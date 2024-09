Apel public către primarul general pentru deblocarea în regim de urgență a procesului de consolidare și refacere a Planșeului Unirii

Înlocuirea Planșeului Unirii este o urgență, iar amânarea acesteia reprezintă un risc la adresa siguranței și a integrității fizice a zecilor de mii de oameni care tranzitează, zilnic, centrul Bucureștiului, după cum rezultă din cele mai recente completări ale expertizei tehnice, care a încadrat structura rutieră din centrul Capitalei în clasa tehnică IV din V posibile - nesatisfăcător.

Conform experților, „este necesară începerea cât mai repede posibil a lucrărilor de reabilitare/consolidare/înlocuire a podului, întrucât un colaps al structurii, nu neapărat general, dar foarte probabil local, este posibil să se producă în orice moment, existând pericolul de cedare (prăbușire). Cedarea sub trafic (…) poate atrage după sine flexibilizarea până la rupere a plăcii de beton, cu consecințe incalculabile asupra circulației rutiere. Cedarea sub trafic a unor infrastructuri, fenomen care a fost deja amorsat, poate atrage colapsul general al structurii pe zonele în care infrastructurile au cedat”.

În aceste condiții, în care implementarea unor măsuri de înlocuire a plăcii de beton a devenit nu doar o urgență, ci un aspect ce nu mai poate fi amânat sub nicio formă, orice demers care ar pune în întârziere debutul lucrărilor ar putea produce pagube incalculabile.

Pentru a evita o astfel de situație, în care în „inima” Bucureștiului să aibă loc o tragedie cu consecințe greu de imaginat și de acceptat, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, face un apel public la adresa primarului general, Nicușor Dan și a echipei acestuia, solicitând emiterea de îndată a autorizației de construire necesară pentru startul lucrărilor.

„Rog primarul general să dea dovadă de responsabilitate, înțelegând necesitatea demarării urgente a lucrărilor de înlocuire a Planșeului Unirii. Ne aflăm într-un moment în care orice ezitare, orice tergiversare a acestor lucrări, ar putea avea consecințe greu de imaginat”, a susținut Daniel Băluță.

Edilul a explicat și faptul că Sectorul 4 este pregătit și pentru situația în care autorizația de construire pentru Planșeul Unirii va fi emisă în alte condiții decât cea prevăzută de lege, ca fiind cea mai rapidă, și anume emiterea documentației în regim de urgență, însă și în acest caz, este nevoie de colaborarea onestă din partea Primăriei Municipiului București.

„În acest moment, Sectorului 4 îi mai lipsesc 3 avize. Unul de la ALPAB, ai cărei reprezentanți ne-au comunicat faptul că eliberarea avizului nu este de competența lor și ne-au îndrumat către cabinetul Primarului General, adică spre instituția care ne solicitase avizul ALPAB. Fără acest aviz, pe care în mod evident nu-l putem obține, nu se poate elibera nici avizul Direcției de Mediu a Primăriei Capitalei. Mai mult, ne lipsește și avizul Comisiei Tehnice de Circulație, instituție aflată, de asemenea, în subordinea Primărei Municipiului București. Reprezentanții acestei comisii și-au motivat imposibilitatea eliberării avizului prin faptul că au rămas, în momentul de față, fără regulament de funcționare, lucru care înseamnă, de fapt, o desființare a acestei comisii”, a mai spus primarul Sectorului 4.

Având în vedere refuzul Primăriei Municipiului București de a emite autorizația de construire în regim de urgență, comunicat public chiar de către primarul general, Nicușor Dan, trebuie menționată inconsecvența practicii în domeniu a PMB. Sub semnătura primarului general, instituția a autorizat în anul 2023, în regim de urgență, lucrările de consolidare a Podului Grant, ce se afla în aceeași clasă tehnică IV din V – nesatisfăcător, precum și Planșeul Unirii. La acel moment, în autorizația de construire se menționa faptul că urgența demarării lucrărilor este dată tocmai de încadrarea structurii în clasa tehnică anterior menționată!

În plus, planșeul are porțiuni cu degradări de nivel tehnic V, are aproape 100 de ani vechime, este așezat în apă (ceea ce înseamnă o degradare mult mai rapidă) peste două magistrale de metrou, lucruri inexistente în cazul Podului Grant.

Totodată, pentru completa informare a opiniei publice, considerăm necesară studierea cronologiei tuturor demersurilor efecuate și circuitul documentelor între Sectorul 4 al Municipiului București și Primăria Municipiului București.

· Iulie 2024 – La inițiativa Sectorului 4 al Municipiului București, are loc o primă întâlnire între reprezentanții celor două autorități publice, cu participarea atât a primarului Sectorului 4, cât și a primarului General, în cadrul căreia se stabilește realizarea obiectivului de investiții ”Regenerarea spațiilor publice în zona Pasajului Unirii, prin realizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a Planșeului de acoperire a râului Dâmbovița în Piața Unirii – Obiectiv 1 – Planșeu peste râul Dâmbovița din Piața Unirii”.

· 6 August 2024 – În urma discuțiilor asumate între cele două autorități publice și la cererea Primăriei Capitalei, s-a convenit ca cele două instituții să colaboreze și să se sprijine reciproc în vederea realizării, atât a lucrărilor de înlocuire a Planșeului, cât și a lucrărilor ce urmează a fi executate de către Primăria Capitalei pentru realizarea conectivității tramvaielor 21 cu 32, sistematizarea circulației întregii zone cât și a amenajării teritoriale în Piața Unirii. În scopul celor agreate, Sectorul 4 al Municipiului București a depus o cerere de eliberare a unui certificat de urbanism ce vizează întreaga zonă, însoțită de toate documentele deja obținute pentru realizarea lucrărilor de la Planșeu, cerere însoțită de o serie de documente. (OPIS atașat).

· 6 august 2024 - În aceeași zi, a avut loc și vizita expertului tehnic, ce are obligația, conform legii, să urmărească și să avizeze Proiectul tehnic și lucrările ce urmează a fi executate, la Planșeul Unirii. Expertul a evidențiat, ulterior, degradările semnificative ale planșeului, din cauza cărora structura ar putea ceda sub presiunea traficului, cel puțin pe anumite porțiuni, și care, în opinia acestuia, necesită demararea lucrărilor de refacere în regim de urgență.

· 30 August 2024 – Sectorul 4 al Municipiului București aduce la cunoștința Primarului General, concluziile Punctului de Vedere al expertului tehnic în urma vizitei din teren din data de 6 august 2024, concluzii ce au fost comunicate, de altfel, către toate instituțiile competente ale administrației publice centrale/locale.

· 2 septembrie 2024 – Primăria Municipiului București a eliberat certificatul de urbanism, solicitat de către Sectorul 4 al Municipiului București, care prevede un număr suplimentar de avize, în ciuda faptului că instituția a fost înștințată de urgența începerii lucrărilor, trei dintre avize urmând a fi obținute de la instituții aflate în subordinea Primăriei Generale.

· 6 septembrie 2024 – Comisia Tehnică de Circulație din cadrul PMB transmite către Sectorul 4 al Municipiului București justificarea imposibilității eliberării avizului solicitat de către Sectorul 4.

· 9 septembrie 2024 – În lipsa unui răspuns din partea Primăriei Municipiului București la avertismentul experților cu privire la necesitatea demarării lucrărilor de refacere a Planșeului Unirii în regim de urgență, Sectorul 4 al Municipiului București depune la PMB cererea pentru obținerea autorizației de construire în regim de urgență, cerere nesoluționată până astăzi – 26 septembrie 2024.

· 23 septembrie 2024 – Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) transmite către Sectorul 4 al Municipiului București justificarea imposibilității eliberării avizului solicitat de către Sectorul 4, motivând că acest lucru nu este de competența instituției anterior menționate.

Având în vedere cele mai sus menționate, precizăm faptul că demersul începerii lucrărilor de refacere totală a Planșeului Unirii este unul fundamentat prin prisma expertizelor tehnice realizate de către specialiști, care încadrează structura în starea tehnică IV - nesatisfăcător, similar, de altfel stării tehnice IV în care a fost încadrat și Podul Grant, și pentru care Primarul General a emis autorizație în regim de urgență pentru realizarea lucrărilor, dar și a dialogului permanent, susținut și inițiat de către Sectorul 4, în decursul ultimelor luni.

Cât privește necesitatea și urgența lucrărilor de refacere a Planșeului, acestea au fost întărite chiar de Guvernul României, prin acordarea finanțării, în procedură de urgență! Toate aceste aspect au fost, de altfel, reiterate în cadrul ședinței Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, care a avut loc miercuri, 25 septembrie, și de la care, însă, primarul general a lipsit!