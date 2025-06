Panourile solare: mituri și realități despre economiile la factură. Adevărul pe care îl spun tot mai mulți

Românii caută cu disperare soluții pentru a scăpa de facturile astronomice. Vestea proastă este că în curând vor crește și mai mult prețurile energiei electrice, în condițiile în care oricum erau foarte mari comparativ cu alte țări. O posibilă soluție ar fi, în opinia unora, panourile solare, însă în cele mai multe cazuri cei care au apelat deja la ele spun că sunt ineficiente.

Prețurile energiei electrice au început deja să crească la cei mai mulți furnizori, iar unii au furat startul și au dat tonul scumpirilor încă de la 1 iunie. România era oricum printre țările cu cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană, în condițiile în care energia care se vinde în Europa este oricum de cel puțin trei ori, iar în unele cazuri și de patru ori mai scumpă decât în SUA sau China.

Potrivit Profit.ro, România a continuat să se claseze în topul celor mai scumpe piețe de energie din Uniunea Europeană și în luna mai. Prețul mediu al energiei de pe piață pentru ziua următoare operată de OPCOM, cea mai importantă piață de energie autohtonă, a fost al patrulea cel mai ridicat preț din UE în mai și cel de-al treilea de la începutul anului până în prezent.

Românii, disperați de apropierea unui nou tsunami al prețurilor

Iar asta nu este tot. Noile scumpiri care se profilează după ce statul nu va mai plafona prețurile imense ale energiei vor veni ca un tsunami asupra consumatorilor, adică a cetățeanului de rând.

Disperați, românii caută soluții pentru a face economii la facturi, iar pe rețelele sociale se discută aproape obsesiv despre fel de fel de alternative. O soluție, cred unii, ar fi montarea panourilor solare. Evident, alții îi contrazic cu cifre, mai ales că iarna, atunci când consumul devine și mai mare, randamentul panourilor solare e aproape de zero, cât timp soarele dispare cu zilele pe sub nori. Părerile sunt împărțite inclusiv în rândul celor care deja au apelat la această soluție aparent salvatoare.

Toate au ieșit la iveală, după ce o româncă a cerut sfatul internauților referitor la panourile solare.

„Bună ziua! După cum bine știm de mâine energia electrică o sa fie mai scumpă... Împreună cu soțul, ne gândim să achiziționăm panouri solare. Am văzut că cei de la E.On oferă posibilitatea achiziționării in rate, plus se ocupa ei de toate autorizațiile, dosar samd. Întrebarea este, sunt printre voi, care și-au montat panouri solare prin E.On, sau prin alta firmă, cu posibilitatea achitării în rate? PS: consumăm în medie 6-7kW/zi în lunile iulie -noiembrie. Iar din noiembrie 10-12kW/zi. Mulțumesc!”, a scris ea pe Facebook.

Răspunsurile au fost diverse, iar în timp ce unii i-au recomandat să achiziționeze panouri solare, alții i-au spus, din proprie experiență, că acestea nu reprezintă o soluție și au explicat și de ce.

„S-a cam dublat”

„E.On și restul sunt extrem de scumpi. La corporații sună bine, dar când tragi linie e jale. Eu am pus 10kw cu Huawei la 22.000 lei”, i-a răspuns cineva.

„Noi avem panouri de vreo 2 ani deja, nu știu 100% dacă se merită investiția, în condițiile în care încă avem facturi de 500 lei. Ce iei din rețea plătești 0.85 primii 100kw parcă, apoi e mai scump. Ne scade și din ce se produce, dar și din banii din contul lor. În plus niciodată nu este corectă citirea, adică ne pune mai puțin la cât am dat și mai mult la cât am consumat. Așteptam să punem baterii că altfel nu se merită să ai panouri”, a fost o opinie avizată.

Altcineva i-a atras atenția că la mijloc ar putea să fie o problemă. „Ceva este în neregulă. Poate nu sunt făcute setările. Noi la un consum mediu de 300 de lei pe lună, plătim foarte foarte puțin. În ultimele 3-4 luni nu am plătit niciun leu”, a avertizat cineva.

„Dar se scumpește de la 0.80kwh cât este acum dacă consumi până la 200 sau 250kwh la 1.52 lei. Și un domn de la Ministerul Energiei sau purtător de cuvânt a zis că nu va exploda prețul. Dar s-a cam dublat”, a spus altul.

„Trebuie ținut cont că de consumat consumați din rețea cu TVA și accize, iar de vândut, se vinde la un preț modic. Iar banii se vor încasa peste 2 ani! Nu se compensează!”, a fost alt avertisment.

Casa Verde, o posibilă soluție pentru cine are noroc să devină beneficiar

Alți internauți i-au recomandat să apeleze la programul Casa Verde, prin care statul subvenționează achiziționarea panourilor solare. Există însă și aici o problemă, deloc neglijabilă. Foarte puțini dintre români ajung să fie beneficiari, în condițiile în care oferta statului este limitată an de an.

„De ce nu încercați prin Casa Verde 2025, în toamnă? Aportul este mai mic”, a întrebat altcineva.

„De ce nu accesați fonduri pentru a monta panouri electrice, prin programul Casa Verde? Se alocă 30.0000 lei, în aceasta sumă se montează panouri și baterie să puteți stoca. Noi ne-am montat, chiar se merită! Mai ales ca aportul tău este de doar 10%, dar poți pune și mai mult dacă vrei mai mulți kw”, a spus cineva.

„Sugerez și eu, la fel ca alte persoane, proiectul Casa Verde. Eu am prins în 2024, la început de mai au fost instalate și în maxim o săptămâna o să fie gata și dosarul de prosumator. Pot spune ca este foarte ok, doar 10% din consum se ia din rețea, restul este generat de panouri”, a explicat altcineva.

„Noi ne-am pus ieri, plătim 500 lei pe lună timp de 7 ani. Au venit băieții, s-au ocupat ei de montaj, în banii ăștia sunt și bateriile incluse”, a scris altul.

Rate mari, beneficii minime și spre zero

Au existat și alte păreri și recomandări total diferite de la oameni care privesc din cu totul alt unghi de vedere.

„Pentru că la programul Casa Verde se înscriu sute, mii de persoane, fondurile se epuizează cred că din primul minut”, a spus un internaut.

„La cât consumați dvs nu se merită să puneți panouri, nu veți recupera investiția niciodată. Treceți la Hidroelectrica KW o să fie în jur de 1,04 lei”, i-a recomandat cineva.

„Hidroelectrica a scumpit deja, de luna trecută. De la 0,80 la 1,03. De la 1.07 ne mai face o scumpire”, a anunțat altcineva.

„La consum de 200 kwh pe lună nu pare o soluție din punct de vedere financiar. Pentru facturi de 200-300 lei pe lună sa investești undeva între 3-5.000 euro. Cred ca o sa fie mai mare rata la E.On decât ar fi fost factura fără. Și oricum o să aveți de plătit taxele pe ce consumați din rețea, iar banii pe energia injectată momentan se primesc după 2 ani. Daca nu au fost folosiți la compensare între timp. Merita dacă vă gândiți pe viitor să aveți pompă de căldură sau alți consumatori majori de curent. Poate încercați să participați la programele de stat pentru fotovoltaice. Măcar limitați valoarea investiției”, a mai scris cineva.