în Ungaria, dar investește masiv într-un centru IT la Cluj

BMW investește circa 2 miliarde de euro într-o fabrică în Ungaria, care va fi gata în 2025, dar transformarea digitală a gigantului auto va fi condusă dintr-un centru înființat la Cluj-Napoca, împreună cu NTT Data, unde va angaja în următorii ani circa 1.000 de IT-iști.

BMW a început în 2022 construcția la o fabrică auto în Debrecen, Ungaria, unde intenţionează să producă 150.000 de vehicule pe an. De asemenea, gigantul german va avea în țara vecină o linie de asamblare a bateriilor destinate mașinilor electrice. Investiția totală de circa 2 miliarde de euro ar trebui inaugurată în 2025.

Între timp, BMW Group și NTT DATA România au semnat un acord pentru înființarea unui Joint Venture (JV) în România.

BMW Group continuă astfel să-și extindă rețeaua globală pentru IT-ul corporativ și își asigură talentul și experiența în sectorul software, se arată într-un comunicat transmis azi presei.

Joint Venture-ul va beneficia de experiența de mulți ani a NTT DATA în dezvoltarea agilă de software și de rețeaua sa excelentă în comunitatea IT locală din România.

Noua locație din România are scopul de a sprijini zonei IT a BMW Group în Europa și de a promova proiecte IT și inovații pentru producție, dezvoltare, resurse umane, vânzări și servicii financiare BMW.

„Cu NTT DATA ne bazăm pe un alt partener puternic care are o rețea excelentă într-o regiune tehnologică dinamică și ne permite să dezvoltăm competențe software suplimentare rapid și într-o manieră țintită. În colaborare cu companii precum NTT DATA, putem stabili hub-uri IT puternice și, prin urmare, putem oferi un răspuns la deficitul de experți IT”, declară Alexander Buresch, CIO și Senior Vice President al BMW Group IT.

NTT va ajuta BMW la transformarea digitală

„Suntem mândri să anunțăm planurile noastre de a deschide un nou centru de dezvoltare software pentru soluții software în Cluj-Napoca împreună cu BMW Group. Această colaborare își propune să asiste producătorul auto în conducerea transformării digitale”, spune Maria Metz, CEO la NTT DATA România.

Joint Venture-ul urmează să fie înființat la Cluj-Napoca, în România.

„Orașul universitar oferă un ecosistem puternic pentru inovare, cu antreprenoriat solid, startup-uri și un număr mare de talente în scena tehnologiei. Acest lucru creează un potențial ridicat de creștere pe termen lung a JV. Se așteaptă ca JV să angajeze aproximativ 250 de dezvoltatori de software la sfârșitul anului 2024 și intenționează să crească la un număr de patru cifre de angajați până în 2027”, se arată într-un comunicat de presă comun.

BMW Group și NTT DATA colaborează într-o gamă largă de proiecte de peste 30 de ani. Semnarea contractului JV marchează următorul mare pas în acest parteneriat.

BMW investește în digitalizarea întregii companii

BMW Group este deja avansat în digitalizarea întregii companii și a proceselor sale interne și externe. De câțiva ani, centrele IT și software din Germania, SUA, Africa de Sud, India, Portugalia (Joint Venture Critical TechWorks) și China (LingYue Digital IT Co. Ltd. și BA TechWorks) au consolidat expertiza în software a producătorului premium. Ele contribuie semnificativ la dezvoltarea și operarea soluțiilor IT inovatoare pentru BMW Group. Un total de peste 9.400 de angajați din întreaga lume lucrează deja în domeniul IT și al dezvoltării software pentru BMW Group și Joint Ventures.