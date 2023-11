Țuica, folosită ca medicament, inclusiv pentru fracturi de oase. „Atrage ca un magnet”

Hulită și adulată, în același timp, țuica a fost considerată un medicament în trecut. Mai mult, se pare că rezolva inclusiv fracturi de oase, printr-o combinație incredibilă. Totul se rezolva la interior cu țuică și pilitură de aramă.

Dezbaterile despre beneficiile sau problemele pe care le ridică băutura tradițională românească - țuica - sunt departe de a fi terminate. Medicii aproape că o exclud de la consum, în timp ce specialiștii din cercetare îi fac loc în dietă, considerând că „orice medicament are și reacții adverse”.

Țuica a fost atestată documentar în Bistrița, la 1386, într-un act maghiar de percepție fiscală sub numele de „cujka”.

Diferența dintre țuică și palincă constă în faptul că țuica se produce doar din prune, în timp ce palinca se produce din diverse fructe. Anul, românii produc anual peste 100 de milioane de litri de țuică. Și dacă este să dăm crezare beneficiilor pe care le aduce cunoscuta licoare, este de înțeles de ce au românii pivnițele aprovizionate cu țuică.

„S-au pierdut foarte multe dintre tradițiile acestea vechi în ceea ce privește țuica. În trecut, dacă cineva își rupea un os, bea țuică cu pilitură de aramă și aceea se ducea și se cicatriza la osul respectiv. Nu am crezut până când am avut o oiță la țară care și-a rupt piciorul și i-au dat părinții mei să bea pilitură. La câțiva ani au tăiat-o și ca să vedeți că atrage ca un magnet, pilitura de fier era țesută în os acolo unde s-a rupt”, ne-a spus Costel Vânătoru, cercetător ştiinţific la Staţiunea de Cercetarea Legumicolă din Buzău și directorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău, dar și preot la Catedrala Episcopală.

Acesta mai spune că țuica este consumată de mult timp de români și explică și câteva beneficii ale țuicii.

„Orice medicament are și reacții adverse. Țuica e un produs natural și are și beneficii, nu e doar alcool. În primul rând, ea prin distilare, pe lângă arome, are și beneficii. Prunele sunt acoperite cu o pudră foarte fină, o ceară naturală, secretată de țesuturile secretoare de apărare a plantei. Face să nu se lipească apa de fructe ca să se strice, alunecă de pe fruct ca de pe gâscă. În procesul de distilare, ceara aceasta ajunge în țuică sau în pălincă. Sunt primele care trec gardul dincolo, pentru că sunt formule care se separă cel mai ușor de restul. Atunci când iei un pahar de țuică înainte de masă, și mulți fac așa sub ideea de a „pune un pansament la stomac”, tocmai aceste formule de ceară sunt cele care se așează pe pereții stomacului și chiar pansează. Nu e doar o metaforă, ci și pansează stomacul și chiar sunt tipuri de ceară valoroase pentru sănătate, granule foarte fine”, a declarat, pentru „Adevărul”, Costel Vânătoru.