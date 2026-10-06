 Cazurile de cancer cu debut precoce au crescut semnificativ în rândul tinerilor. Care sunt cele șapte tipuri de cancer în creștere | adevarul.ro
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Cazurile de cancer cu debut precoce au crescut semnificativ în rândul tinerilor. Care sunt cele șapte tipuri de cancer în creștere

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Incidența mai multor tipuri de cancer în rândul persoanelor sub 50 de ani a crescut semnificativ în ultimii ani, potrivit unei analize realizate de World Cancer Research Fund (WCRF). În Anglia, cercetătorii au identificat creșteri importante pentru șapte tipuri de cancer, iar specialiștii avertizează că tendința este îngrijorătoare, chiar dacă aceste forme de boală rămân relativ rare la persoanele tinere.

Incidența mai multor tipuri de cancer a crescut la tineri.
Incidența mai multor tipuri de cancer a crescut la tineri. Foto: Pexels

Analiza a urmărit date din Anglia, Statele Unite și Țările de Jos și arată că rata cancerelor cu debut precoce a crescut mai rapid decât în alte grupe de vârstă.

În Anglia, cea mai mare creștere a fost observată în cazul cancerului de prostată. În rândul bărbaților sub 50 de ani, incidența a urcat de la un caz la 100.000 de persoane în 2001 la 3,6 cazuri la 100.000 în 2023.

Și cancerul colorectal a înregistrat o creștere importantă, de la 3,9 cazuri la 100.000 de persoane în 2001 la 8,4 cazuri în 2023. În aceeași perioadă, incidența cancerului de col uterin și a celui renal s-a dublat, ajungând la 3,9, respectiv 3 cazuri la 100.000 de persoane, notează The Guardian.

Creșteri au fost înregistrate și în cazul cancerului de sân, de la 42 la 47,5 cazuri la 100.000 de persoane sub 50 de ani, precum și pentru cancerele pancreatic și hepatic.

În Statele Unite, datele începând din anul 2000 indică o creștere de peste două ori a incidenței cancerului renal în rândul persoanelor sub 50 de ani, de la 2,5 la 5,3 cazuri la 100.000. Cancerele colorectal, uterin și pancreatic au crescut cu peste 50%, în timp ce cancerul de sân a înregistrat o majorare de aproximativ 20%.

În Țările de Jos, cercetătorii au identificat creșteri semnificative ale incidenței cancerelor colorectal, renal, hepatic și de col uterin cu debut precoce.

Obezitatea și stilul de viață, printre factorii analizați

Specialiștii atrag atenția că această evoluție poate fi asociată cu mai mulți factori. Printre aceștia se numără creșterea prevalenței obezității, alimentația nesănătoasă, lipsa activității fizice, consumul de alcool și fumatul. Cercetătorii iau în calcul și expunerea la factori de mediu, precum poluanții, anumite substanțe chimice, materialele plastice și poluarea aerului și a apei.

Potrivit WCRF, aproximativ 40% dintre cazurile de cancer sunt asociate cu factori de risc modificabili. În același timp, experții subliniază că o parte din creșterea numărului de diagnostice poate fi explicată și printr-o mai bună conștientizare a simptomelor și identificarea bolii într-un stadiu mai timpuriu.

Cancerul la persoanele sub 50 de ani rămâne relativ rar, vârsta medie de diagnostic fiind de peste 60 de ani. Totuși, Mark Lawler, profesor la Universitatea Queen’s din Belfast, consideră că evoluția reprezintă o problemă care trebuie abordată rapid.

„Este o bombă cu ceas pe care trebuie să o dezamorsăm cât mai repede posibil. În caz contrar, cifrele vor continua, fără îndoială, să crească”, a avertizat specialistul, citat de The Guardian.

În contrast cu celelalte tipuri de cancer analizate, incidența cancerului pulmonar în rândul persoanelor sub 50 de ani a scăzut în Anglia, SUA și Țările de Jos, evoluție asociată cu diminuarea numărului de fumători.

Ce este, de fapt, cancerul

Cancerul apare atunci când unele celule din organism încep să se înmulțească necontrolat. La baza acestui proces stau modificări ale ADN-ului, care pot apărea odată cu înaintarea în vârstă sau pot fi favorizate de factori precum fumatul, radiațiile ultraviolete, anumite infecții ori mutații genetice moștenite.

Unele tipuri de cancer sunt asociate și cu infecții precum HPV, virusurile hepatitice B și C sau bacteria Helicobacter pylori, iar consumul de alcool și expunerea excesivă la soare rămân factori de risc bine cunoscuți.

Odată apărute, celulele canceroase continuă să se înmulțească și găsesc modalități de a evita mecanismele prin care organismul încearcă să le distrugă.

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