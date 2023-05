Cine sunt finaliștii „Românii au talent” 2023. Cei 11 concurenți care vor lupta pentru marele premiu

Mult așteptata finală a sezonului 13 „Românii au talent” va avea loc vineri, 12 mai. În direct, de la ora 20:30, pe Pro TV, cei mai talentați concurenți a ediției se vor lupta pentru marele premiu, în valoare de 120.000 de euro.

Muzică, dans, acrobații și multe alte surprize îi așteaptă pe telespectatorii uneia dintre cele mai îndrăgite emisiuni de divertisment de la noi din țară, ajunsă la cea de-a 13-a ediție. Pe 12 mai, milioane de români sunt invitați să își susțină favoritul competiției „Românii au talent”.

Albert Gugulan, Bianca Avram, Monique Family, Oleg Spînu, Rareș Prisacariu, Olya și Valera, Taheira Sașa, Sara Piliego, Sandip Brahamin, Eduard Dragu și Carina Veghiu sunt numele celor 11 finaliști, cei mai buni dintre cei mai buni.

Fiecare este înzestrat cu un talent unic, deosebit, însă doar unul va pleca acasă cu marele trofeu.

Cei 11 finaliști „Românii au talent” 2023

Sara Piliego

Are numai 12 ani și este pasionată de balet, iar numărul său de dans, la o vârstă atât de fragedă, i-a uimit pe jurați. Copila s-a născut în Italia, însă familia ei (mama fiind de origine română) a decis să se întoarcă în România. Ambii ei părinți sunt sportivi: tatăl baschetbalist, mama gimnastă, așa că nu e de mirare de unde a moștenit talentul.

Olya și Valera

De asemenea, dansatori, sunt doi copii veniți din Ucraina, în vârstă de 10, respectiv 15 ani. Pe Andra, micuții au cucerit-o din start, așa că jurata a decis să le acorde Golden Buzz. Olya și Valera au început să danseze împreună în urmă cu trei ani, când s-au cunoscut la antrenamente. Antrenorul lor le-a văzut potențialul și și-a dat seama, din start, că ar forma o pereche de succes pe scenă.

Bianca Avram

Are 16 ani și vine din comuna Cumpăna, județul Constanța. Concurenta este tot dansatoare. În cadrul emisiunii, ea a prezentat numere spectaculoase de dans.

Sandip Brahamin

Are 22 de ani și vine din India. Tânărul concurent a venit din India ca să le arate tuturor cât de bine se pricepe la dans și... a reușit!. Momentul său i-a lăsat fără cuvinte atât pe cei de acasă, cât și pe jurați.

Rareș Prisacariu

La numai 7 ani, micuțul a citit mai multe cărți decât unii oameni într-o viață. În etapa preselecțiilor, Rareș Prisacariu s-a prezentat în felul următor „Mă numesc Rareș Prisacariu, am împlinit 7 ani și vin din leagănul culturii, de la Botoșani. Și vă invit pe toți cu mare drag la Botoșani, pe meleagurile sfinte ale lui Mihai Eminescu, la Ipotești. Până acum cred că am citit vreo 200 de cărți”, spunea el.

Taheira Sașa

Taheira Sașa vine să încânte publicul și juriul cu un număr inedit de acrobație. Are 14 ani și este din București. Mama sa a fost cadru didactic, dar a ales să rămână acasă pentru a fi lângă Sașa și cei trei frați ai săi. Concurenta face școala acasă și merge și la antrenamente. Este pasionată de sport, iar de o vreme a descoperit că are o mare pasiune pentru circ.

Albert Gugulan

Are 17 ani, locuiește în Buzău și este un pianist desăvârșit. „Am emoții pentru că sunt foarte mulți concurenți. Am foarte multe așteptări și sper să fiu pe placul tuturor. Mă numesc Gugulan Albert, vin din județul Buzău și am 17 ani. Sunt elev la Liceul de Arte din Buzău. Îmi doresc de mic copil să ajung pe marile scene ale lumii, în fața unui public numeros”, spunea el, la preselecția pentru emisiune.

Oleg Spînu

Vine din Republica Moldova și este este singurul artist din familie. Cântă la vioară, chitară, fluier, saxofon, dar și cu vocea. Este cunoscut în Chișinău și în toată Moldova, chiar și în România și este adesea chemat la petreceri private ca invitat special. A venit la „Românii au Talent” să arate lumii că este un om bun și un „doctor al sufletului”, prin muzica sa, scrie protv.ro.

Eduard Dragu

Concurentul, în vârstă de 18 ani a reușit să-i impresioneze pe jurații emisiunii cu talentul său, dar și cu povestea sa de viață. Eduard Dragu Sălăgean a cântat la pian și fără partitură melodia „Un sospiro” de Franz Liszt, iar Andra, Dragoș Bucur, Mihai Bobonete și Andi Moisescu au fost surprinși de prestația lui. Eduard a început să cânte la pian la vârsta de 7 ani. Un an mai târziu, el a fost diagnosticat cu autism infantil.

Carina Veghiu

O fetiță plină de talent și carismă. Are 11 ani și vine din Ploiești. A început să cânte muzică ușoară, însă ulterior a trecut și la cea clasică. Talentul muzical nu este moștenire de familie, însă cu siguranță este un dar bine cultivat, cu ajutorul căruia a reușit să ridice în picioare scena de la „Românii au talent” și chiar să obțină un Golden Buzz, potrivit Pro TV, datorită timbrului său vocal puternic.

Monique Family

Membrii trupei sunt copii de vârste diferite, de la 5 la 16 ani, elevi la școala de dans „Monique”.

Jurații, Andra, Andi Moisescu, Mihai Bobonete și Dragoș Bucur, abia așteaptă să afle cine e câștigătorul show-ului de anul acesta. Și Smiley, și Pavel Partoș, prezentatorii concursului, sunt nerăbdători să înmâneze marele premiu, în valoare de 120.000 de euro.