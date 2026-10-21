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Ionel Rusen rămâne în arest preventiv în dosarul în care este cercetat și Călin Georgescu

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Omul de afaceri Ionel Rusen rămâne în arest preventiv, după respingerea contestației prin care încerca să obțină înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu. Potrivit minutei instanței furnizate redacției, soluția este definitivă.

Ionel Rusen rămâne în arest.
Ionel Rusen rămâne în arest. Foto: GEORGE CALIN

Contestația viza încheierea din 8 octombrie 2026 a judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul București. Instanța care a analizat-o a respins-o ca nefondată, astfel că Ionel Rusen nu va fi plasat în arest la domiciliu în urma acestei cereri.

Ionel Rusen este cercetat de DIICOT alături de Călin Georgescu într-un dosar care vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost prejudiciat cu aproximativ 1,1 milioane de euro.

Potrivit motivării arestării preventive, prezentate anterior de Adevărul, judecătorii au analizat modul în care ar fi fost solicitați și încasați banii de la Răzvan Leu, circuitul ulterior al sumelor și comunicările dintre acesta, Rusen, Georgescu și Massimiliano Arena. Instanța a apreciat că probele conturează suspiciunea rezonabilă că inculpații ar fi urmărit obținerea unui folos patrimonial injust prin mijloace frauduloase, nu executarea obligațiilor contractuale.

În motivarea măsurii inițiale de arestare, Curtea de Apel București a invocat și riscul de sustragere de la urmărirea penală și de influențare a desfășurării procesului. Judecătorii au luat în calcul inclusiv demersurile privind găsirea unei locuințe în Italia, apreciind că acestea depășeau explicația unei simple achiziții imobiliare.

Instanța a subliniat că arestarea preventivă este o măsură destinată să asigure desfășurarea procesului penal și nu exprimă o concluzie asupra vinovăției celor cercetați.

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