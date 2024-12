Ce spun reprezentanții USR despre susținerea unei candidaturi a lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale

Doi reprezentanți ai USR au subliniat că partidul are deja un candidat pentru alegerile prezidențiale, pe Elena Lasconi, atunci când au fost întrebați cu privire la posibilitatea susținerii lui Nicușor Dan. Edilul Capitalei ar urma să își anunțe candidatura independentă pentru Cotroceni.

„Avem candidat, avem 1,7 milioane de voturi pentru Elena Lasconi, nu văd de ce am schimba candidatul. E un partid democratic, avem un Congres care a decis Lasconi și nu văd personal de ce am schimba acest nume, dat fiind că a fost un candidat de succes. (...) Nu văd de ce am schimba un candidat viabil”, a afirmat Cristian Ghinea, coordonatorul Departamentului de Politici Publice al USR, chestionat cu privire la o susținere pentru o candidatură independentă a lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale.

Afirmația a fost dublată de purtătorul de cuvânt al USR, Cristina Pună, care a subliniat la Digi24 că partidul are un candidat la pentru cursa privind fotoliul de la Cotroceni.

Afirmațiile vin în contextul în care Claudiu Năsui a susținut anterior că partidele coaliției pro-europene ar trebui să continue să o susțină pe Elena Lasconi, așa cum au anunțat înainte de anularea alegerilor.

Elena Lasconi a fost desemnată candidatul USR la alegerile prezidențiale în iunie, după alegerea sa în fruntea partidului, ca urmare a schimbării conducerii formațiunii politice.

Nicușor Dan, posibilă candidatură la alegerile prezidențiale

Primarul Municipiului București, Nicușor Dan, ar urma să își anunțe candidatura, ca independent, la alegerile prezidențiale care vor avea loc, cel mai probabil, în primăvară, potrivit G4Media și Gândul.ro.

„E o chestiune extrem de serioasă şi trebuie să ne facem toţi analizele şi bineînțeles că există disponibilitatea de a discuta. Pentru că e o chestiune foarte serioasă. În momentul acesta cred că sunt foarte multe ipoteze şi nu cred că trebuie să avansăm. Cred că trebuie ca partidele să-şi facă analizele proprii şi în funcţie de asta, într-o săptămână-două, să ia decizii”, a afirmat primarul general anterior.

În cursa pentru Primăria Capitalei Nicușor Dan a fost susținut de USR, PMP și Forța Dreptei.

Candidatura lui Nicușor Dan la prezidențiale ar putea scoate USR din negocierile pentru formarea viitorului guvern. Ultimele negocieri ale partidelor PSD, PNL, USR și UDMR prevăd cedarea funcției de premier către social-democrați, pentru Marcel Ciolacu, dar și opțiunea unui candidat unic la prezidențiale.

Curtea Constituțională a anulat pe 6 decembrie primul tur al alegerilor prezidențiale care a avut loc pe 24 noiembrie și a dispus reluarea de la zero a procesului electoral. Guvernul nu a stabilit încă o dată la care vor fi organizate cele două tururi.