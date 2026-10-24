Peste o sută de susținători ai lui Călin Georgescu protestează în fața Arestului Central. Locuitorii din zonă se plâng de zgomot

Peste o sută de susținători ai lui Călin Georgescu protestează, sâmbătă seară, 24 octombrie, în fața Arestului Central din București, cerând eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale. Acesta a rămas în arest după ce instanța a admis contestația formulată de DIICOT.

Foto: captură Facebook

Potrivit Mediafax, protestatarii cer eliberarea acestuia și stau zi și noapte pe trotuarele și în părculețele din zonă. Aceștia au strigat lozinci în sprijinul lui Călin Georgescu, precum „Călin nevinovat!”.

Locuitorii din zonă se plâng că, de câteva zile, nu mai au liniște nici ziua, nici noaptea. Între timp, zona este atent monitorizată de jandarmi și polițiști.

Susținătorii lui Georgescu s-au adunat vineri în fața Judecătoriei Sectorului 5 din Capitală, blocând circulația rutieră în zonă.

Brigada Rutieră a impus restricții de trafic pe Splaiul Independenței, în direcția Piața Unirii, precum și pe alte două segmente din apropierea Podului Națiunile Unite.

Cei doi judecători din completul inițial au avut opinii divergente, astfel că un al treilea magistrat va tranșa disputa. Georgescu este cercetat într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

Georgescu a rămas în arest preventiv, după ce instanța a admis contestația formulată de DIICOT și a respins cererea inculpatului de înlocuire a măsurii cu arestul la domiciliu. Decizia este definitivă.

În urma ședinței de judecată, cei doi magistrați ai completului inițial au avut opinii împărțite: unul a decis respingerea contestației DIICOT și menținerea arestului la domiciliu (măsură dispusă anterior de Tribunalul București pe 13 octombrie), în timp ce celălalt a admis contestația procurorilor, în sensul menținerii stării de arest preventiv.

Pentru deblocarea situației, un al treilea judecător a trebuit să intre în complet.

Acuzațiile din dosar

Călin Georgescu, Ioan Rusen și un cetățean italian sunt acuzați că ar fi constituit un grup infracțional organizat și ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1,1 milioane de euro, sub pretextul obținerii unui credit bancar.

Potrivit anchetatorilor, victimei i s-ar fi promis inițial o finanțare de șase milioane de euro, ulterior majorată la 15 milioane de euro.

Georgescu este vizat și în alte dosare penale, privind presupuse fapte legate de ideologia legionară, acțiuni împotriva ordinii constituționale și posibile operațiuni ilegale asupra sistemelor informatice. Acuzațiile urmează să fie analizate de instanțe.