„Moarea” sau varza murată, alimentul miraculos bogat în vitamine și minerale. Cât trebuie să consumăm

Murăturile au efect miraculos asupra florei intestinale şi a imunităţii. Varza murată sau „moarea”, castraveţii, conopida, gogonele, sunt alimente bogate în bacterii probiotice, vitamine și minerale.

În procesul de fermentaţie se nasc bacterii care, împreună cu flora din organism, au efect benefic asupra sănătății, susține medicul Alexandru Nechifor, specialist în medicină internă şi nutriţie la Spitalul Județean Galați

În plus, bacteriile probiotice din murături favorizează digestia. Legumele murate au un conținut bogat de vitamine, precum și de minerale de preț precum fier, calciu. Tratează anemia, întăresc oasele și asigură sănătatea aparatului vizual.

Murăturile, bogate în vitamine și minerale

Potrivit medicului, consumate cu moderație, dacă nu avem afecțiuni cardiovasculare sau renale, murăturile pot fi o minune pentru sănătatea si echilibrul microbiotei intestinale.

„Zeama de varză murată sau „moarea" cum este cunoscută in popor este un aliment extrem de sănătos, fiind bogată in vitamina C, A, B1, B2, B3, B6 si B9 și E, dar și în minerale precum magneziu, potasiu, fier, iod. Recomandarea mea, însă, este să nu se depășească 100 de ml, pentru că are un conținut ridicat de sare”, explică medicul Alexandru Nechifor.

Nu există un anumit tip de murături mai sănătos sau mai puțin bun. Fiecare legumă sau fruct își dezvoltă în mediu sărat o altă compoziție utilă microbiotei intestinale, susține medicul.

„Murăturile se obțin prin fermentarea acidolactică naturală, cu tulpini de bacterii probiotice sălbatice, care provin din legume și fructe proaspete. Fără să exagerăm microbiomul intestinal este esențial, chiar vital pentru sănătatea noastră. Tot mai multe studii ne arată că depindem din foarte multe puncte de vedere de echilibrul acestuia”, a adăugat medicul Alexandru Nechifor.

„De sărbători, lumea mănâncă de parcă vine Apocalipsa”

Într-un interviu acordat „Adevărul”, medicul Alexandru Nechifor ne recomandă cum să mâncăm de sărbători pentru a nu exagera și a nu ajunge la spital din cauza exceselor. De asemenea, acesta ne sfătuiește cum să combinăm alimentele și ce trebuie evitat, mai ales pentru persoanele cu afecțiuni digestive.

Dr. Nechifor este de părere că „lăcomia” este principala cauză a problemelor digestive din perioada sărbătorilor, iar prin „moderație și calm” putem preveni aceste afecțiuni.

„Lumea mănâncă de parcă ar veni Apocalipsa. Le spun pacienților mei, există viață și după sărbători, de ce să mâncăm tot acum?! Apoi, avem darul de a face combinații nefericite din punct de vedere alimentar: grăsimi din abundență cu alcool, carbohidrați cu carbohidrați, câte 3-4-5 feluri de mâncare, fiecare în cantitate peste necesar”, susține medicul.

Dr. Alexandru Nechifor este prorector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, medic specialist medicină internă la Spitalul Județean Galați. Are un atestat în adictologie în Bordeaux- Franța.