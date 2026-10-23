 Cod galben de ceață în Galați, Constanța și Tulcea. ANM anunță ploi și vânt puternic în mai multe regiuni | adevarul.ro
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Cod galben de ceață în Galați, Constanța și Tulcea. ANM anunță ploi și vânt puternic în mai multe regiuni

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri dimineață avertizări nowcasting Cod galben de ceață pentru zone din județele Galați, Constanța și Tulcea. În paralel, meteorologii anunță ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării.

Trafic in conditii de ceata,Mediafax
Foto: Mediafax

În județul Galați, avertizarea de ceață este valabilă până la ora 10:30 și vizează municipiul Galați și localitățile Liești, Pechea, Tulucești, Tudor Vladimirescu, Frumușița, Piscu, Independența, Slobozia Conachi, Fundeni, Vânători, Braniștea, Schela, Smârdan, Șendreni, Cuza Vodă și Nămoloasa.

Potrivit ANM, ceața determină reducerea vizibilității, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. În județele Constanța și Tulcea, avertizarea este valabilă până la ora 12:00.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să folosească luminile corespunzătoare.

Ploi și intensificări ale vântului până vineri seara

Totodată, ANM a emis o informare meteorologică valabilă până vineri seară, la ora 21:00, pentru ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului.

Dacă joi a plouat în cea mai mare parte a țării, vineri precipitațiile vor afecta în special jumătatea de est. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar izolat sunt posibile descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.

Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 10-20 de litri pe metru pătrat și, izolat, vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. Vineri, cele mai importante acumulări sunt așteptate în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în zona Carpaților de Curbură.

Vântul va avea intensificări temporare, în special în Bărăgan, sudul Moldovei și sudul Olteniei, cu rafale de 40-50 km/h. La munte, pe creste, viteza vântului poate depăși 70 km/h.

Avertizările nowcasting sunt emise pentru fenomene meteorologice periculoase imediate și au o valabilitate de maximum șase ore, precizează ANM.

Vremea în weekend: soarele revine treptat

Sâmbătă, 24 octombrie, vremea va fi în general frumoasă, iar temperaturile vor crește ușor față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, însă în sudul și estul țării sunt posibile ploi slabe, pe arii restrânse. 

La munte, la altitudini mari, nu sunt excluse precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-vestul țării.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 21 de grade Celsius, iar minimele se vor situa, în general, între 3 și 13 grade. Dimineața și noaptea, pe alocuri, va fi ceață.

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