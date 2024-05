Alertă: Avem cei mai mulți morți de rujeolă din Europa

România ocupă locul întâi în Europa la numărul de decese cauzate de rujeolă, iar situația nu pare să se îmbunătățească prea curând. Este avertismentul sumbru al UNICEF, care vine și cu alte vești proaste: numărul cazurilor de rujeolă de pe întregul continent crește vertiginos

Cazurile de rujeolă înregistrate în primele trei luni ale acestui an aproape au egalat numărul total al îmbolnăvirilor raportate pe tot parcursul anului trecut. Concret, potrivit UNICEF, în primele trei luni ale anului au fost raportate oficial 56.634 de cazuri de rujeolă şi patru decese. S-a întâmplat în 45 din cele 53 de ţări aflate în regiunea europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Iar cifrele alarmante nu se opresc aici. Pe parcursul întregului an 2023, au fost raportate 61.070 de cazuri de rujeolă şi 13 decese în 41 de ţări. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, anul trecut, în România au fost înregistrate 3.497 de cazuri de rujeolă şi trei decese. Vorbim despre un sfert din decesele înregistrate în întreaga Europă. Este motivul pentru care în decembrie anul trecut Ministerul Sănătății a declarat epidemie de rujeolă. Decizia a fost luată și pentru a face posibilă vaccinarea copiilor cu vârste cuprinsă între 9 și 11 luni, precum și pentru recuperarea celor nevaccinați sau cu schema de vaccinare incompletă.

Copiii sub cinci ani, cei mai afectați de boală

Conform directorului regional al OMS pentru Europa, dr. Hans Henri P. Kluge, chiar şi un singur caz de rujeolă ar trebui să fie „un apel urgent” la acţiune. „Nimeni nu ar trebui să sufere consecinţele acestei boli devastatoare, dar uşor de prevenit. Mulţumesc fiecărei ţări care şi-a accelerat eforturile de întrerupere a transmiterii prin vaccinarea de recuperare. Îndemn toate ţările să ia măsuri imediate, chiar şi în cazul în care acoperirea generală a imunizării este ridicată, pentru a-i vaccina pe cei vulnerabili, pentru a elimina lacunele de imunitate şi, astfel, pentru a împiedica virusul să se instaleze în orice comunitate”, a precizat acesta.

Aproape jumătate dintre cazurile raportate în 2023 au apărut în rândul copiilor cu vârste sub cinci ani. Motivul? Potrivit specialiștilor, cauza principală a ratei mici de vaccinare o reprezintă pandemia de COVID-19 prin care populația întregii lumi a trecut. În acea perioadă, copiii au ratat vaccinări de rutină, atât împotriva rujeolei, cât şi împotriva altor boli. Iar consecințele au fost pe măsură: dintre copiii cu vârste sub cinci ani care au contractat rujeola în 2023, mai mult de trei sferturi nu primiseră nicio doză de vaccin împotriva acestei boli. Mai mult, aproximativ 99% dintre aceşti copii nu au primit două doze de vaccin împotriva rujeolei, care conferă protecţia necesară.

De ce să ne vaccinăm copiii?

Pentru că rujeola este o boală infecțioasă foarte contagioasă. „Are o contagiozitate de 95%. Practic, asta înseamnă că 9 din 10 persoane care intră în contact cu virusul se îmbolnăvesc“, a precizat, pentru „Adevărul“, dr. Emilian Popovici, medic primar epidemiolog și vicepreședinte al Societății Române de Epidemiologie. „Are cea mai rapidă cale de transmitere și este cel mai greu de ținut sub control”.

Simptomele apar la 10-12 zile de la contactul cu virusul și pot fi confundate cu o răceală obișnuită: secreții nazale, tuse, febră. Pe măsură ce boala progresează, între a treia și a șaptea zi de la debut, febra crește până la 39-40 de grade, pe corp apar erupții cutanate - pete roșii - care persistă timp de aproximativ o săptămână.

Complicațiile bolii pot fi nefaste: „Unul din 10 copii cu rujeolă face otită și diaree, unul din 20 de copii face pneumonie, cea mai frecventă cauză de deces în rândul celor mici. Mai mult, unul din 1.000 de copii cu rujeolă dezvoltă encefalită, care determină convulsii și poate duce la surzenie sau retard mintal”, mai precizează specialistul.

Vaccinul ROR la copii și adulți

Vaccinul ROR protejează copilul de trei boli; rujeolă, oreion și rubeolă. Cel mic trebuie să primească prima doză de vaccin atunci când împlinește vârsta de un an, iar cea de-a doua – la cinci ani. Imunizarea prin vaccin elimină riscul de a face forme severe ale bolii, complicații sau deces. „Vaccinul se eliberează gratuit copiilor până în 18 ani, în cadrul schemei naționale de vaccinare”, a declarat, pentru „Adevărul“, dr. Gindrovel Dumitra, coordonator al grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei.

În ceea ce-i privește pe adulți, aceștia se pot imuniza cu același vaccin. „Serul este compensat doar în cazul pacienților care au suferit un transplant medular. Compensat îl primesc și persoanele care intră des în contact cu acești pacienți, aparținătorii care ar putea aduce virusul acasă și i-ar putea îmbolnăvi“, ne-a mai spus medicul.

În perioada 1 ianuarie 2023 - 26 mai 2024, în România au fost notificate 16.587 de cazuri confirmate cu rujeolă, din care 16 decese: 4 în județul Brașov, 4 în București, 3 în Giurgiu, 2 în Argeș, 1 în județul Mureș, 1 în Sibiu și 1 în județul Buzău.

Cazurile de rujeolă sunt în creştere și la nivel mondial, menţionează UNICEF. „În 2023, s-au înregistrat peste 300.000 de îmbolnăviri. Cifrele raportate până acum indică faptul că totalul acestui an va egala sau va depăşi totalul din 2023. Importul de virus între ţări şi continente are loc în mod regulat, iar focare ale acestei boli extrem de infecţioase vor apărea oriunde virusul va găsi persoane nevaccinate sau insuficient vaccinate”, mai transmite UNICEF.