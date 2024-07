Cine este News Daddy, tiktokerul care a anunțat atentatul asupra lui Trump de la „Beach, Please”. Dylan Page: „Nu e o glumă, se întâmplă chiar acum” VIDEO

Dylan Page, un creator de conținut pe Tik Tok, cu peste 11 milioane de urmăritori, a fost primul care a anunțat tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump. TikTok-erul se afla la festivalul „Beach, Please”, când a publicat știrea.

Cu peste 11 milioane de urmăritori pe Tik Tok și mai mult de 865 de milioane de like-uri, Dylan Page este tânărul care a anunțat pe rețeaua de socializare că Donald Trump a fost împușcat, în timp ce se afla la festivalul de la malul Mării Negre, „Beach, Please”.

Primul videoclip pe această temă a strâns aproape 2 milioane de vizualizări, iar al doilea, care aducea noi detalii despre tentativa de asasinat a depășit 6 milioane de vizualizări.

„Știre majoră de ultimă oră. Nu avem încă toate detaliile, dar se pare că Donald Trump tocmai a fost împușcat. Nu e o glumă, este ceva ce se întâmplă chiar acum.”, anunța tânărul pe TikTok din interiorul unei mașini.

Tiktoker-ul care dă știrile Generației Z s-a distrat la un festival din România, înainte de a transmite anunțul despre Donald Trump.

După ceva timp, tiktoker-ul a revenit cu noi detalii legate de atacul de la mitingul electoral din Pennsylvania. La sfârșitul celui de-al doilea videoclip, în care își pune urmăritorii la curent cu ce s-a întâmplat cu Donald Trump, dar și cu mesajul lui Joe Biden, Dylan Page precizează, vizibil obosit: „Este șocant că cineva a fost capabil să facă asta în ciuda măsurilor stricte de securitate. Asta va juca un rol uriaș în alegerile viitoare (...) Asistăm la derularea istoriei chiar în fața noastră, chiar acum. O să vă țin la curent. Este ora 4:00 dimineața, nu am dormit deloc, dar a meritat...”.

Cine e Dylan Page

Dylan Page este un creator de conținut cunoscut pe platforma TikTok, recunoscut pentru rolul său central în schimbarea modului în care tinerii din Marea Britanie accesează știrile.

În ultimii ani, TikTok a devenit o sursă tot mai populară de informații de actualitate, iar Dylan Page a jucat un rol crucial în acest fenomen. Cunoscut și sub numele de „News Daddy”, Page se distinge prin stilul său captivant și accesibil, renunțând la formalitatea tradițională a prezentatorilor de știri în favoarea unei abordări mai personale și conversaționale. Cu 11 milioane de urmăritori, el domină pe TikTok în ceea ce privește prezentarea știrilor, depășind chiar și marile nume ale jurnalismului tradițional, precum BBC News și The New York Times în numărul de urmăritori, potrivit Screenshot Media.

Milioane de copii folosesc conturi Tiktok precum cel al lui Dylan Page ca sursă principală de știri - dar asta vine cu riscuri, atrage atenția Press Gazette.

În Marea Britanie, 75% din oameni își iau știrile din online, jumătate de la TV și 14% din presa scrisă. Social media, cum ar fi Facebook, WhatsApp, YouTube, X sau TikTok, este alternativa preferată de tinerii. Procentul pentru TikTok este de 23% la nivel global în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani. Astfel, videoclipurile scurte, reels-urile devin o sursă importantă de informații mai ales pentru cei cu vârste între 18 și 24 de ani.

Problema cu „știrile” prezentate pe rețelele sociale este că nu respectă anumite standarde de acuratețe. Ele sunt periculoase din cauza lipsei de verificare a informațiilor, riscului teoriilor conspiraționiste, manipulării emoționale și lipsei de context, totul subminând încrederea și înțelegerea corectă a informațiilor.