Fiul lui Marcel Ciolacu, promovat asistent universitar la UMF „Carol Davila” pe disciplina coordonată de Alexandru Rafila

Filip Andrei Ciolacu, fiul fostului premier Marcel Ciolacu, a ajuns asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, pe disciplina Microbiologie I, unde Alexandru Rafila ocupă o poziție de conducere.

Andrei Filip Ciolacu și Marcel Ciolacu Foto: Facebook/Marcel Ciolacu

După examenul de rezidențiat din 2024, Filip Andrei Ciolacu a fost repartizat inițial la Târgu Mureș, dar a ajuns ulterior la Institutul „Matei Balș” din Capitală, prin detașare.

Potrivit informațiilor publicate de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Filip Ciolacu figurează printre candidații pentru ocuparea unui post de asistent universitar la disciplina Microbiologie I, în cadrul Facultății de Medicină.

El a obținut nota 9,03, clasându-se pe locul al treilea. Examenul s-a desfășurat în intervalul 14–17 iulie, iar validarea postului a avut loc la finalul lunii iulie.

De la Târgu Mureș la Institutul „Matei Balș”

Filip Andrei Ciolacu a absolvit Facultatea de Medicină din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța în 2024. În noiembrie același an, a susținut examenul național de rezidențiat, unde a obținut 579 de puncte, rezultat care l-a plasat pe locul 4.503 la nivel național.

În urma repartiției, a ales specialitatea Microbiologie și a fost repartizat la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș.

Ulterior, a ajuns la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din București, prin detașări succesive. De menționat că Alexandru Rafila este coordonatorul activității de microbiologie la Institutul „Matei Balș” și șeful Disciplinei de Microbiologie din cadrul UMF „Carol Davila”.

Detașarea lui Filip Ciolacu la Institutul „Matei Balș” atrage atenția și din cauza contextului politic, mai ales că în noiembrie 202 Marcel Ciolacu era premierul României și președintele PSD, iar Alexandru Rafila ocupa funcția de ministru al Sănătății din partea PSD în Guvernul condus de acesta.

Ce salariu presupune postul universitar

Potrivit informațiilor privind încadrarea salarială, salariul minim de încadrare indicat pentru activitatea de rezident, corespunzătoare unui program de 13,7 ore pe lună, este de 6.520 de lei brut.

Această sumă reprezintă nivelul de încadrare menționat pentru activitatea respectivă și nu trebuie confundată cu venitul net sau alte venituri obținute din alte activități profesionale.

Andrei Filip Ciolacu s-a cununat civil, în 2023, cu Iris Alexa, în cadrul unei ceremonii restrânse ce a avut loc la Vila Albatros din Parcul Marghiloman din Buzău.