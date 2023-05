Un medicament injectabil pentru prevenirea HIV va fi produs în Africa de Sud

În Africa de Sud se va crea pentru prima dată o variantă care poate fi ușor de procurat a unui medicament revoluționar prin care este prevenită infectarea cu HIV. Astfel, milioane de persoane din Africa ar urma să aibă acces la o injecție bilunară care poate reduce aproape complet șansele de a contracta virusul, relatează The Guardian.

Compania indiană farmaceutică Cipla a transmis că o versiune generică a profilaxiei, cabotegravirul (CAB-LA), va fi creată la fabricile sale din Benoni, în apropiere de Johannesburg, sau Durban.

Cabotegravirul oprește virusul să ajungă în celulele unei persoane. Conform unor studii, acesta diminuează aproape la zero șansele unei persoane de a se infecta cu HIV ca urmare a unui contact sexual neprotejat.

Fiindcă este mult mai ușor de luat în mod regulat, s-a stabilit că CAB-LA este mai eficient decât o pastilă, care este administrată în fiecare zi, de prevenire a infecției cu HIV. Aceste pilule sunt disponibile gratuit atât în Africa de Sud, cât și în alte câteva țări africane.

Această confirmare survine în urma unui anunț din luna martie, conform căruia dezvoltatorii CAB-LA, ViiV HealthCare și Pool-ul de brevete pentru medicamente (MPP), susținut de ONU, au oferit licențe pentru trei companii, inclusiv Cipla.

În SUA, versiunea de marcă a CAB-LA este comercializată cu circa 3.500 de dolari pentru o injecție, un preț ridicat pentru statele cu venituri mici. În ciuda prețului mai mic, versiunea de marcă este probabil prea costisitoare pentru guvernul sud-african pentru a o achiziționa.

În urmă cu un an, vedete și personalități din domeniul sănătății, printre care Winnie Byanyima, directorul executiv al UNAids, au solicitat ca ViiV să micșoreze prețul medicamentului.

„Proces de fabricație foarte complex”

„CAB-LA este un produs steril, injectabil, cu un proces de fabricație foarte complex", a afirmat în urmă cu un an Kimberly Smith, șefa departamentului de cercetare al ViiV, pentru Bhekisisa, un site de știri din domeniul sănătății.

ViiV deține brevetul pentru CAB-LA până în anul 2031 în Africa de Sud, ceea ce înseamnă că, în cazul în care nu vor fi acordate licențe pentru alte medicamente generice, compania nu va avea concurență timp de minimum opt ani.

Chiar și un singur concurent nou poate afecta semnificativ prețurile medicamentelor, conform unei analize realizate de Food and Drug Administration, autoritatea americană de reglementare a medicamentelor.

Sub 40% din medicamentele de care Africa are nevoie pot fi produse pe continent și se apreciază că 38 de țări au producători de medicamente. În țările în care există, companiile produc rar medicamente de la zero.

Acordurile de proprietate intelectuală, precum cel negociat de MPP, pot reduce, de asemenea, impactul penuriei de medicamente, fiindcă sunt disponibili furnizori alternativi. Țările mai sărace au de suferit în lipsa unui astfel de acord, așa cum s-a întâmplat în timpul pandemiei de Covid, când Occidentul a cumpărat cea mai mare parte a stocurilor de vaccinuri.