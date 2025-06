Românii din Irlanda de Nord, victimele violențelor extreme. Li se incendiază casele și afacerile. „Copiii mă întrebau de ce suntem atacați”

Continuă violențele din Ballymena, Irlanda de Nord, unde afacerile și casele românilor sunt incendiate. Un protest pașnic în sprijinul unei fete care ar fi fost victima unei agresiuni sexuale, s-a transformat într-un val de violențe.

A doua noapte de tulburări la Ballymena s-a transformat într-o explozie de violență rasială. Marţi, poliția a fost atacată, iar familii întregi din comunitatea românească trăiesc cu teamă, după ce casele şi afacerile lor au fost vizate în mod direct.

După ce sute de persoane s-au adunat în cursul serii în zona Clonavon Terrace, poliția a fost mobilizată de urgență, iar vehiculele forțelor de ordine au format baricade pe străzile principale. Protestatarii, dintre care mulți purtau cagule, au aruncat cu sticle incendiare, artificii, cărămizi și bucăți de metal în direcția poliției. Într-un gest de sfidare, un bărbat aflat pe un scuter destinat persoanelor cu mobilitate redusă a avansat spre liniile poliției, potrivit presei din Irlanda de Nord.

Cel puțin două mașini au fost incendiate, mai multe ferestre ale locuințelor au fost sparte, iar patru case au fost afectate de incendii. Poliția a fost nevoită să folosească gloanțe neletale și un tun cu apă pentru a dispersa mulțimea. În timpul misiunii, 15 polițiști au fost răniți, iar două vehicule ale forțelor de ordine - avariate.

Tulburările din noaptea de marți au urmat unor violențe similare petrecute luni seara în același oraș, după un protest organizat în sprijinul familiei unei fete care ar fi fost agresată sexual de doi adolescenți români de 14 ani. Aceștia au fost acuzați de tentativă de viol, acuzațiile fiindu-le citite în instanță cu ajutorul unui interpret român.

Ținta violențelor: comunitatea românească

În timpul revoltelor, mai multe locuințe şi bunuri ale unor familii de români au fost distruse, iar autorităţile au intervenit pentru a-i evacua în siguranţă din propriile case. Mulți spun acum că nu se mai simt în siguranță în oraș.

O româncă, a cărei casă din orașul Co Antrim a fost vizată de protestatarii violenţi luni seară, a povestit că a încercat să fugă împreună cu cei trei copii ai săi, după ce ferestrele locuinței au fost sparte.

„Copiii mă întrebau de ce suntem atacați. Nu mai vreau să stau aici, copiii sunt speriați și eu sunt speriată”, a declarat femeia, care se teme pentru siguranţa familiei sale.

„Nici măcar nu știm de ce ni s-a întâmplat asta. Revoltele au început aseară. Nu ne așteptam să ajungă la casa noastră. Am încercat să ieșim din casă și să mergem într-un loc sigur. Locuiesc aici de 15 ani. Totul a fost bine, totul a fost în regulă. Am atât de mulți prieteni în Ballymena, am primit atât de mult sprijin. Toată lumea ne-a trimis mesaje și ne-a întrebat dacă suntem bine, dacă suntem în siguranță, dacă pot face ceva pentru noi”, a povestit un alt român pentru belfastlive.

„Sunt norocos, pentru că pagubele de aici nu sunt prea grave, dar sora mea are trei copii, iar eu am o fetiță şi ne temem. Vom locui o perioadă la un prieten și apoi vom încerca să ne mutăm de aici”, a mai spus românul.

El spune că nu înţelege de ce au devenit ținta acestor atacuri.

„Îmi place să cred că acum sunt un om din Ballymena, am trăit aici jumătate din viața mea. Înțeleg dacă oamenii vor să protesteze, dar nu trebuia să fie așa. Nu ar trebui să plătim noi prețul”, crede bărbatul.

„Violențe cu caracter rasist” confirmă autorităţile

Adjunctul șefului poliției din Irlanda de Nord, Ryan Henderson, a declarat că atacurile au fost „cu caracter rasist” și a lansat un apel pentru calm.

„Lucrăm pentru a-i identifica pe cei responsabili de tulburările de aseară și îi vom aduce în fața justiției. Este esențial ca aceste acte să fie condamnate cu fermitate de întreaga comunitate”, a spus el.

Un bărbat în vârstă de 29 de ani a fost arestat în timpul tulburărilor din Ballymena, luni seara. Bărbatul, care urmează să compară în fața Tribunalului Magistraturii din Ballymena joi, 3 iulie, a fost acuzat și de comportament turbulent, tentativă de distrugere și opunere de rezistență la poliție.

Poliția a precizat că în timpul incidentelor au fost trase proiectile de tip AEP (cu energie atenuată), fiind lovit un participant violent. De asemenea, forțele de ordine au afirmat că sunt pregătite pentru intervenții suplimentare, inclusiv cu sprijin din Anglia și Țara Galilor, dacă situația escaladează.

Un purtător de cuvânt al prim-ministrului britanic a calificat evenimentele drept „foarte îngrijorătoare” și a transmis sprijin poliției și victimelor.

„Nu există nicio justificare pentru aceste violențe. Gândurile noastre se îndreaptă către victimele agresiunilor și către polițiștii răniți”, a transmis acesta.

Noi incidente și investigații în desfășurare

În paralel cu violențele din Ballymena, un alt incident a fost raportat în zona Tobar Park din Cullybackey, unde o bombă artizanală cu benzină aruncată asupra unui vehicul a provocat un incendiu care s-a extins la o locuință în care se aflau o femeie și doi copii.

Poliția a anunțat că investighează toate aceste evenimente ca parte a unei anchete ample privind dezordinea civilă și atacurile motivate de ură rasială.