Rute alternative pentru șoferi la întoarcerea din minivacanță: cum eviți traficul de coșmar de pe DN1

Polițiștii de la Centrul Infotrafic anunță că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită din cauza vreunui accident rutier sau a condiţiilor meteo nefavorabile. Cei care se întorc din minivacanța de la munte sunt sfătuiți să aleagă rute alternative.

Conform polițiștilor, duminică dimineață se circulă în general pe un carosabil uscat, izolat umed în judeţul Suceava, unde ceaţa reduce vizibilitatea în trafic pe DN 2 Suceava – Siret.

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa, A3 Bucureşti – Ploieşti, DN 1 Ploieşti-Braşov şi DN 7 Piteşti-Sibiu, traficul se desfăşoară pe un carosabil uscat, cu vizibilitatea bună.

Pentru siguranţa în trafic la revenirea din minivacanţa de 1 Decembrie, poliţiştii recomandă şoferilor să crească distanța de siguranţă între vehicule și să evite depăşirile riscante, în special ale coloanelor de autovehicule.

De asemenea, oamenii sunt avertizați să își planifice cu atenţie traseul de parcurs şi să folosească rute alternative.

Nu în ultimul rând, șoferii sunt avertizați să manifeste respect faţă de ceilalţi participanţi la trafic, semnalizând orice intenţie de schimbare a benzii de circulaţie sau a direcţiei, manevre ce vor fi efectuate doar după o asigurare corespunzătoare.

Pentru evitarea aglomerării DN 1 Bucureşti - Ploieşti - Braşov, pot fi folosite ca rute alternative următoarele artere rutiere:

- Braşov - DN 1A - Cheia - Ploieşti - Autostrada A3 - Bucureşti;

- DN 73 Râşnov – Câmpulung – Piteşti – A1 – Bucureşti;

- DN 73 Râşnov – Câmpulung – DN 72A – Târgovişte – DN 71 – Bucureşti;

- DN 71 Sinaia – Târgovişte – Bucureşti.

Horia Brenciu, călătorie de coșmar cu mașina de la București la Brașov. Câte ore a stat pe drum: „Am uitat să trec pe la baie”

Drumul de la București la Brașov a fost pentru Horia Brenciu o adevărată aventură, pe 30 noiembrie 2023. Șapte ore a petrecut artistul în trafic, pe Valea Prahovei, pentru a ajunge în orașul natal. Cântărețul era așteptat la Brașov, pe scena Târgului de Crăciun din Piața Sfatului, pentru a susține un concert.

Când a plecat din București, Horia Brenciu nu a luat în calcul aglomerația de pe drumul spre munte, mai ales că începuse minivacanța de 1 Decembrie. Astfel, artistul a fost blocat în trafic ore bune, iar un lucru banal uitase să îl facă atunci când a plecat din Capitală: să meargă la baie. În cele din urmă a reușit să ajungă cu bine la destinație, însă cu întârziere.

”O jumătate de veac de când m-am născut la Brașov! A trebuit, cu mașina, să fac de la București la Brașov nu mai puțin de 7 ore! Am mai avut o singură problemă: când am plecat de acasă am uitat să trec pe la baie și 7 ore am simțit fiecare gropiță, pentru că sunt numai gropițe, mici, delicate, dar le-am simțit pe toate. Așadar, aveți în față un om fericit, nu pentru că între timp a fost la baie, pentru că are astăzi, aici, când s-a aprins deja bradul de Crăciun, cel mai răbdător, frumos, tare public din lume” a spus, conform DC News, Horia Brenciu la spectacolul de după aprinderea luminițelor.