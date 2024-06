Supraviețuitor în lupta cu cancerul, de patru ori! „Totul a fost descoperit pentru că făceam controale de rutină.”

Cancerul este o afecțiune agresivă, care face anual numeroase victime. Există însă și supraviețuitori care demonstrează că, în lupta cu cancerul, determinarea și speranța au o importanță capitală. Este și cazul lui Octav, care a învins cancerul nu doar o dată, ci de patru ori.

Cancerul a apărut prima dată în viața lui Octav în 2001, sub forma unui melanom, care a fost descoperit la un control de rutină. A reușit să învingă boala după tratamentul chirurgical și oncologic, apoi și-a reluat viața. Însă, în 2007, s-a confruntat cu un cancer renal, descoperit tot întâmplător, după câteva investigații imagistice.

„Eu nu am avut simptome. Eu nu am avut dureri, totul a fost descoperit pentru că făceam controale de rutină. Dacă se fac la timp, reușești să descoperi problemele din timp și astfel aplici niște măsuri”, declară Octav, care a înțeles importanța consultațiilor și testelor de screening.

După o operație de nefrectomie totală, Octav a învins și cancerul la rinichi. În 2014, cancerul a revenit în viața lui Octav, de data aceasta la vezica urinară. Fiind în stadiu incipient, boala nu a necesitat și operație. În 2016, bărbatul a trebuit să reia lupta, după ce a fost diagnosticat cu cancer pulmonar. De această dată, bărbatul a ales să se trateze minim invaziv la SANADOR.

„Am zis să intrăm într-o instituție cu renume, de calitate și cu tot ce presupune modernism în momentul ăsta. Am ales, în urma controalelor, să fac această operație laparoscopic, pentru că are o mulțime de avantaje: e perioada de însănătoșire mult mai rapidă, durerile sunt mai mici, riscurile sunt mult mai mici.”, spune Octav, supraviețuitor în lupta cu cancerul.

Intervenția, realizată laparoscopic, a urmărit îndepărtarea tumorilor din plămâni. Tratamentul a fost completat de chimioterapie. Din nou, Octav s-a vindecat de cancer. În prezent, pacientul revine periodic la Centrul Oncologic SANADOR pentru consultații și investigații, fiind monitorizat de dr. Mircea Dediu, șeful Secției de Oncologie Medicală a Centrul Oncologic SANADOR.

„Am 8 ani de când am început colaborarea cu domnul doctor Dediu Mircea. Acum e aproape ca un tată, ca un frate. Îi sunt recunoscător, este un om dedicat meseriei sale.”

La 75 de ani, Octav este un exemplu de determinare în lupta cu cancerul. Pe lângă tratamentele pe care le-a urmat, dragostea pentru viață, curajul și ambiția l-au ajutat să treacă de patru ori peste diagnosticul teribil.

La Centrul Oncologic SANADOR, cel mai mare centru destinat diagnosticării și tratării cancerului din mediul privat, pacienții au acces la management integrat al afecțiunilor oncologice, stabilit de o comisie medicală multidisciplinară. La Centrul Oncologic SANADOR, medicii experimentați efectuează investigații avansate (ecografii, examen RMN 3T, scanare CT, scintigrafie/SPECT-CT și PET-CT) și toate procedurile de tratament modern necesare în lupta contra cancerului.

În fiecare an, în prima duminică a lunii iunie, este marcată Ziua Supraviețuitorului de Cancer, prilej de a conștientiza provocările cu care se confruntă supraviețuitorii cancerului, dar și a face cunoscută importanța prevenției, a testelor de screening și a tratamentului pentru cancer. Cu această ocazie, SANADOR accentuează importanța consultațiilor de rutină pentru descoperirea în timp util a tumorilor, chiar și în lipsa unor manifestări.