Andrada Precup, câștigătoarea X Factor 2020, admisă la Conservator. „Până atunci, vacanțăăă!“ VIDEO

Artista nevăzătoare Andrada Precup, tânăra care a impresionat la emisiunea de talente muzicale X Factor, câștigând ediția din 2020, a anunțat că face următorul pas în carieră. Ea va studia din toamnă la Conservatorul din București.

„O etapă frumoasă s-a încheiat! Am reușit să iau bacalaureatul cu brio, iar astăzi am aflat rezultatele admiterii la Conservator. O nouă etapă va începe de la 1 octombrie, dar până atunci... vacanțăăăăă”, a scris Andrada Precup pe contul său de Facebook.

Andrada Precup, originară din Slatina, județul Olt, a urmat cursurile Colegiului Național de Muzică „George Enescu” din București, la secţia specială de jazz pop. Artista a numit liceul ca fiind „familia Enescu”. Aici a găsit, după cum mărturisea, atât mediul propice pentru a-și dezvolta talentul înnăscut, cât și sprijin dincolo de ceea ce oferă în mod obișnuit școala.

„Le mulțumesc tuturor profesorilor pentru că s-au adaptat la stilul meu de lucru, pentru că mi-au oferit sprijin de fiecare dată, dar nu în ultimul rând, îi mulțumesc doamnei Dana Bartzer, pentru că m-a învățat să primesc fiecare provocare cu brațele deschise, pentru că mi-a fost alături de fiecare dată când am avut nevoie, pentru că m-a ajutat să evoluez și să-mi pun în valoare toate atuurile muzicale. Aici, în familia Enescu, așa cum spune doamna directoare, am întâlnit o a doua mamă. Știu că atunci când mi se va face dor, mă voi întoarce acasă la Enescu, dar și acasă la SPDV, Școala în care am crescut și în care m-am simțit ca într-o familie”, scria Andrada, în ultima zi de curs de la liceu.

Solista, câștigătoare în 2020 a emisiunii TV X Factor de la Antena 1, a impresionat prin vocea extraordinară și prin abordarea cu același succes a unor stiluri muzicale diferite. Prima prezență într-un show de talente a fost însă la „Românii au talent”, cu cinci ani înaintea emisiunii X Factor, ulterior reușind ca în platoul emisiunii Happy Hour să o întâlnească pe artista Nicole Cherry, a cărei piesă o interpretase.

În 2022, la doi ani de la câștigarea X Factor, Andrada a lansat și primul ei single. Înzestrată cu o voce specială, Andrada a dezvăluit în trecut cum a rămas fără vedere. „M-am născut prematur și, din cauza faptului că ochii nu mi-au fost acoperiți cu ceva, s-a ars retina. Dar eu cred că așa trebuia să se întâmple. Trebuia să fiu aici și ca să fac asta acum și să fiu mai puternică”, declara artista.