Eleva care face gărzi la SMURD. Este cel mai tânăr paramedic certificat și cercetător: „Aș sta non-stop în gardă”

Este elevă în clasa a XII-a și viitoare studentă la Medicină. I-a fost clar că vrea să facă medicină de urgență, dar și cercetare, încă din primul an de liceu. Este cel mai tânăr paramedic certificat iar recordurile nu se opresc aici.

Bianca Maria Oană este elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național Sfântul Sava din București, specializarea Științe ale Naturii. Se bucură de ultima vacanță din viața de licean cum nu se poate mai potrivit firii ei: făcând gărzi la SMURD și acumulând cunoștințe de specialitate în tabăra BAETC (Basic & Advanced Emergency Training Camp), o importantă tabără de vară destinată studenților mediciniști, fiind cel mai tânăr participant și singura elevă acceptată.

Prima cercetare, în clasa a IX-a

Bianca spune că a știut că vrea să devină medic încă din școala generală, când a avut primele contacte, atât pozitive, cât și negative, cu sistemul medical. Cert este că au motivat-o să facă tot ce se poate să devină salvator de vieți. În clasa a IX-a s-a înscris la primul program de cercetare, la Boston Leadership Institute. Au fost două săptămâni intense, mărturisește tânăra, și cele care i-au deschis apetența pentru cercetare.

„Am învățat, să spun așa, bazele cercetării. Am realizat un proiect final de cercetare despre epilepsia rezistentă la medicație și hemisferectomie și foarte interesant este că ulterior chiar am fost, ca paramedic, la un pacient cu sindrom Rasmussen (sindrom pe care m-am focusat, în mare, în lucrarea mea)”, dezvăluie Bianca.

În primul an de liceu a exploatat toate șansele care i s-au ivit de a fi în contact cu medicina. A fost la diverse cursuri, a devenit voluntar la Crucea Roșie și chiar a ajuns să predea cursuri de prim ajutor la evenimente. Legat de experiența de predare, Bianca spune că a avut o surpriză neașteptată atunci când a ajuns, ca paramedic, la un caz medical, iar nepotul pacientului începuse deja resuscitarea pe baza noțiunilor pe care le-a deprins în cadrul „Maratonului resuscitării”, manifestare în cadrul căreia și ea predat.

„Am vrut mai mult, așa că m-am înscris în cadrul proiectului <Salvator din pasiune> la ISUBIF și acolo am parcurs cele două cursuri, cursul inițial și cursul suport vital de bază, iar ulterior am fost la evenimente și am făcut un număr destul de mare de ore de voluntariat în subunități și de asemenea și la evenimente”, își detaliază eleva parcursul.

Prima elevă din România admisă la Penn Medicine Summer Program

Vacanța dintre clasa a X-a și clasa a XI-a i-a oferit o oportunitate extraordinară. A fost prima elevă din România admisă, cu bursă, la programul de vară de medicină de la Perelman School of Medicine (Penn Medicine Summer Program).

„Bursa mi-a permis să ajung în SUA, în Pennsylvania. Cursul a fost de patru săptămâni. Acolo au fost perioade destul de lungi în care am stat în Terapie Intensivă, în Urgențe, și am văzut cum se desfășoară totul, am interacționat cu pacienți, am învățat multe skilluri de bază și de specialitate”, a precizat eleva. A fost acreditată de American Heart Associasion pentru prim-ajutor, a văzut operații live, toată experiența din SUA convingând-o că și-a ales drumul corect.

Lucrurile au evoluat și în România. A acumulat un număr mare de ore ca voluntar, s-a văzut progresul înregistrat și ca urmare a experienței din cadrul școlii de vară, așa că instructorii săi i-au recomandat să urmeze cursul de paramedic, pe care l-a absolvit, spune, cu cea mai mare medie (10 la proba teoretică și 9,50 la proba practică). Astfel a devenit cel mai tânăr paramedic certificat. Următorul pas a fost să se transfere, tot la sugestia instructorilor săi, ca paramedic la Târgu-Mureș, centrul care reprezintă baza medicinei de urgență din România. A făcut-o în vacanța de primăvară, iar din aprilie este voluntar la ISU Mureș și face gărzi aici. „Este destul de adictiv. De când am început să fac gărzi sunt perioade în care aș sta non-stop în gardă”, spune tânăra.

Naveta București-Târgu Mureș a devenit una obișnuită, iar părinții o susțin fără rezerve. Ajunge aici cât de des poate pentru a face gărzi. Ai zice că nu mai este loc de pasiuni, doar că, spune Bianca, medicina este pasiunea ei, iar cercetarea a devenit și aceasta un hobby. Tot ce a realizat în cei trei ani de liceu o ajută, este convinsă, pentru ceea ce va urma: examenul de Bacalaureat și admiterea la Medicină.

„Pentru mine nu este atât de dificil să învăț. Rețin foarte repede în general. Dacă sunt atentă și mă pasionează un subiect, și de obicei mă pasionează, chiar rețin super bine. Matematica mie mi-a plăcut dintotdeauna, Fizica la fel, încă din generală, am fost olimpică”, explică Bianca de ce consideră că acest ultim an de liceu nu va fi chiar dificil de traversat.

Autoarea unei cercetări care va fi publicată în Jurnalul Internațional de Științe și Cercetare a Sănătății

Deși rezervă voluntariatului în cadrul SMURD cât de mult timp poate, a continuat să se dedice și cercetării.

„Cercetarea mă face să fac medicina mai bine. Eu mă simt cel mai bine când fac aceste lucruri”, spune Bianca. Prima experiență de cercetare a fost în clasa a IX-a, ultimul an în care a mai mers și la olimpiade, ulterior realizând că o ajută mult mai mult experiența din diversele programe de cercetare. A căutat online astfel de cursuri, pentru care a avut nevoie de o recomandare, a scris un eseu și a contat și media cu care a absolvit.

În clasa a X-a a abordat din nou domeniul, realizând în cadrul unui internship un proiect în care tinerii au încercat să dezvolte biosenzori de măsurare a glicemiei din transpirație. A fost un alt pas către experiența care a luat-o cu totul prin surprindere. În noiembrie anul trecut a primit invitația de a lucra sub coordonarea profesorilor de la Stanford și Harvard. Lucrarea realizată urmează să fie publicată în Jurnalul Internațional de Științe și Cercetare a Sănătății, reușita tinerei fiind una excepțională.

„Toate aceste experiențe au contat foarte mult atunci când am aplicat pentru bursa de cercetare – pe care am fost extraordinar de surprinsă că am primit-o – să lucrez cu un profesor de la Stanford. Această bursă a avut undeva la 6% rata de acceptare, de aceea am fost surprinsă. A fost doar pe cercetare. (...) Lucrarea mea este prima metaanaliză focusată doar pe un anume subtip de cancer cerebral rar (2.606 mutații analizate din profilele genetice ale pacienților), pentru că pe mine m-a interesat partea de tumori cerebrale neuro”, a explicat Bianca Oană. Este o cercetare pe tip rar de tumoră cerebrală (sonic hedgegog-activated meduloblastom), rezultate urmând fie publicate în IJHSR (International Journal of Health Sciences and Research).

Rezultatele cercetării sale pot fi puncte de plecare pentru alte cercetări. Pe baza acestora s-a făcut o recomandare de a se schimba modul cum se clasifică acest tip de tumori. O altă descoperire este legată de modul cum ar putea metastazia aceste tipuri de cancer, fiind implicat lichidul cefalorahidian și nu sângele, așa cum se știe în prezent. Eleva a lucrat din noiembrie 2023 și până în martie 2024, perioada fiind una solicitantă, în care a fost nevoie să-și sincronizeze programul cu cel al profesorilor care au coordonat-o.

Proiectul pe care ar vrea să-l vadă dezvoltat la scară largă

Bianca Maria Oană are atât de multe de spus încât timpul alocat unui interviu, chiar dacă ar fi de ore întregi, nu ajunge. Tânăra vorbește încântată și de proiectul „Există un erou în fiecare dintre voi”, pe care și-ar dori să-l vadă extins la scară largă. Ar fi o șansă mare dată pacienților la care echipajele de prim ajutor nu reușesc să ajungă în timp util. Programul presupune ca persoane atestate în acordarea primului ajutor, înrolate voluntar în program, să fie apelate în cazul în care un pacient are nevoie de intervenție de urgență, iar voluntarul se află într-o rază de 1 km. În cadrul acestui program Bianca a efectuat prima resuscitare din activitatea sa ca voluntar, unui pacient din București.

Și-a propus să dezvolte în acest sens o aplicație digitală cu ajutorul căreia personalul calificat să poată fi alertat în cazurile de urgență. Are multe alte idei pe care ar vrea să le dezvolte și pe care este convinsă că va reuși să le pună în practică. Cât despre viitor, ar vrea să studieze medicina în Statele Unite ale Americii, pentru că sistemul de acolo i-ar permite să abordeze în paralel și cercetarea și medicina. Spre sfârșitul acestui an ar urma să afle la ce universitate va fi admisă. Și-ar dori să se dezvolte profesional în străinătate, însă ar vrea să profeseze și în țară, iar cea mai probabilă variantă este cea în care o parte din an să activeze peste hotare, iar alte câteva luni în România.