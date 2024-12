Sociolog, despre posibila candidatură a lui Nicușor Dan la prezidențiale: „Sincer, nu mi-aș dori să facă acel anunț”

Cunoscutul sociolog Gelu Duminică susține că o posibilă candidatură a lui Nicușor Dan la prezidențiale nu pare a fi „ o mișcare politică bună”. „Nu are un discurs care poate înflăcăra masele și nu este un tip cu super-carismă”, susține acesta.

„Am îndoielile mele că ceea ce în momentul ăsta pare un zvon credibil, și anume că Nicușor Dan își va anunta candidatura la alegerile prezidențiale, este o mișcare politică bună (în cazul în care se va întâmplă)”, a scris Gelu Duminică, pe Facebook.

Potrivit sociologului, Nicușor Dan pare, mai degrabă, genul de <administrator> decât politicianul autohton cu care suntem obișnuiți.

„Foarte bine educat, calculat, cu mult bun simț, articulat și atent cu tot ceea ce zice. Nu are un discurs care poate <înflăcăra> masele, nu este un tip cu super-carismă și nici nu oferă vreo viziune <măreață>. Nu este populist și mai toate acțiunile sale par a fi mai degrabă rezolvarea unor ecuații matematice în care caută necunoscutele pentru a găsi soluția. Este eficient și atent la modul în care se cheltuie banii (ca să nu spun zgârcit), el însuși fiind un tip care trăiește modest și care pare destul de stingher atunci când luminile societății sunt pe el”, spune Gelu Duminică.

Un tip care chiar și atunci când vorbește despre criticii lui politici o face fară obidă, cu calm și politicos, susține sociologul.

„Nu a promovat măsuri prin care să cumpere voturi prin ajutoare/beneficii acordate în mod populist. etc, etc. Cam tot ce nu am avut până acum în politică de la nivel național. Sincer, nu mi-aș dori să facă acel anunț. Pentru că Bucuresțiul ar pierde foarte mult. Și, cred cu tărie că <țara> (a se citi serviciile și partidele politice) l-ar cam <înghiți>. Dacă, totuși, o va face, va seta așteptările de la lumea politică la un alt nivel. Nemaiîntâlnit până acum!”,a concluzionat Gelu Duminică.

Primarul Municipiului București, Nicușor Dan, ar urma să își anunțe candidatura, ca independent, la alegerile prezidențiale care vor avea loc, cel mai probabil, în primăvară, potrivit G4Media și Gândul.ro.