Șapte alimentele care încetinesc îmbătrânirea pielii. Ce să mănânci ca să ai un ten frumos

Nutriţioniştii consideră că o dietă care include alimente prietenoase cu pielea ajută la reducerea semnelor îmbătrânirii şi creşte perioada în care ne putem bucura de un ten fără riduri, cu aspect mai tânăr.

Deși îmbătrânirea este un proces normal, nu toți îmbătrânim la fel. Procesul este accentuat de diverse aspecte precum poluarea, expunerea excesivă la soare, îngrijirea necorespunzătoarea a pielii şi alimentaţia greşită. Opţiunile alimentare sănătoase care cuprind substanţe nutritive vitale, precum minerale, vitamine, grăsimi bune şi antioxidanţi, pot face diferența.

Cele mai bune alimente anti-îmbătrânire

Iată care sunt șapte dintre cele mai bune alimente anti-îmbătrânire pentru piele, potrivit webmd.com.

1. Ovăzul, datorită indicelui glicemic scăzut.

„Alimentele cu indice glicemic ridicat sunt cunoscute pentru a provoca acnee și riduri",, spune dermatologul din New York, Debra Jaliman, MD, autor al Skin Rules.

Ovăzul ajută la prevenirea deteriorării celulelor pielii și calmează iritațiile acesteia.

Grâul mărunțit, orzul, orezul brun sunt alternative la fel de bune.

2. Portocalele, pentru că hidratează pielea și celulele. Opțiuni foarte bune sunt și grapefruitul roz, roșiile, pătrunjelul etc. În general, legumele și fructele sunt excelente pentru piele.

3. Avocado, deoarece conține un tip sănătos de grăsime, mononesaturată, care ajută pielea să rămână hidratată și să absoarbă unele vitamine și substanțe nutritive de care are nevoie piele, spune Elisa Zied, dietetician și autor al cărții Younger Next Week.

Încercați și: ulei de măsline, nuci, ulei de nuci de macadamia.

4. Carnea de vită slabă, pentru că are proteine slabe, care ajută la construirea colagenului.

Puteți opta și pentru ouă, pui, tofu, fasole, pește.

5. Varza de Bruxelles, pentru că este o sursă excelentă de vitamine A și C, prietenoase cu pielea, precum și de acid folic. Alternative: kale, verdeață collard, broccoli, conopidă.

6. Somon, pentru că reprezintă una dintre cele mai bune modalități de a aduce în dietă grăsimi sănătoase omega-3.

Recomandate sunt și semințele de in și chia, nucile, macroul, sardinele sau ouăle.

7. Strugurii, deoarece contracarează inflamația și luptă împotriva efectelor luminii UV și a daunelor provocate de soare.

Indicate sunt și arahidele și pudra de cacao.