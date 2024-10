CTP, noi critici acide la adresa lui Mircea Geoană: „Ce efect asupra democrației are zicerea fostului nr. 2 în NATO că alegerile o să fie furate?”

Cristian Tudor Popescu critică dur reacțiile lui M. Geoană. CTP îl acuză pe Geoană de insinuări nefondate și de incitare la frica de fraude electorale, subliniind impactul negativ al acestor declarații asupra democrației românești.

Cristian Tudor Popescu (CTP) aduce acuzații grave la adresa lui M. Geoană, fost secretar general-adjunct al NATO, după reacția acestuia la investigațiile privind legăturile controversate ale fostului său șef de campanie, într-o postare intitulată „C.V. Tudor în conducerea NATO”.

„În emisiunea CAP la CAP de vineri, numeam josnică, demnă de Simion și Șoșoacă, reacția lui M. Geoană la investigația jurnalistică internațională cu privire la legăturile unui fost șef de campanie al său cu inși atașați Kremlinului: a acuzat un jurnalist român, bazându-se pe nimic, de implicare în crima organizată în două atentate asupra procurorului general al Bulgariei – nici mai mult, nici mai puțin!... Și a mai și rostit apăsat, de câteva ori, numele jurnalistului, nume pur maghiar, sperând ca astfel să adune niște voturi de la extremiștii naționaliști „mâncători de unguri”. Mă uluia plonjonul în haznaua electorală a până ieri secretarului general-adjunct NATO.”, începe postarea de pe Facebook a gazetarului.

Reamintim că, zilele trecute Mircea Geoană a folosit o informație falsă din presa bulgară, acuzându-l pe jurnalistul Attila Biro că este implicat în asasinarea fostului procurorului general al Bulgariei. Attila Biro a semnat recent o investigație publicată de Context.ro, care a dezvăluit că Rareș Mănescu a devenit partener de afaceri cu un propagandist rus în timpul colaborării sale cu Geoană, pe vremea când acesta era adjunct la NATO. Jurnalistul i-a răspuns lui Geoană, contestând acuzațiile.

De asemenea, CTP își exprimă îngrijorarea față de afirmațiile lui Geoană despre posibile fraude electorale, sugerând că acestea reflectă mai degrabă frica sa de competiția electorală decât realitatea. Gazetarul îl compară pe Mircea Geoană cu Donald Trump sau Corneliu Vadim Tudor.

„Cum să calific acum afirmația aceluiași Geoană că „știe el”, a avut o revelație în avanpremieră, că alegerile vor fi cu siguranță fraudate? Clarvăzătorul pretinde că ceața i s-a luat de pe ochi odată cu invalidarea candidaturii lui Șoșoacă de către CCR. „Această decizie”, spune Geoană, înainte să fi apărut motivarea Curții, „poate are acoperire constituțională, dar are efecte antidemocratice și nu ne face bine”. Deci, dacă CCR constată încălcări ale prevederilor constituționale în cazul unui candidat, să se facă că nu le vede, pentru că „nu ne fac bine”? Pentru că „au efecte antidemocratice”? Dar ce efect asupra democrației are zicerea fostului nr. 2 în NATO, în cel mai pur stil Trump sau C.V. Tudor, că alegerile o să fie furate?”, se întreabă jurnalistul.

CTP adaugă că reacțiile PNL și USR legate de decizia CCR de a o exclude pe Diana Șoșoacă din cursa pentru prezidențiale nu au nevoie de explicații.

„De ce toate astea, e limpede: se teme că voturile lui Șoșoacă vor merge la Simion și scad șansele lui, ale lui Geoană, de a intra în turul 2. Cât privește indignarea afișată de PNL și USR față de respingerea dosarului Șoșoacă, n-am nevoie de nicio explicație.”, conchide Cristian Tudor Popescu.