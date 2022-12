Orgie sexuală încheiată la Poliție. Un băcăuan l-a reclamat penal pe organizator după ce a aflat că are SIDA

Doi băcăuani s-ar fi numărat printre cei 10 participanți la o orgie sexuală organizată la un hotel din Cluj. Toți sunt acum căutați de polițiști după ce s-a descoperit că organizatorul ar fi infectat cu HIV.

O orgie sexuală organizată la Cluj s-a încheiat într-un mod cu totul neașteptat pentru cei care au participat la ea. Un băcăuan care a făcut parte din grupul de 10 persoane care au petrecut la un hotel din Cluj povestește cum a aflat că organizatorul are SIDA.

„Am aflat ulterior că este vorba despre o persoană care are SIDA. A avut loc la un hotel o petrecere, unde a avut loc orgia sexuală, cu participarea a zece persoane. Una din persoane este infectata cu HIV. Eu am anunțat deja o persoană despre cele aflate, dar pe celelalte nu le cunosc. Majoritatea persoanelor care au participat sunt din Cluj”, spune bărbatul, potrivit stiridecluj.ro.

„Individul care are SIDA se numește Mircea… Am fost cu el la Cluj, de la Bacău la Cluj. Ne-am cazat la un hotel de vineri până duminică… Aici s-au cumpărat droguri de către Mircea, o cantitate mare… Seara s-au adunat mai multe persoane, vreo 10 în camera 409 și s-a făcut sex… s-au consumat droguri…”, relatează băcăuanul.

Polițiștii: „Știi că are SIDA?”

Lucrurile au luat-o razna pe drumul spre Bacău. Mașina în care se afla băcăuanul și Mircea a fost oprită de DIICOT, iar în autovehicul au fost găsite droguri.

„Cei care au făcut flagrant au spus că acesta are SIDA. Mi-au spus: „Știi că are SIDA?”. Atunci am făcut plângere penală împotriva lui. Dobitocul dracului!”, susține băcăuanul.

IPJ Bacău a confirmat că o plângere penală a fost depusă la Poliția Buhuși, iar aceasta a ajuns pe masa procurorilor, care vor ancheta acuzațiile.

„Eu am făcut ce am putut ca să anunț. De acum e treaba lor dacă se duc la medic sau nu. Dacă nu merg e treaba lor. Lecția primită este foarte dură”, a mai adăugat bărbatul din Bacău.