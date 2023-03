De ce ne cad unghiile. Când încălțămintea nepotrivită distruge unghiile de la picioare

Căderea unei unghii este des întâlnită, iar în unele cazuri poate fi destul de dureroasă. Printre cauzele care au acest efect se numără substanțele chimice, anumite boli și medicamente.

Una din cele mai des întâlnite cauze care provoacă căderea unghiilor sunt infecțiile fungice. Este vorba de o ciupercă a unghiilor, iar afecțiunea este cunoscută sub numele de onicomicoză.

Acesta este o infecție comună a unghiilor de la picioare, dar poate apărea și la unghiile de la mâini, în special la persoanele care lucrează în medii în care mâinile sunt expuse excesiv la apă. Onicomicoza apare, mai ales, la persoanele cu unghii încarnate sau care suferă leziuni în urma tăierii frecvente sau exagerate a unghiilor.

Poate afecta unghia în moduri diferite, dar cele mai frecvente caracteristici sunt îngroșarea, decolorarea și căderea unghiilor. Unele infecții fungice și bacteriene ale unghiilor produc o decolorare maro închisă sau verzuie. Infecțiile fungice pot apărea din mai multe motive, precum înaintarea în vârstă, unghii crăpate și diabetul.

Tratarea infecțiilor fungice nu este deloc ușoară. Poate necesita creme topice, medicamente antifungice orale sau uneori o combinație a celor două.

Trauma unghiilor

Uneori, traumatismele la nivelul unghiei duc la sângerarea excesivă sub unghie și cauzează suficientă presiune pentru a slăbi unghia. În multe cazuri provoacă pierderea completă a unghiei.

Pentru că osul de la vârful degetului, cunoscut sub numele de falangă distală, este foarte aproape de unghie, traumatismul contondent sau traumatismul degetului poate provoca uneori o fractură osoasă.

Cele mai frecvente cauze ale traumatismelor suferite la o unghie sunt accidentele cu bicicleta sau cu mașina, căderea unui obiect greu peste unghie și lovirea degetului de o suprafață dură. Medicii recomandă să solicitați îngrijiri medicale pentru traumatismele unghiilor, mai ales dacă există sângerare sub unghie.

Încălțămintea

Cel mai adesea unghiile de la picioare sunt afectate de o traumă repetată din cauza uzurii pantofilor. Acest lucru se întâmplă adesea în cazul persoanelor care aleargă constant sau merg mult pe jos, dar și în cazul celor care fac drumeții sau orice sport de anduranță.

În cazul în care unghia este lezată, sângele se acumulează sub unghie și provoacă o decolorare roșie, violetă sau neagră, afecțiune cunoscută sub numele de hematom subunghial. Frecarea repetată a unghiei de la picior de vârful pantofului poate duce la desprinderea marginii unghiilor și astfel există posibilitatea să fie eliminată sângerarea de sub unghie.

Psoriazisul

Psoriazisul este o altă cauză care conduce la căderea unghiilor. Este o afecțiune autoimună care determină acumularea celulelor pielii. În timp ce apare adesea pe piele, poate afecta și unghiile. În unele cazuri, acumularea de celule ale pielii în patul unghial poate provoca căderea unghiei.

Puteți identifica ușor simptomele psoriazisului la unghii. Printre acestea se numără exfolierea, îngroșarea, o formă neobișnuită a unghiilor și culoarea galbenă sau maro a acestora.

Unghiile pot cădea și din cauza unei reacții alergice suferite la produsele de manichiură sau pedichiură, a unei reacții fotosensibilizante la un medicament, dar și dacă suferiți de hipertiroidism sau anemie.

Când îndepărtăm unghia

Dacă a căzut doar o parte a unghiei, nu trebuie să încercați să rupeți cealaltă parte. Medicii recomandă pilirea marginilor neuniforme pentru a le netezi. Acest lucru va ajuta la prevenirea rănilor suplimentare sau a prinderii unghiilor de șosete sau încălțăminte.

Va crește din nou

Cea mai des întâlnită întrebare este dacă unghia va crește din nou. Deși durează mai mult timp, unghiile cresc la loc.

De fiecare dată când centrul de creștere al unghiei este rănit, fie că este vorba de traume sau infecții, apar, de obicei, modificări permanente ale creșterii unghiilor, cum ar fi îngroșarea unghiei sau apariția unui aspect bombat al acesteia.