Crin Antonescu: PNL nu poate susține la alegeri pe Lasconi sau Nicușor Dan. „Eu cred că Bolojan este pregătit pentru a asuma orice funcție politică”

Fostul lider PNL, Crin Antonescu declară că liberalii nu pot susține candidaturile Elenei Lasconi sau a lui Nicușor Dan, atât timp cât Ilie Bolojan este cel pregătit pentru a-și asuma orice funcție politică.

Într-un interviu pentru Antena 3, Crin Antonescu a vorbit despre modul în care formațiunile aflate în noul Parlament vor forma o coaliție pro-europeană și despre posibilitatea unui candidat prezidențial comun.

Așadar, acesta crede că PNL nu va fi cel care să împiedice aceste negocieri, în contextul în care Ilie Bolojan, noul lider al partidului, a fost destul de clar când a vorbit despre crearea urgentă a unei majorități.

„Cred că, din punctul acesta de vedere, discuțiile vor fi legate mai ales de măsurile concrete și urgente dintr-un program de guvernare și nu vor fi, neapărat, în legătură cu persoana premierului sau cu alocarea ministerelor”, explică fostul lider PNL.

În continuare, discutând despre desemnarea unui candidat comun, Nicușora Dan nu este una din variante, întrucât a câștigat un mandat important la primăria București. Nici varianta de a o susține pe Elena Lasconi nu o vede posibilă din partea PNL.

„Domnul Nicușor Dan a primit un mandat important, cel de primar general al Capitalei. Dacă USR dorește să-l pună candidat la prezidențiale, este, desigur, problema domniilor lor, dar mi se pare că din niciun punct de vedere și sub nicio formă Partidul Național Liberal nu poate susține candidatura domnului Nicușor Dan, după cum nu o poate susține, de această dată, nici pe a doamnei Elena Lasconi. Nu are niciun motiv”, continuă Crin Antonescu.

Fostul președinte interimar crede că Ilie Bolojan este pregătit să își asume orice funcție politică, în baza modului în care este astăzi perceput de români.

„Eu cred că Ilie Bolojan este pregătit pentru a asuma orice funcție politică, orice poziție politică, în baza experienței, în baza seriozității și în baza modului în care apare el astăzi în ochii românilor.

Unu: este un personaj politic care are acreditările prestației sale publice în administrația locală, e drept, dar cu reușite incontestabile pe o durată îndelungată...

Doi: este un om care nu a fost legat de regimul Iohannis, dimpotrivă.

Și trei: este un om care are niște idei clare, care este consecvent cu aceste idei și care, în plus, are acest format, acest profil de politician de dreapta, de politician conservator care cred că este căutat în acest moment în societatea românească”, explică acesta.

Nu în ultimul rând, Antonescu nu consideră că va exista un candidat comun pentru cele patru partide, și i se pare puțin probabil ca propunerea PNL să nu fie Bolojan.

„Dar nu văd cum PNL ar putea sprijini un candidat al celorlalte partide, decât, eventual, pe Kelemen Hunor, care, într-adevăr, ar fi un candidat absolut respectabil.

Dar nu cred că e cazul, din diverse alte motive", a încheiat Crin Antonescu.