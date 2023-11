Horia Brenciu, călătorie de coșmar cu mașina de la București la Brașov. Câte ore a stat pe drum: „Am uitat să trec pe la baie”

Drumul de la București la Brașov a fost pentru Horia Brenciu o adevărată aventură. Șapte ore a petrecut artistul în trafic, pe Valea Prahovei, pentru a ajunge în orașul natal. Cântărețul era așteptat la Brașov, pe scena Târgului de Crăciun din Piața Sfatului, pentru a susține un concert,

Când a plecat din București, Horia Brenciu nu a luat în calcul aglomerația de pe drumul spre munte, mai ales că începuse minivacanța de 1 Decembrie. Astfel, artistul a fost blocat în trafic ore bune, iar un lucru banal uitase să îl facă atunci când a plecat din Capitală: să meargă la baie. În cele din urmă a reușit să ajungă cu bine la destinație, însă cu întârziere.

”O jumătate de veac de când m-am născut la Brașov! A trebuit, cu mașina, să fac de la București la Brașov nu mai puțin de 7 ore! Am mai avut o singură problemă: când am plecat de acasă am uitat să trec pe la baie și 7 ore am simțit fiecare gropiță, pentru că sunt numai gropițe, mici, delicate, dar le-am simțit pe toate. Așadar, aveți în față un om fericit, nu pentru că între timp a fost la baie, pentru că are astăzi, aici, când s-a aprins deja bradul de Crăciun, cel mai răbdător, frumos, tare public din lume” a spus, conform DC News, Horia Brenciu la spectacolul de după aprinderea luminițelor.

Masa în Piața Sfatului, cu cei dragi

Târgul de Crăciun, care va fi organizat în Piața Sfatului, adună meșteșugari și producători locali, care vor veni cu fel de fel de surprize, atât de degustat, cât și de luat acasă sau de oferit cadou celor dragi. O noutate pentru acest an va fi zona de food court, unde cei care vor veni în Piața Sfatului vor putea servi masa. Primăria a amenajat această zonă pentru ca vizitatorii să se bucure de timpul petrecut împreună și de tot ce va oferi Piața Sfatului în perioada sărbătorilor.

În 6 decembrie se va deschide și patinoarul din Piața Sfântul Ioan, cu acces și patine gratuite. Cei mici vor putea patina în jurul bradului care va fi împodobit în premieră și aici. Moș Crăciun va fi prezent în Piața Sfatului și îi va aștepta pe cei mici în fiecare seară.

Magia Crăciunului va ajunge și în cartierele orașului, unde vor fi nu mai puțin de 80 de brazi-led. În oraș vor fi un milion două sute de mii de luminițe tip led, iar clădiri precum Poarta Șchei sau Banca de Cultură Apollonia vor fi iluminate. Între orele 1,00 și 6,00 dimineața, beculețele vor fi stinse, pentru a se face economie.