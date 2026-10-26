Crezi că ai găsit un produs de firmă la preț de chilipir? Cum recunoști falsurile și ce riscuri ascund cumpărăturile online

Electronice, parfumuri, haine sau încălțăminte de la mărci celebre, scoase la vânzare cu mult sub prețul din magazinele oficiale. Pe ecran, afacerea pare de vis. În realitate, o parte dintre aceste oferte ascund marfă contrafăcută. Fenomenul a revenit în atenție după ce în Portul Constanța au fost reținute mărfuri suspecte de contrafacere, în valoare de circa două milioane de lei.

Ofertele online la prețuri neobișnuit de mici pot ascunde produse contrafăcute Foto: Pixabay

Recent, Garda de Coastă a depistat într-un container sosit din China 28 de colete cu electronice, încălțăminte și jucării, suspectate că ar fi contrafăcute. Marfa, destinată unei firme din Ucraina, este estimată la circa două milioane de lei și a fost ridicată pentru expertizare. Polițiștii verifică și dacă au fost încălcate normele vamale.

Descoperirea vine în contextul altor transporturi cu mărfuri suspecte identificate în Portul Constanța. În septembrie, autoritățile au găsit 4.000 de perechi de ochelari de soare suspectate de contrafacere, evaluate la două milioane de lei. Zilele trecute, Garda de Coastă a anunțat descoperirea a aproximativ 25.000 de produse, dintre care 24.000 nedeclarate și alte 1.000 suspectate că încalcă drepturile unor mărci cunoscute.

Dar cum poate un cumpărător să deosebească o reducere autentică de o ofertă care ascunde un produs falsificat? Analistul economic Adrian Negrescu explică pentru „Adevărul” ce semne ar trebui să ridice suspiciuni înainte de plasarea unei comenzi.

Unde se ascund falsurile și ce trebuie verificat

„Dacă o pereche de adidași care costă 600 de lei în magazinul producătorului apare la 150 de lei, cu «transport gratuit» și «stoc limitat», aproape sigur este o imitație”, spune el.

Înainte de a face orice achiziție, consumatorii pot compara prețurile cu cele oficiale și verifica identitatea comerciantului, inclusiv datele firmei și existența sa în Registrul Comerțului.

„Fotografiile preluate de pe site-ul producătorului, recenziile toate de cinci stele scrise în aceeași zi și plata cerută doar prin transfer bancar sau în avans sunt semnale de alarmă”, subliniază specialistul.

Verificările pot continua și după livrare. Ambalajele cu greșeli de scriere, siglele diferite de cele originale sau seriile care nu pot fi validate la producător pot ridica suspiciuni, adaugă el. La parfumuri, codul de lot de pe cutie ar trebui să coincidă cu cel de pe flacon.

Ce faci dacă ai cumpărat un produs contrafăcut

Pentru cumpărăturile online efectuate de la comercianți, consumatorii beneficiază, în general, de un termen de 14 zile pentru retragerea din contract, cu anumite excepții. Dacă produsul nu corespunde descrierii, pot fi invocate și drepturile privind neconformitatea, inclusiv după expirarea termenului de retragere.

„Este util să păstrezi anunțul, conversațiile și dovada plății. Dacă vânzătorul nu răspunde, plângerea se depune la ANPC, iar cei care au plătit cu cardul pot cere băncii returnarea banilor, prin procedura de chargeback. Când există suspiciuni de rețea organizată, sesizarea poate fi făcută și la Poliție”, recomandă Adrian Negrescu.

Protecția legală diferă atunci când achiziția este făcută de la o persoană fizică ce nu acționează ca profesionist.

Riscurile nu sunt însă doar financiare. Un încărcător de telefon contrafăcut se poate supraîncălzi sau poate provoca un incendiu, în timp ce parfumurile și cremele falsificate pot conține substanțe periculoase, care provoacă iritații ale pielii sau reacții alergice.

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„Diferența de preț nu este o reducere, ci prețul riscului pe care ți-l asumi”, avertizează Adrian Negrescu.

Cum recunoști un produs contrafăcut. Detaliile care pot da de gol un fals

O pereche de pantofi sport poate arăta aproape identic cu cea din magazinul oficial, iar un parfum contrafăcut poate avea un ambalaj greu de deosebit de original. Există însă câteva detalii care îi pot ajuta pe cumpărători să identifice produsele suspecte.

Potrivit recomandărilor Centrului European al Consumatorilor din Franța, un prim pas este verificarea modelului pe site-ul oficial al producătorului. În cazul hainelor și încălțămintei, merită comparate denumirea, codul produsului, culorile și detaliile de fabricație. Dacă vânzătorul folosește doar fotografii de prezentare, cumpărătorul îi poate cere imagini reale, inclusiv cu etichetele, cusăturile și logo-ul. Diferențele față de produsul original pot fi semne de avertizare.

La electronice, verificarea poate începe cu numărul de serie. Unele companii oferă posibilitatea verificării acestuia pe site-ul oficial sau prin serviciul de asistență pentru clienți. Atenție însă: și falsurile pot avea numere de serie copiate de pe produse autentice, astfel că un cod recunoscut de sistem nu reprezintă o garanție.

Parfumurile și cosmeticele necesită o atenție aparte. Pe ambalaj trebuie să existe informații despre ingrediente, un cod de lot și datele persoanei responsabile pentru comercializarea produsului în Uniunea Europeană. La parfumuri, codul de lot de pe cutie ar trebui să corespundă celui de pe flacon. Dacă acestea diferă, există motive pentru verificări suplimentare. Nici un cod de lot aparent corect nu dovedește însă că produsul este autentic.

Capcana poate fi chiar magazinul de pe care este comandat produsul. Comisia Europeană recomandă verificarea adresei site-ului, deoarece unele pagini imită magazinele oficiale ale brandurilor, schimbând doar o literă sau adăugând un cuvânt în denumire. Un site care seamănă cu cel al producătorului nu înseamnă neapărat că îi și aparține.

Dacă există în continuare îndoieli, cumpărătorul poate contacta direct producătorul sau un distribuitor autorizat, trimițând fotografii și informațiile de identificare ale produsului. Niciunul dintre aceste indicii nu confirmă singur că un obiect este contrafăcut, dar verificarea lor poate preveni o achiziție păguboasă.

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Ce au descoperit cumpărătorii după ce au primit comenzile

Riscul de a cumpăra un produs contrafăcut nu se limitează însă la site-urile care imită magazinele oficiale. Suspiciuni privind autenticitatea unor articole au apărut și în cazul tranzacțiilor dintre utilizatorii platformelor de revânzare, precum Vinted.

În august 2026, Financial Times a relatat cazul unei femei din Londra care a cumpărat de pe Vinted un cardigan al brandului francez Sézane, pentru 45 de lire sterline. După ce a primit produsul, a observat că materialul era diferit de cel așteptat și nu a reușit să identifice modelul în catalogul mărcii. În urma reclamației, platforma i-a restituit banii, apreciind că produsul nu părea autentic.

Și pe Reddit există relatări ale unor cumpărători care au început să suspecteze că produsele primite de pe Vinted ar fi contrafăcute. În octombrie, o utilizatoare a povestit că a cumpărat o pereche de pantofi Dr. Martens la un preț avantajos, dar abia după confirmarea comenzii a aflat, de la alți utilizatori, că aceștia ar putea fi falși. Cazul nu a fost confirmat printr-o expertiză independentă.

Aceste experiențe arată cât de important este ca produsele de marcă achiziționate de la alți utilizatori să fie verificate imediat după primire, înainte de confirmarea faptului că totul este în regulă. Recenziile bune ale vânzătorului și fotografiile convingătoare nu garantează autenticitatea produsului.