Promisiunile radicale ale președintelui polonez stârnesc reacții în România: mai dure decât cele ale suveraniștilor autohtoni?

Promisiunile președintelui polonez Karol Nawrocki, printre care interzicerea totală a avortului, educație religioasă obligatorie, crearea unei gărzi civile naționaliste, au fost intens comentate de români. Sunt aceste promisiuni mai „rele” decât ceea ce propun suveraniștii români?

Alegerile din Polonia au fost câştigate de Karol Nawrocki, candidat independent, susţinut în ultima parte a campaniei de partidul conservator PiS. Karol Nawrocki (42 de ani), este un istoric naţionalist cu relaţii în lumea interlopă şi admirator al preşedintelui american Donald Trump.

Victoria lui Karol Nawrocki riscă să blocheze agenda progresistă a guvernului, în special în ceea ce priveşte avortul şi drepturile LGBT, şi ar putea reaprinde tensiunile cu Bruxellesul pe teme legate de statul de drept.

De asemenea, ar putea pune în pericol legăturile strânse cu Ucraina vecină, deoarece Nawrocki critică planurile Ucrainei de aderare la UE şi NATO şi doreşte să reducă beneficiile pentru refugiaţii ucraineni.

Pe platforma reddit, românii comentează promisiunile președintelui polonez:

- Interzicerea totală a avortului

- Limitarea drepturilor LBTQ+

- Educație religioasă obligatorie

- Nouă Constituție cu valori creștine

- Oprirea „ideologiei UE” în școli și presă

- Crearea unei gărzi civile naționaliste

- Alinierea totală cu SUA, nu cu Bruxelles

(Promisiunile au fost selectate într-o emisiune de pe TVR)

„Să mulțumim celor care au ieșit la vot în România, să nu judecăm alegerea polonezilor”

Redăm câteva dintre cele peste 500 de mesaje postate pe platfroma reddit:

„Bă da mi-o ajuns până peste cap religia în politică, ce până mea are Iisus cu PIB-ul țării? Cu o să ajute Sf. Mihail cu deficitul bugetar? Lasă-mă frate cu religia unde nu are loc. Asta e îndoctrinare 100%. Nu am nimic cu nici un om religios, dar după mine, religia nu are ce caută în politică.”

„Să mulțumim celor care au ieșit la vot în România, să nu judecăm alegerea polonezilor, în locul lor, puteam fi noi! Ce va urma? Nu, noi nu știm….om vedea. Alegerea polonezilor trebuie să fie un semnal, o avertizare, restul, depinde de noi, de fiecare dintre noi. Atât!”

„Gardă civilă naționalistă? Oh boy....here we go again....”

„Pentru cei care zic că e mai puțin problematic pentru polonezi decât ar fi fost pentru noi dacă ar fi ieșit Simion...văzând înșiruirea asta de idei, îmi permit să am dubii.”

”Urmărind alegerile lor, nu pot decât să fiu recunoscător că a ieșit totul bine la noi. puteam fi noi în situația lor lejer.”

„Totuși, omul e puternic pro NATO și este anti rus. E pe ceva "blacklist" în Rusia de câțiva ani. Totuși e un crestinopat conservator (că jumate din polonezi de altfel, asta e realitatea). Și Rafal a făcut greșeli, precum afișarea cu Mentzen și încercarea să obțină susținerea să (Mentzen e unul care voia că în caz de viol femeia să fie forțată să nască copilul, spunând că și ar forță nepoata de 12 ani să nască dacă ar fi fost violată. A luat 15%, fiind votat masiv de tineri)”„

„După ce-ți repari toată țara cu fonduri UE o iei pe ulei cu doctrine de secolul 19”

„Deci prima, culmea, e antioameni. Cum dracu să impui că pe vremea lui Ceașcă o asemenea măsură? Nici eu nu sunt mare fan avort, dar unele femei au nevoie, e mai complexă situația decât atât, sunt multe aspecte. Efectiv ăștia au o gândire de clasa pregătitoare.

„Eu chiar nu înțeleg cum te poți alinia cu SUA când se vede cum tratează Trump pe ăia aliați cu el.”

„După ce-ți repari toată țara cu fonduri UE o iei pe ulei cu doctrine de secolul 19”

„Adică exact ce a făcut PiS-ul până acum. Avortul e deja aproape interzis, deja exista zone anti-lgbt, au fost mereu în ultimii 20 de ani aliniați cu SUA și nu cu UE etc.”

„Însă acum cel puțîn au un guvern care poate echilibra un pic lucrurile. Situația din Polonia nu e asemănătoare cu a noastră.”

„Mi se pare periculos cât de multă influență poate să aibă religia într-un domeniu în care nu ar trebui să aibă deloc. S-a văzut și la noi, cel puțin în turul anulat, când fiecare candidat în parte era cu Dumnezeu și cu biserica, familia tradițională și valori conservatoare. Cred că cea mai mare frica a oamenilor în general e frică de schimbare, frică de a avea ceva legi pro LGBT în special”.

„Cât au pângărit “suveraniștii” ăștia numele lui Dumnezeu mai rar mi-a fost dat să văd, nu numai în România, peste tot în lume.”

„Polonezii sunt un popor destul de conservator din ce am văzut în anii trăiți în Polonia”

„Să interzici total dreptul la avort, și în caz de viol, The Handmaid’s Tale direct, plus întoarcere în comunism plus chestia cu garda civilă, un fel de “securitate”.

„Să nu mai zic de principiile anti-UE, cu excepția noastră(și noi fragili dar totuși am reușit să rezistăm la aceste alegeri, să sperăm că și peste 4-5 ani),Ucraina ajunge înconjurată de vecini cu retorici anti-UE și proruse, să vedem anul viitor ce vor alege ungurii și dacă se vor scăpa în final de Orban

„Singurul noroc în Polonia e Donald Tusk că premier care e pro-UE și pro-Ucraina, plus premierul are putere de decizie mai mare acolo, sper să nu dizolve parlamentul Nawrocki să îl aibă la mână cu alegeri anticipate că e grav”

„Acolo unde cineva are nevoie de vizualizări și voturi pentru a prinde putere , acel om va zice orice să prindă cât mai multe vizualizări și voturi. Pe om îl interesează puterea asta e mijlocul sau cel mai oportun să o aibe. Vă zice orice îi aduce voturi. De aici treaba cu religia.”

„Așa este și tv ul și social media și politica tot.”

„Faza e că la ei guvernul lu Tusk vrea să bage impozitare progresiva nasoală”.

„Alta chestie. La ei e est vs vest. Nu e că la noi unde e urbanul mare vs restul. La ei și în est urbanul mare viteaza conservator. Polonezii sunt un popor destul de conservator din ce am văzut în anii trăiți în Polonia. Momentan eu mă împart între România și Polonia așa că știu destul de bine situația la ei din teren.”

„Scopul este distrugerea UE din interior!”

„Scopul este distrugerea UE din interior! Nu este plăcută nici lui Trump și nici lui Putin! Pentru Polonia nu se schimbă mare lucru, actualul președinte tot din zona suverana vine! A blocat destul de multe legislative pro eu de-a lungul timpului! În schimb Donald Tusk a ridicat Polonia din cauza faptului că președintele Poloniei are puteri mult mai limitate față de România prin natură constituțională! Pentru România ar fi mult mai rău dacă ar veni un președinte de genul lui Simion!”

„Nicușor Dan poate câștiga electorat de la Simion în următori 5 ani și poate să câștige și următoarele alegeri, depinde foarte mult de politicile pe care le vă face pentru pătură mai săracă a țării”

„Cu un așa program, mă mir că n-a adăugat și arderea pe rug pentru păcate nepatriotice.”

„Ce dracu se întâmplă în lume?!? în loc să mergem înainte parca tot spre Evul Mediu se îndreptăm.”

„Serios?? absolut nicio promisiune cu privire la măsuri economice utile care să îmbunătățească viața și siguranța oamenilor, dar ei au votat fanatismul religios.. Chiar așa de mult îi încurca pe oameni drepturile LGBTQ și avortul să-și trăiască viață ? Nu pot dormi noaptea când se gândesc că poate a doua zi se căsătoresc bărbații între ei ?? după cum sună promisiunile alea , vrea să conducă țara după modelul Iran. Culmea, ăstia sunt aceeași oameni care se tem de cenzură și cancel culture.”

„Ăsta e rezultatul propagandei conservatoare. Ajung ăștia să vadă gay, transexuali și imigranți peste tot. În mintea lor în fiecare scoală din Europa e un transexual drag queen care le spune povești copiilor, 50% din copii sunt pe puberty blockers (sunt interzise în Europa), imigranții ne fură toate femeile, toate femeile sunt pe onlyfans și curve. Dacă ieși afară nu o să vezi nimic din ce am scris eu mai sus dar asta nu contează că văd pe tiktok, instagram, youtube și alte forumuri idioate. Trist, bagi destulă propagandă și nu mai contează realitatea contează ce vezi pe net. Dacă pe net vezi drag queens atunci asta e realitatea.”

„TVR exagerează cu acele titluri. Lucrurile rămân la fel în Polonia. Nu se compară nici cu politica lui Orban, nici cu ce a făcut Simion. Economia lor va continua să crească și să devină putere militară de nivelul Germaniei probabil.”

„Naționaliștii anti-avort vor doar să crească natalitatea forțat”

„Nu știu foarte multe lucruri despre societatea poloneză dar din statistici Polonia stă foarte bine la nivelul educației, au avut o creștere economică impresionantă, au infrastructură la nivel vestic, nu au probleme cu imigranții.”

„Pe la noi se tot caută scuze pentru votanți GS, că sunt săraci, că sunt victimele sistemului, că sunt analfabeți funcționali, dar nea Nawrocki ăsta a câștigat cu același discurs de 2 bani reciclat peste tot în Europa de est (incl. în România). Cred că trebuie să acceptam faptul că o mare masă de oameni pur și simplu sunt răuvoitori.”

„Probabil multe din lucruri nu vor putea fi făcute sau vor fi făcute pe jumătate. Polonia fiind republică parlamentară, președintele are puteri limitate. Partidul care-l susține pe Nawrocki nu e la guvernare.”

„Hai să o spunem pe șleau, naționaliștii anti-avort vor doar să crească natalitatea forțat din persoane dezirabile pentru plata viitoarei pensii și "propășirea neamului", având aversiune la imigranți. Motivația "morala" (creștină) anti-avort e pentru prostimea votantă.”

„Nu vi se pare că e mai degrabă un mecanism de apărare al populației creștine care percepe un pericol trendul de islamizare din Europa de vest?”

„Toate chestiile astea nu sunt noi”

„Foarte bine, să nu mai primească niciun ban de la UE. Să le dea Trump fonduri, dacă tot îl susțin. Iar cei care au votat pro-UE să beneficieze de banii europeni, nu și cei care o subminează”

„Fake news. Astea nu sunt promisiunile lui Nawarocki. Astea sunt niste chestii selectate să fie cât mai inflamatorii, din care majoritatea nici macar nu sunt atribuțiile președintelui.”

„Atunci când citești o lista cu "promisiunile" (articulat) te aștepți să vezi o lista reprezentativa, sau macar care cuprinde promisiunile considerate cele mai importante. Nu rahaturile astea.”

„Toate chestiile astea nu sunt noi, și nu au dus la progres neapărat în nici un stat. Progres în adevărul sens la cuvântului. Chestia cu avortul, țara catolică- ei au mai avut-o, nici contraceptive nu foloseau. Să zicem că și-a dublat populația în 100 de ani, scăderea este clară.”

„Nu mă miră că au votat așa. Am locuit în Polonia o vreme și am văzut că manifestările religioase, xenofobia și misoginismul sunt întâmplări de zi cu zi.”