Șeful plutonului de execuţie al soţilor Ceauşescu: „Mi-am dat seama că a fost mascaradă. Ion Iliescu era omul KGB-ului“ VIDEO

Col. (r) Ionel Boeru, şeful plutonului de execuție al soților Ceaușescu, a făcut o serie de dezvăluiri la Antena 3 CNN despre dramatismul acelor zile.

Col. (R) Ionel Boeru, şeful plutonului de execuție a soților Ceaușescu, a spus că a regretat faptul că a luat viața a doi oameni: „Singurul lucru pe care îl regret este faptul că am luat viața la doi oameni. Aici regret enorm că n-aveam acest drept“.

Întrebat dacă decizia execuției a venit în plic și că procesul a fost o mascaradă, el a răspuns: „Atunci momentan nu, pentru că nu mă gândeam la asta. După care mi-am dat seama că așa a fost. Am avut discuții inclusiv cu domnul. Voican Voiculescu pe care inițial l-am admirat, pentru că el a zis că el n-a știut de ce se află acolo. Nici acum nu vrea să recunoască că el superviza toată acea problemă.

Cel care a organizat totul acolo și a condus totul a fost generalul Stănculescu. Cei care supervizau acea problemă a fost Măgureanu și cu Voican Voiculescu. De asemenea, pe timpul procesului, şi asta am aflat ulterior de la alte persoane, Stănculescu a fost tot timpul informat de ce se întâmplă în București. Deci după mine exista și o altă variantă. Stănculescu a jucat la două capete tot timpul. Ion Iliescu era omul KGB-ului şi nu știu dacă Stănculescu a făcut academia la ruși sincer“.

Sentința de condamnare la moarte a fost pronunțată la ora 14:45 și, deși verdictul admitea recurs, a fost executată cinci minute mai târziu,14:50, în curtea garnizoanei din Târgoviște, lângă clădirea corpului de gardă. Cei doi și-au dorit să fie împușcați împreună, iar cererea le-a fost acceptată. Drumul către zidul de execuţie a fost unul de groază pentru cei care aveau misiunea de a-i lichida pe cei doi dictatori.

„Trecusem de colţul clădirii. Priveam zidul din faţă care, deşi aflat la 20 de metri, era atât de departe. Eram într-o stare de surescitare maximă, încordat până la extenuare. Spaimă, mânie, nerăbdare, teama de a nu rata, chinul înaintării spre zid. Parcă mergeam la spânzurătoare. Parcă eu însumi eram condamnatul. Mă aşteptam să cadă cerul pe mine, să crape pământul, să fiu înghiţit. Nu vedeam decât zidul, zidul care parcă se clătina, parcă se depărta, parcă se prăbuşea. Trebuia să omor, iar gândul ăsta mă paraliza şi-mi era teamă să nu-mi cedeze nervii, să nu-mi explodeze inima, să nu-mi pierd minţile”, a mai povestit Ionel Boeru într-un interviu pentru Click.

Totodată, acesta și-a amintit că, în drumul spre locul de execuție, dictatorul a început să cânte fragmente din „Internaționala”, iar, înainte ca gloanțele să le străpungă trupurile soților Ceaușescu, a strigat: „Trăiască Republica Socialistă România Liberă și Independentă! Moarte trădătorilor! Istoria mă va răzbuna!”.

Cei care l-au executat nu au avut o viață ușoară. „Din punct de vedere psihic și medical ne-a fost rău atunci. Eu știu ce probleme am cu cei doi care a fost cu mine și care şi acum au probleme mari, la 34 de ani de atunci. Au remușcări, sindrom post-traumatic. Şi eu îl am, mai ales în perioada asta în care ni se aduce aminte. Am momente când mă apuc şi beau pe fond de anxietate“.

După ce au fost executaţi, soții Ceaușescu au fost înveliţi în pături militare şi foi de cort, pentru a fi transportaţi spre Bucureşti, cu elicopterul. Ionel Boeru a ieşit din armată în anul 2002.