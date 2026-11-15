Câte zile libere mai sunt în 2026. Prima minivacanţă din cele două rămase, la sfârşitul lunii noiembrie

Finalul anului aduce câteva zile de pauză pentru angajaţi şi elevi, iar prima ocazie de a lega mai multe zile libere vine chiar la sfârşitul lunii noiembrie.

Până la finalul anului, cei mai mulţi dintre angajaţi mai au două minivacanţe. Foto: arhivă

Până la sfârşitul anului 2026 românii mai au parte patru sărbători legale, iar două dintre ele vor prelungi weekendurile şi vor forma minivacanţe pentru părinţi şi copii deopotrivă.

Dintre acestea, trei cad în timpul săptămânii: Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie, Ziua Naţională, pe 1 decembrie, şi prima zi de Crăciun, pe 25 decembrie. A doua zi de Crăciun, 26 decembrie, este sâmbătă.

Prima minivacanţă vine chiar la sfârşitul lunii noiembrie, când Sfântul Andrei şi Ziua Naţională, care se sărbătoresc una după cealaltă, vor oferi patru zile libere consecutive celor care lucrează de luni până vineri. Aceasta începe sâmbătă, 28 noiembrie, şi se încheie marţi, 1 decembrie, urmând ca angajaţii şi elevii să se întoarcă la treabă miercuri, 2 decembrie.

Următoarea perioadă de repaus este cea de Crăciun. În 2026, prima zi a sărbătorii cade vineri, 25 decembrie, iar a doua zi, sâmbătă, 26 decembrie. Pentru salariaţii care nu lucrează în weekend, rezultă trei zile libere consecutive, aceştia începând munca luni, 28 decembrie.

Când începe vacanţa de iarnă pentru elevi

Elevii vor avea parte de o pauză mai lungă la finalul anului. Ultima zi de cursuri este marţi, 22 decembrie, iar vacanţa de iarnă începe miercuri, 23 decembrie. Aceasta se încheie duminică, 10 ianuarie 2027, astfel că elevii revin în bănci luni, 11 ianuarie.

Ce drepturi au angajaţii care lucrează de sărbători legale

Nu toţi salariaţii vor putea beneficia, însă, de cele două minivacanţe, pentru că există şi domenii în care activitatea nu poate fi întreruptă, iar angajaţii lucrează inclusiv în zilele de sărbătoare legală.

Pentru aceştia, Codul muncii prevede că trebuie să primească timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Dacă acordarea zilelor libere nu este posibilă din motive justificate, angajatorul trebuie să le plătească un spor de cel puţin 100% din salariul de bază pentru orele lucrate în zilele respective.

De menţionat că nici Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, şi nici ultima zi a anului, 31 decembrie, nu sunt sărbători legale. Prin urmare, angajaţii nu beneficiază de liber în aceste zile, dacă angajatorul nu decide altfel.