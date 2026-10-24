 Peste o sută de susținători ai lui Călin Georgescu protestează în fața Arestului Central. Locuitorii din zonă se plâng de zgomot | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 24 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Peste o sută de susținători ai lui Călin Georgescu protestează în fața Arestului Central. Locuitorii din zonă se plâng de zgomot

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Peste o sută de susținători ai lui Călin Georgescu protestează, sâmbătă seară, 24 octombrie, în fața Arestului Central din București, cerând eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale. Acesta a rămas în arest după ce instanța a admis contestația formulată de DIICOT.

protest Arestul Central captură video Facebook jpg
Foto: captură Facebook

Potrivit Mediafax, protestatarii cer eliberarea acestuia și stau zi și noapte pe trotuarele și în părculețele din zonă. Aceștia au strigat lozinci în sprijinul lui Călin Georgescu, precum „Călin nevinovat!”.

Locuitorii din zonă se plâng că, de câteva zile, nu mai au liniște nici ziua, nici noaptea. Între timp, zona este atent monitorizată de jandarmi și polițiști.

Susținătorii lui Georgescu s-au adunat vineri în fața Judecătoriei Sectorului 5 din Capitală, blocând circulația rutieră în zonă.

Brigada Rutieră a impus restricții de trafic pe Splaiul Independenței, în direcția Piața Unirii, precum și pe alte două segmente din apropierea Podului Națiunile Unite.

Cei doi judecători din completul inițial au avut opinii divergente, astfel că un al treilea magistrat va tranșa disputa. Georgescu este cercetat într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

Georgescu a rămas în arest preventiv, după ce instanța a admis contestația formulată de DIICOT și a respins cererea inculpatului de înlocuire a măsurii cu arestul la domiciliu. Decizia este definitivă.

În urma ședinței de judecată, cei doi magistrați ai completului inițial au avut opinii împărțite: unul a decis respingerea contestației DIICOT și menținerea arestului la domiciliu (măsură dispusă anterior de Tribunalul București pe 13 octombrie), în timp ce celălalt a admis contestația procurorilor, în sensul menținerii stării de arest preventiv.

Pentru deblocarea situației, un al treilea judecător a trebuit să intre în complet.

Acuzațiile din dosar

Călin Georgescu, Ioan Rusen și un cetățean italian sunt acuzați că ar fi constituit un grup infracțional organizat și ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1,1 milioane de euro, sub pretextul obținerii unui credit bancar.

Potrivit anchetatorilor, victimei i s-ar fi promis inițial o finanțare de șase milioane de euro, ulterior majorată la 15 milioane de euro.

Georgescu este vizat și în alte dosare penale, privind presupuse fapte legate de ideologia legionară, acțiuni împotriva ordinii constituționale și posibile operațiuni ilegale asupra sistemelor informatice. Acuzațiile urmează să fie analizate de instanțe.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu
digi24.ro
image
Maria Zaharova, mesaj pentru Giorgia Meloni: „Să-l asculte pe Al Bano, care cere redeschiderea porţilor pentru Moscova”
stirileprotv.ro
image
Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a aflat de la meteorologi că aceştia merg pe jos şi 2 zile, prin zăpadă, pe munte, ca să citească informaţiile meteo
gandul.ro
image
Scenariu de coșmar! Băncile se pregătesc pentru dezastrul provocat de inteligența artificială
mediafax.ro
image
Emil Grădinescu, gafă în direct la TV la FCSB – Rapid! Ce s-a întâmplat la momentul de reculegere
fanatik.ro
image
Metoda ingenioasă prin care chinezii se încălzesc la -30°C fără să depindă de sistemele moderne de termoficare
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Ce spune Ilie Bolojan despre posibilitatea unor noi creșteri de taxe anul viitor și deficitul bugetar
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Dan Alexa: ”E `cancer`!”. A refuzat 500.000 € fără să stea pe gânduri
digisport.ro
image
Fiica lui Liviu Vârciu a revenit în România! Ce a pățit Carmina în aeroport: „Uitați-vă la mine!”
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Scene de groază într-un sat din Ialomița: un bărbat a încercat să lovească un copil cu mașina, apoi l-a bătut
observatornews.ro
image
Avem prima REACȚIE a Claudiei Ion după ce l-a lovit pe Eduard Vlădescu: Totul a pornit de la nişte...
cancan.ro
image
Un pensionar a câștigat procesul cu Casa de Pensii. Anii lucrați în grupa a II-a trebuie recunoscuți
newsweek.ro
image
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
prosport.ro
image
Cine poate încasa ultima pensie a unei persoane decedate. Banii nu se pierd automat
playtech.ro
image
FCSB – Rapid, echipele de start. Surprizele lui Reghecampf și Pancu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Zelenski, dispus să renunțe la teritoriile ocupate de Rusia. De ce s-a schimbat așa radical viziunea președintelui Ucrainei ANALIZĂ
ziare.com
image
Neverosimil: o prezentatoare TV celebră, forțată să demisioneze la 24 de ore de la promovare! ”Afară!”
digisport.ro
image
Cum s-a pregătit Cabral înainte de a urca pe scena „Vocea României”. Imagini din culise: „Cât de tare mi se pare”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Andrew Tate se află în stare gravă! Ce se întâmplă cu milionarul: Rugați-vă pentru el
romaniatv.net
image
Horoscopul weekendului 24-25 octombrie 2026. Ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
mediaflux.ro
image
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Două zodii își vor regăsi liniștea după ani de suferință! Destinul le aduce înapoi o persoană importantă
click.ro
image
Scandal după podcastul Mihaelei Tatu! A corectat-o pe Minodora, iar internetul a explodat: „Nu am mai putut să mă uit”
click.ro
image
Fiica lui Liviu Vârciu a revenit în România! Ce a pățit Carmina în aeroport: „Uitați-vă la mine!”
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Louise de Kéroualle foto Profimedia jpg
„De-abia dacă apuca să se îmbrace...” „Baby Face”, amanta regelui care se plictisea ușor și pretindea să i se ofere tot timpul plăcere
okmagazine.ro
Pocahontas la curtea regelui Iacob I al Angliei. Carte poștală de Richard Rummell, din 1907
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Femeia pe care Irinel Columbeanu și-a dorit-o, dar nu a avut-o niciodată. Ce le-a răspuns lui Serghei Mizil și lui Adiță: „Frumos!”
image
Două zodii își vor regăsi liniștea după ani de suferință! Destinul le aduce înapoi o persoană importantă

OK! Magazine

image
Franțuzoaica perversă nu se sătura niciodată de sex! Era amanta regelui, care o poreclise sugestiv