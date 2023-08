Rusia face presiuni la adresa ziarului românesc „Evenimentul Zilei”. Moscova amenință cu un protest diplomatic

Federația Rusă a avertizat într-o scrisoare deschisă că se va adresa MAE, după ce publicația Evenimentul Zilei a refuzat să șteargă un articol în care apar datele personale ale unui colonel rus decedat, la solicitarea Roskomnadzor, agenția rusă care se ocupă cu cenzura presei.

Redacția Evenimentul Zilei a informat asupra unui nou mesaj transmis de Federația Rusă, de data aceasta printr-o scrisoare deschisă publicată pe un site din România.

Publicația a arătat că Federația amenință cu un protest diplomatic, susținând că se va adresa Ministerului român de Externe, după refuzul redacției de a accepta solicitarea Roskomnadzor, agenția rusă care se ocupă cu cenzura presei, de a șterge articolul în care apar datele unui colonel rus decedat în invazia din Ucraina.

„Este inadmisibilă cererea adresată redacției. Mai ales că venea din partea unei instituții a Federației Ruse, invocând legislația Federației Rusiei. Domnule Ambasador Kuzmin, dacă nu ați aflat nu mai suntem parte a Lagărului Socialist, nu mai suntem parte a Tratatului de la Varșovia, CAER, nu mai avem un Tătuc la Kremlin de care trebuie să ținem seama. Ar fi trebuit să tăceți diplomatic. Mai ales că vorbim despre un militar rus care participa la o agresiune ilegală împotriva unui stat suveran, Ucraina. De fapt, un criminal, pentru că numai astfel poate fi calificat un militar care omoară civili neînarmați”, a subliniat publicația.

Solicitarea Federației Ruse

„În cadrul analizei contestației de către Roskomnadzor, s-a constatat că datele personale ale A.V. Stesev (nume, prenume, patronim, imagine fotografică, activitate profesională) au fost postate pe pagina de internet fără acordul corespunzător. Pentru a asigura protecția drepturilor subiectului datelor cu caracter personal, Roskomnadzor, reprezentând interesele cetățenilor Federației Ruse în temeiul legii, solicită asistență pentru ștergerea datelor cu caracter personal ale A.V. Stesev de pe pagina de internet”, se arată în prima adresa trimisă de Roskomnadzor către Evenimentul Zilei, potrivit sursei citate.

Ulterior, redacția a transmis într-un răspuns redactat în limba engleză că nu va modifica „articolul care i-a înfuriat pe ruşi”.

„Mulțumim colegilor de la Adevărul, România TV, Antena 3, B1TV, Știri pe surse, Capital, Infoactual, tuturor celor care au preluat mesajul publicat ieri sau ne-au transmis mesaje, pentru susținere. După discuțiile pe care le-am avut cu oameni familiarizați cu procedeele rușilor, mi-am fundamentat prima impresie: este o tentativă de intimidare și un avertisment. Adresat nu numai Evenimentului Zilei. Oricine scrie împotriva invaziei din Ucraina este vizat. Noi am fost doar un exemplu. Roskomnadzor se adresa tuturor”, a transmis publicația.

Mesajul publicației a fost urmat de o scrisoare deschisă a Federației Ruse, transmisă pe un site din România.

«La 5 iunie 2023 pe site-ul „Evenimentul Zilei” a fost postat articolul dlui Mihai Soica „Rebelii l-au lichidat pe un important colonel al armatei ruse. Înaltul oficial militar a fost implicat într-un schimb de focuri” (alăturat), în care fără consimțământul dlui Andrei Stesev, comandantul unității militare ale Forțelor Armate ale Federației Ruse, au fost publicate numele său, prenumele, patronimul, fotografia, datele privind activitate profesională și copia actului de identitate al ofițerului. Totodată, publicarea datelor cu caracter personal al militarilor ruși în situația actuală înseamnă o amenințare directă împotriva securității fizice ale membrilor de familie lor și ale celor apropiați. O dovadă convingătoare în acest sens sunt actele teroriste, organizate de Serviciul de securitate al Ucrainei pe teritoriul Rusiei, care au dus la moartea jurnaliștilor Daria Dughina, Vladlen Tatarski, rănire gravă a scriitorului Zahar Prilepin, precum și moartea șoferului acestuia.

La solicitarea scrisă trimisă de către Roskomnadzor, autoritatea rusă însărcinată în domeniul protecției datelor cu caracter personal, de a șterge de pe site-ul https://evz.ro/ datele cu caracter personal menționate, dl Dan Andronic, director general „SC Editura Evenimentul și Capital” SRL a reacționat prin postarea unui articol batjocoritor și unor comentarii persiflante pe rețele de socializare, în care pentru un motiv necunoscut a calificat rugămintea părții ruse drept „amenințare” și „dovada de ipocrizie”.

Cu toate acestea, am dori să vă atragem atenția asupra faptului că dreptul la protecția vieții personale și în familia este garantat nu doar prin Declarația universală a drepturilor omului, adoptată de Adunarea Generală ONU în 1948, ci și prin actele Uniunii Europene. În particular, dreptul oricărei persoane la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a secretului comunicațiilor este consacrat în art. 7 al Cărții drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Art. 8 al Cărții spune direct că orice persoană (adică este vorbă nu doar de cetățenii statelor membre UE) are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc și că asemenea date trebuie tratate doar pe baza consimțământului persoanei interesate. Dreptul la protecția datelor cu caracter personal este garantat de art. 16 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016, precum și de actele legislative române elaborate pe baza acestora, inclusiv de Legea nr. 190 din 18 iulie 2018, conform cărora acționează Autoritatea pe care o conduceți.

Ținând cont că în cazul de față ediția online „Evenimentul Zilei”, refuzând să șteargă datele cu caracter personal al unui ofițer rus, publicate ilegal, violează în mod flagrant nu doar normele dreptului internațional, dar și prevederile dreptului UE și legislația națională a României, vă rugăm să luați măsuri necesare în vederea asigurării dreptului cetățeanului Andrei Stesev la protecția vieții sale private.

Copia prezentei adrese va fi trimisă cu o Notă Verbală oficială către MAE României.

Vă rog să primiți asigurările înaltei mele considerații.

Rugăm ca acest comunicat să fie considerat drept o scrisoare deschisă către „Evenimentul Zilei”», arată scrisoarea transmisă.