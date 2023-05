Tratamentul multidisciplinar al cancerului de colon: abordări chirurgicale, chimioterapie și radioterapie la GRAL Medical

Chirurgia cancerului de colon sau a cancerului colorectal

Dr Claudiu Anghel, medic primar chirurgie generala, specializat in chirurgie oncologica: ”Cancerul de colon ocupa un procent consistent din numarul cancerelor aparute in randul populatiei din Romania. Lipsa simptomatologiei, sau de putine ori semne si simptome sarace in orientarea pacientilor asupra unei patologii la nivelul colonului; pe de alta parte dezvoltarea in ritm alarmant a vietii cotidiene, stress-ului, alimentatia necorespunzatoare si lipsa sau inaccesul la informatie, cat si faptul ca multi pacienti ajung sa se investigheze si sunt decelati cu cancer in stadii avansate, fac din acest tip de cancer unul dintre cele mai temute. Din fericire in ziua de astazi, datorita progresului medicinei, prezentand imbunatatirea tehnicilor chirurgicale, dezvoltarea tehnologiei materialelor si a substantelor folosite in tratarea bolilor oncologice, exista speranta pentru fiecare. Putem spune ca in reteaua GRAL Medical de la simptome cancer colon sau denumit si cancer colorectal pana la tratament chirurgical si plan oncologic, avem capacitatea de a acoperi totul cu rezultate foarte bune”.

Factorii de risc: varsta si cancerul de colon

Incidenta cancerului de colon creste odata cu varsta ajungand la apogeu in jurul varstei de 60-75 de ani;

Factorii de risc in aparitia cancerului de colon sunt: varsta; factorii ereditari (cca 20% din cancerele colo-rectale); factori de alimentatie si mediu enumerand fumatul, dietele bogate in acizi grasi saturati, sarace in fibre, consumul exagerat de carne, obezitatea, sedentarismul, sursele de radiatie.

Se accepta unanim in ziua de astazi ca polipii sunt principala sursa majoritara de aparitie a cancerelor colorectale. Preventia cancerelor colorectale tine de fiecare individ in parte cat si de programele de screening; Programele de screening urmaresc depistarea sangerarilor oculte din scaun prin teste specifice; Colonoscopiile sunt recomandate ca test de screening la pacientii cu varste peste 50 de ani. In cadrul GRAL Medical avem disponibil si testul de screening non-invaziv pentru cancerul colorectal, cu autorecoltare la adapostul propriului domiciliu si rezultat si diagnostic in 19 zile.

Tratarea cancerului de colon si abordarea multidisciplinara

Tratarea cancerului de colon presupune colaborarea echipelor mutidisciplinare formate din chirurg, oncolog, radiolog, radioterapeut, gastroenterolog si dupa caz sunt personalizabile.

Pregatirea preoperatorie informeaza pacientul asupra tipului de interventie chirurgicala, complicatiilor intraoperatorii si postoperatoriii ce pot aparea; rata succesului fiind in stransa legatura cu experienta chirurgului legata de curba de invatare, tehnicile aplicate, consumabilele de calitate folosite, instrumentarului si dotarile din sala de operatie si terapie intensiva.

Follow-up ul pacientilor incepe imediat in prima zi postoperator si se intinde pe ani de zile, de obicei 5 ani, atunci cand pacientul este considerat liber de boala. Pacientii vor relua alimentatia imediat ce medicul le-o recomanda, firele de sutura sunt scoase relativ repede, rezultatul histopatologic indica folosirea sau nu a chimioterapiei si tipul de chimioterapie adjuvanta sau complementara precum si radioterapia pre- sau post-operatorie. Urmarirea pacientilor si controalele regulate incep de regula in cabinetul medicului oncolog.

Reteaua GRAL Medical & Spitalul Oncofort reprezinta compania medicala cu capital 100% romanesc care a marcat cele mai multe premiere din sistemul medical autohton in cei 21 ani de activitate. Pe langa laboratoarele performante, clinicile si centrele de recoltare din toata tara, o retea de aproape 80 de centre, GRAL Medical a deschis si reteaua de spitale OncoFort - Primul Centru Privat de Excelenta in Tratarea Cancerului din Romania cu diagnostic si tratament (radioterapie, chimioterapie, chirurgie oncologica) si consult de specialitate international (second opinion). Pentru detalii și programări 021.323.00.00