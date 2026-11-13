 Un fenomen rar perturbă vortexul polar. Ce ar putea însemna pentru temperaturile din această iarnă | adevarul.ro
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Un fenomen rar perturbă vortexul polar. Ce ar putea însemna pentru temperaturile din această iarnă

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Vortexul polar s-a destabilizat mai devreme decât în orice alt an înregistrat, iar un fenomen El Niño de intensitate istorică ar putea influența evoluția vremii în emisfera nordică.

Vortex polar - Chicago - SUA / FOTO EPA - EFE / 30 ian 2019
Foto: EPA-EFE

Potrivit CNN, vortexul polar este un sistem de vânturi puternice din straturile superioare ale atmosferei, care înconjoară aerul extrem de rece din regiunea Arctică și îl menține concentrat în jurul Polului Nord.

Acesta se formează în fiecare toamnă, odată cu dispariția luminii solare din regiunile nordice și instalarea nopților arctice.

Deși se află în stratosferă, la aproximativ 16-48 de kilometri deasupra suprafeței Pământului, vortexul polar poate influența semnificativ tiparele meteorologice de iarnă din emisfera nordică.

În ultimele săptămâni, vortexul polar a început să slăbească. În prezent, temperatura aerului din stratosferă crește brusc, într-un fenomen cunoscut sub numele de „încălzire stratosferică bruscă majoră”, în timpul căruia direcția vânturilor vortexului polar se inversează.

În zilele și săptămânile care urmează unui asemenea eveniment, aerul arctic poate coborî spre sud, în emisfera nordică, favorizând apariția unor episoade de frig.

„Anul acesta este cu totul ieșit din comun”, a declarat Andrea Lopez Lang, meteorolog la Universitatea Wisconsin-Madison. Evenimentele majore de încălzire stratosferică au loc, de regulă, între ianuarie și martie.

Cel mai timpuriu eveniment înregistrat anterior s-a produs pe 28 noiembrie, atât în 1968, cât și în 2025.

Primul episod de iarnă

Cauzele perturbării timpurii nu sunt încă clare, însă El Niño ar putea contribui la slăbirea vortexului polar. Caracterul neobișnuit al fenomenului face dificilă anticiparea efectelor și a regiunilor care vor fi afectate.

Unele regiuni din Statele Unite și Europa vor avea parte de primul episod autentic de iarnă din acest sezon, odată cu instalarea unui val de aer rece care ar putea avea legătură cu perturbarea vortexului polar.

Valul de aer arctic aduce temperaturi cu până la 8 grade Celsius sub mediile obișnuite în estul Statelor Unite și episoade de îngheț în nordul Europei.

Frigul va fi temporar, însă meteorologii avertizează că efectele perturbării vortexului polar ar putea favoriza noi episoade de temperaturi scăzute spre sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie.

Factorul El Niño

Perturbările vortexului polar nu duc automat la episoade extreme de frig, mai ales atunci când au loc devreme în sezon, înainte ca aerul rece să se acumuleze suficient în regiunea Arctică, și în condițiile în care trebuie să facă față unui fenomen El Niño de intensitate excepțională.

El Niño este „marele factor care împinge atmosfera într-o anumită direcție”, a explicat Lopez Lang.

Amy Butler, cercetătoare în fizică la Laboratorul de Științe Chimice al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din Statele Unite (NOAA), are o opinie similară.

„Ceea ce iese în evidență în prognoza pentru următoarea lună este probabilitatea mai ridicată a unor temperaturi peste medie în jumătatea nordică a Statelor Unite, cel mai probabil în legătură cu fenomenul El Niño”, a declarat aceasta.

Specialiștii au opinii diferite privind influența fenomenului El Niño asupra vremii, iar efectele încălzirii globale complică estimările privind episoadele de frig.

Deși vortexul polar ar urma să se refacă rapid, noi perturbări ar putea apărea în această iarnă, oferindu-le cercetătorilor ocazia de a observa care dintre cele două fenomene va influența mai puternic evoluția vremii.

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