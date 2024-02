Tot mai mulți români visează la o viață liniștită la țară. „Am ales să nu ascultăm cum vecinul trage apă“

Agitația orașului, vecinii gălăgioși și lipsa spațiului verde devin tot mai apăsătoare pentru mulți români, care visează la o viață mai liniștită la țară. Tendința de a migra din urban spre rural este în creștere.

Motivele care îi determină pe oameni să renunțe la viața de la oraș sunt diverse. Unii caută liniștea și pacea naturii, departe de poluarea fonică și agitația urbană. Alții își doresc o viață mai simplă, mai aproape de valorile tradiționale și de ritmul natural al vieții. Familiile cu copii sunt atrase de spațiul mai generos, de aerul curat și de posibilitatea de a oferi copiilor o copilărie mai liberă și mai sănătoasă. Visul este alimentat de dorința pentru un stil de viață mai sănătos, mai conectat cu natura și mai relaxant.

Așa se face că o famili cu doi copii, din București, a cerut sfatul internauților pentru a putea alege o locație în care să scape de toate problemele de la oraș.

„Suntem o familie cu doi copii de 2 ani și locuim în București. De ceva timp, sătui de agitația orașului, vecini gălăgioși și nesimțiți etc., simțim tot mai mult să ne mutăm undeva la țară unde să avem mai multă liniște și să trăim mai "în pace". Bănuiesc că mulți se regăsesc în acest scenariu. Însă nu știu de unde și cum să începem. În primul rând ca să luăm ceva trebuie să vindem apartamentul. În al doilea rând, nu știu cum va fi cu copiii într-un mediu de țară, nu vreau nici să le răpesc posibilitatea de a trăi în civilizație, însă pe zi ce trecem noi, părinții, nu ne mai regăsim prin orașul acest, suntem agitați, nervoși etc. Va rog un sfat, dacă este cineva care se găsește într-o poveste asemănătoare, cum a făcut pasul de a scapă de agitația orașului și unde/în ce zona v-ați mutat și e ok. Mulțumesc!”, a scris Mariana, pe un grup de Facebook.

Internauții „au sărit cu oferte”, așa că familia din București are de unde alege.

„Sunt localități rurale cu condiții de trai mult mai bune față de marile orașe. Acum dacă optezi pentru un sat uitat de lume în vârf de munte, nu te aștepți să ai autostradă”, spune cineva.

„Confirm asta! În comuna mea, Dumbrăveni, Suceava, avem drum european, spital, clinici de tot felul, Liceu și încă vreo 3 școli primare și gimnaziale, de biserici nici nu mai spun, aproape fiecare stradă asfaltată și acoperire 100% apă și canalizare. Momentan lipsește gazul, dar din ce am înțeles urmează și ăsta (nu știu la care alegeri, dar în fine) deci se poate și la țară trăi civilizat”, spune altcineva.

„Dacă locuim la țară nu înseamnă că suntem rupți de realitate, ba din contră, avem altă perspectiva asupra vieții și mult mai multă liniște. Și avem și locuri de muncă, și școli bune. Copilul meu a învățat la sat și acum e studentă la ASE în București; dar e tot cu gândul să se întoarcă înapoi după terminarea studiilor. Urăște agitația din oraș! Succes și curaj! Copiii vor fi super bine, vă garantez că le va plăcea tare mult la țară în compania unui animăluț, plantând o floare, mâncând un fruct din livada proprie”, arată cineva care a făcut acest pas.

„Am crezut la sat locuiesc în oraș de 30 de ani este un oraș mic fără agitație prea mare, dar de primăvară până toamna mergem la țară la fiecare sfârșit de săptămână și ne simțim foarte bine. Dacă ne ajută Dumnezeu, ne vom retrage înapoi la sat. Sănătate multă va doresc”, a transmis altcineva.

Au fost și voci care le-au atras atenția orășenilor că și la țară oamenii zilnic „câte ceva de făcut”.

„Și la curte găsiți exact ce aveți și la bloc. Poate sa va cumpărați o locuință în pădure. La curte au zilnic câte ceva de făcut în curte, muzică, grătare și copii care se joacă pe stradă”, relatează cineva.

„De ce dacă te muți la țară înseamnă că părăsești civilizația? Suntem mutați de curând cu 2 copii mici la țară. Avem absolut toate condițiile de la oraș, iar în plus avem toată libertatea din lume și tot spațiul necesar în curtea noastră. De liniște nu mai vorbesc. Copiii se joacă în curte cum vor, atunci când simțim nevoia de “oraș” mergem cu mașină, iar când ne întoarcem în curtea noastră simțim că am ajuns iar la libertate. În comună noastră (Galicea, județul Vâlcea) există grădiniță cu program prelungit, masă caldă, after school, activități extrașcolare, centru de permanentă, cabinete medicale, stomatologie etc. Nu avem absolut niciun regret că am ales să nu trăim înghesuiți că sardinele in blocuri și să ascultăm cum vecinul trage apă”, conchide o familie.