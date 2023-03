Distanța minimă între construcții. La ce distanță de hotar se pot face lucrări sau plantări de copaci

Proprietarii de terenuri sunt obligați să respecte prevederile Codului Civil în ceea ce privește amplasarea de construcții lângă limita de hotar. Cei care nu o fac, riscă un proces civil, în urma căruia pot fi obligați să plătească daune și să demoleze construcțiile ilegale.

Disputele între proprietarii de terenuri vizează de cele mai multe ori distanța față de linia de hotar unde s-au construit imobile sau au avut loc plantări de copaci. Codul Civil reglementează fără echivoc distanța minimă dintre construcții.

Potrivit articolul 612 din reglementarea amintită, orice construcţii, lucrări sau plantaţii se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanţe minime de 60 de centimetri faţă de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism.

Prin stabilirea unei distanțe minime între proprietăți s-a urmăruit să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin.

„Orice derogare de la distanţa minimă se poate face prin acordul părţilor exprimat printr-un înscris autentic”, se mai menționează în articolul 612 din Codul Civil.

„Au amplasat stația de curent pe hotar”

Mulți români și-au expus problemele pe care le întâmpină pe legeaz.net, sperând că vor găsi soluții legale acolo unde nu s-a găsit o cale de mijloc cu vecinii de proprietate.

„Vecinii noștri au amplasat stația de curent pe hotar, încastrată în viitorul gard comun, cu soclul jumătate la ei, jumătate la noi, fără a ne consulta în această privință. Inițial au zis că este doar temporar, pe durata lucrărilor de șantier, dar se pare că a fost pusă acolo deliberat, pentru că acum au săpat pentru fundația gardului, de asemenea, fără să ne anunțe, iar această stație este așezată premeditat, fix în gard.

Vă rog să ne ajutați cu un răspuns competent: prin această lucrare se încalcă prevederile legale prevăzute la articolul 612 ? Ar trebui că această stație să fie amplasată la cel puțin 60 de centimetri de gard sau ea face excepție de la regulă?”, întreabă o femeie.

„Vrea să construiască o piscină paralel cu casa noastră”

Un alt proprietar de teren este preocupat că planurile vecinului său de a-și construi o piscină în curte îi poate afecta în timp fundația casei.

„Vecinul de lângă proprietatea noastră dorește să amplaseze o piscină de 8 metri lungime paralel cu casa noastră aflată pe limita de proprietate. Se prevalează de faptul că are voie să construiască/amenajeze la minim 60 de centimetri de limita de proprietate pe care se află casa/ fundația noastră.

Cred că o asemenea piscină adâncă de aproximativ 3 metri la numai 60 de centimetri de fundația casei noastre pune în pericol fundația/casa, există pericolul de surpare a pământului de lângă și sub fundație, precum și posibile infiltrații de apă sub fundația noastră. Există normative în acest sens și cum am putea opri o asemenea lucrare care pare nefirească?”, este interesat să afle un bărbat.

„Nu se mai poate trăi din cauza mirosului”

Alți români nu mai pot locui în propria casă din cauza mirosului insuportabil care vine de la cotețele de păsări și iepuri pe care vecinii le-au amplasat foarte aproape de linia de hotar.

„Am și eu o problemă cu vecinul. Și-a construit mai multe cotețe de păsări și iepuri la o distanță de aproximativ 35 de centimetri față de gardul comun pe toată lungimea curții fără a avea autorizație de construcție pentru acestea.

Vă rog să mă ajutați să aflu unde mă pot adresa pentru a lua măsuri în privința mutării acestor construcții la limita legală față de gardul comun, pentru că așa nu se poate trăi din cauza mirosului emanat”, a scris proprietara unui imobil.