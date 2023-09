Efectele devastatoare ale rujeolei, explicate de specialiști. Tot mai mulți părinți refuză să-și vaccineze copiii

Tot mai mulți părinți refuză schemele naționale de vaccinare la copii. Majoritatea, spun medicii, o fac în urma informațiilor culese de pe internet. Specialiștii atrag atenția că apariția unor focare de rujeolă, de exemplu, sau alte boli ale copilăriei pot duce chiar la decese în rândul celor mici.

Rujeola, o boală a copilăriei pentru care există vaccin, prin program național, încă de la vârsta de un an, a început să i-a avânt în România, la începutul toamnei. Conform statisticilor oficiale au fost înregistrate deja 500 de cazuri, la nivel național.

Motivul pentru care cazurile de rujeolă se înmulțesc este decizia a tot mai mulți părinți de a nu-și vaccina copilul cu ROR, cele două doze, la 12 luni și la 5 ani, administrate, de obicei , la medicii de familiei. Acest ROR protejează copiii atât împotriva rujeolei dar și al altor boli ale copilăriei.

Medicii trag un semnal de alarmă și spun că dacă trend-ul antivaccinare se va menține, riscăm apariția unor focare, inclusiv cu cazuri grave. În plus, fără vaccinare copiii pot fi vulnerabili și în fața unor boli aflate în pragul eradicării în România, dar care pot reveni pe acest fond.

Rujeola, o boală aparent banală dar cu posibile efecte devastatoare

Conform standardelor oficiale, sub 60% rată de vaccinare, există riscul apariției unui focar de rujeolă. Momentan, la nivelul județului Botoșani, de exemplu, rata de vaccinare este de 75%. Ideal ar fi, spune și medicul epidemiolog Irina Alecu de la DSP Botoșani, ca rata de vaccinare să fie de 95% pentru a vorbi de siguranță în ceea ce privește răspândirea acestei boli.

Aparent, rujeola, ca de altfel toate bolile copilăriei, par afecțiuni ușoare peste care toată lumea trece fără probleme. Medicii spun însă că aceste premise sunt cât se poate de false. Rujeola este o boală virală, eruptivă, foarte virulentă și contagioasă. Conform statisticilor oficiale, înainte de apariția vaccinului, în anii 60, mureau anual peste 2.6 milioane de oameni, din cauza rujeolei.

Culmea, în 2018, de exemplu, au murit din cauza rujeolei peste 140.000 de copii. În mare parte este vorba despre copii nevacinați. Medicii atrag atenția și spun că rujeola afectează grav persoanele nevaccinate mai ales dacă vorbim de organisme cu sistemul imunitar slăbit, persoane convalescente după alte afecțiuni, copiii sub vârsta de 5 ani, mai ales cei nou-născuți dar și gravidele.

„Rujeola, rubeola și oreionul sunt boli care pot da sechele pe termen lung și pot rămâne cu urmări inclusiv în viața de adult. De aceea, recomandăm ca părinții să-și vaccineze copiii”, precizează medicul Irina Alecu.

Printre cele mai grave complicații sunt cele cauzate de febra ridicată dar și de suprainfectarea căilor respiratorii. Astfel principalele complicații grave ar fi pneumonia și encefalita.

Nici adulții nu sunt feriți de boală

Medicii spun că deși aceste boli se numesc ”ale copilăriei„ nu-i ocolesc și pe adulți. Din contră, în ultima perioadă s-au observat tot mai multe cazuri la adulți. În cazul acestora boala se poate manifesta mai sever decât la copii, iar cei cu probleme de sănătate pot avea probleme serioase.

„Am avut cazuri de rujeolă chiar și la persoane de 50 de ani. Ori la momentul copilăriei au făcut o formă ușoară de boală și nu au dezvoltat imunitate, fie nu au făcut deloc boala în copilărie. Starea de sănătate, de bază, face diferența între o evoluție severă, cu nevoie de asistență medicală sau un episod de boală gestionabil la domiciliu. Și varicela la adult este greu de dus pentru că denobicei manifestările sunt zgomotoase. Copilul are și terenul imunitar, are și rezistența la boală, copilul gestionează mai ușor aceste boli, față de un adult, care și pe fondul altor patologiii este mai sensibil. Febra creează probleme, pneumonia este mai des întâlnită la adult, erupțiile sunt mai severe. De multe ori adultul are nevoie de ajutor medical specializat”, precizează Irina Alecu.

Părinții fug de vaccinare

Chiar și în acest context tot mai mulți părinți aleg să nu-și vaccineze copiii. Cel mai adesea, spun medicii, după ce se informează pe internet și se lasă influențați de articolele sau teoriile antivaccinare.

„În contextul informațiilor false privind vaccinarea a scăzut acoperirea la nivel european. Părinții sunt mai reticenți, se informează singuri de pe internet și de multe ori nu din cele mai potrivite surse”, adaugă Irina Alecu.

Medicii epidemiologi spun că această reticență la vaccinare poate crea un teren propice și pentru boli care nu au mai fost întâlnite pe teritoriul țării noastre, boli foarte grave. În contextul evenimentul geolopolitice care au loc la granița noastră pot ridica suspiciuni de pasaj ale unor tulpini care în mod normal nu mai existau aici. Este vorba despre difterie, poliomelită și tuse convulsivă.

Din păcate, tuse convulivă noi am avut în anul 2018, la copii ai căror părinți nu au considerat importante aceste preparate vaccinale. Tusea convulsivă este provocată de un bacil „per tusis” care dă fenomene de tuse atât de severe, cu dispnee atât de severă încât copilul face convulsii.

„Este traumatizant pentru un părinte să-și vadă copilul că se face albastru, că rămâne fără aer, face convulsii. Din păcate toate aceste boli cu componentă de tuse convulsivă, febră, hipoxie, lasă sechele cerebrale”, precizează Irina Alecu.